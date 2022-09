Limpieza profunda del PSG: los 25 futbolistas que se fueron del club en este mercado y la encrucijada del “caso Icardi”

Uno de los grandes cambios del campeón de la Ligue 1 fue recortar la totalidad del plantel

El mercado de pases del París Saint Germain tuvo muchos movimientos con los cambios estructurales que tuvo la dirección deportiva ante el nombramiento de Luis Campos como nuevo manager y el desembarco de Christophe Galtier en el puesto de entrenador. En su presentación, el flamante DT había avisado que tenía el objetivo de reducir notablemente la cantidad de futbolistas a disposición y a dos meses de ese aviso el número de salidas es impactante: 25 jugadores –entre estrellas y juveniles– abandonaron el club.

Los conductores de la plantilla formaron inicialmente una lista de “indeseables” –tal cual los bautizó la prensa local– que fueron empujados a buscarse nuevos horizontes. Entre ellos se encontraba el goleador argentino Mauro Icardi, quien finalmente se quedó ante la escasez de ofertas tentadoras y su futuro deportivo es una verdadera incógnita en el PSG.

Más allá de que este grupo de marginados se entrenó a contra turno del resto de sus compañeros, desde la institución también empezaron a darle vía libre a otros deportistas que sí eran tenidos en cuenta pero que no eran imprescindibles para Galtier, tal es el caso del mediocampista argentino Leandro Paredes, quien finalmente se marchó al fútbol italiano tras jugar unos pocos minutos en el inicio de la Ligue 1.

Vale recordar, como contrapartida, que los actuales campeones de la Ligue 1 sumaron a Vitinha, Hugo Ekitiké, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Carlos Soler y Fabián Ruiz en la reciente ventana de fichajes.





VENTAS

Las tres principales ventas que logró el París Saint Germain para amortizar las compras

El principal objetivo que tuvo la dirigencia del París Saint Germain a la hora de negociar a sus futbolistas fue amortizar al máximo posible los gastos de la ventana de transferencias. El cuadro de la capital francesa logró vender a seis jugadores y recaudar 44,7 millones de euros. Aunque la cifra final no alcanza ni para pagar la opción de compra activada para retener a Nuno Mendes, desde el club sienten que se realizó un buen trabajo a la hora de cerrar salidas permanentes.

Arnaud Kalimuendo - 20 millones de euros al Rennes (Francia)

Thilo Kehrer - 12 millones de euros al West Ham (Inglaterra)

Alphonse Areola - 9.3 millones de euros al West Ham (Inglaterra)

Marcin Bulka - 2 millones de euros al Niza (Francia)

Nathan Bitumazala - 500 mil euros al KAS Eupen (Bélgica)

Lenny Manisa - 400 mil euros al Parma Calcio 1913 (Italia)

Denis Franchi - 250 mil euros al Burnley (Inglaterra)

Garissone Innocent - 200 mil euros al KAS Eupen (Bélgica)

Tidjany Touré - 100 mil euros al Feyenoord (Países Bajos)





SE FUERON LIBRES

Los tres futbolistas que el PSG dejó salir libres

Dentro de la gran cantidad de futbolistas que el París tenía al principio de la ventana de transferencias, sólo tres se fueron de manera libre. El más importante es Ángel Di María, considerado ídolo en la institución y quien recibió una impresionante despedida por parte de los hinchas antes de irse en búsqueda de continuidad en Juventus de cara al Mundial. Detrás de Fideo, otra salida hizo ruido: la joven promesa Xavi Simons, que el club había contratado desde la cantera del Barcelona, tomó la decisión de marcharse al PSV ante la escasa cantidad de minutos que tenía en el campeón francés. Por otro lado, el defensor juvenil Thierno Baldé eligió marcharse al Troyes francés con el pase en su poder ante la gran competencia en el puesto.

Ángel Di María - Juventus (Italia)

Xavi Simons - PSV (Países Bajos)

Thierno Baldé - Troyes (Francia)





PRÉSTAMOS

Wijnaldum, Paredes y Herrera, tres salidas de peso en el PSG

Debido a la alta cantidad de pases que tiene el PSG en su poder, la herramienta que más utiliza en cada mercado de fichajes es la de ceder a los futbolistas para alivianar la masa salarial.

El mediocampista argentino Leandro Paredes firmó con Juventus a préstamo con una obligación de compra superior a los 22 millones de euros y fue uno de los casos más significativos en este período de fichajes. Otro caso emblemático es la marcha de Georginio Wijnaldum a la Roma o el regreso de Ander Herrera al Athletic de Bilbao. De esta manera, 13 de las 25 salidas fueron por vía de cesiones.

Georginio Wijnaldum - Roma (Italia)

Leandro Paredes - Juventus (Italia)

Ander Herrera - Athletic de Bilbao (España)

Idrissa Gueye - Everton (Inglaterra)

Julian Draxler - Benfica (Portugal)

Layvin Kurzawa - Fulham (Inglaterra)

Colin Dagba - Estrasburgo (Francia)

Junior Dina Ebimbe - Eintratch Frankfurt (Alemania)

Moutanabi Bodiang - Le Puy Foot (Francia)

Kenny Nagera - FC Lorient (Francia)

Edouard Michut - Sunderland (Inglaterra)

Abdou Diallo - RB Leipzig (Alemania)

Anfane Ahamada Mze - FC Martigues (Francia)





SIN DEFINIR

Mauro Icardi y Rafinha buscan opciones en el mercado. Las gestiones del Napoli por Keylor Navas están detenidas

Es posible que dos jugadores no encuentren salidas esta semana más allá de que la ventana de fichajes no cierra sus puertas en todos lados el 1 de septiembre. Mauro Icardi todavía tiene la posibilidad de firmar con el Galatasaray de Turquía, pero la negociación está trabada desde hace semanas sin claridad sobre el tema. Si bien se rumoreó que tanto el delantero como Wanda Nara –su esposa y representante– no se veían seducidos por ese destino, durante las últimas horas se afirmó en Francia que la traba está en las tratativas entre los clubes posiblemente por el abultado salario del argentino.

“Yo puedo aconsejarlo o darle una opinión, pero es él quien decide si se va del PSG”, indicó recientemente Wanda en su arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza cuando le consultaron varios medios por la situación por el delantero que tiene contrato hasta fines de 2024. El Fenerbahçe también aguarda que se caiga la negociación entre el argentino y su clásico rival para entablar negociaciones. Cabe destacar que el mercado en Turquía cierra el próximo jueves 8 de septiembre. Otra alternativa que tomó impulso es la del Benfica, dado que el mercado en Portugal baja la persiana el 22/9.

Mientras tanto, el viaje de Keylor Navas hacia el Napoli se truncó en las últimas horas de la ventana de transferencias. Relegado como segundo arquero detrás de Donnarumma, el costarricense estaba ansioso por tener un nuevo capítulo en Italia. Pero la posibilidad de Serie A se enfrió considerablemente después de las declaraciones del director deportivo italiano frente al micrófono de DAZN. “Ya tenemos dos porteros de alto nivel. Falta un día para que acabe el mercado y seguiremos así en un 99%”, reveló Cristiano Giuntoli.

Sin dudas que el otro caso que mantiene en vilo a la gerencia deportiva es el de Rafinha, quien desde hace tiempo perdió espacio en el club y no tiene ofertas sólidas sobre la mesa por el momento. Se barajó una rescisión de contrato, pero las discusiones no llegaron a buen puerto y todavía se espera por encontrar una salida a su futuro.

