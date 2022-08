Pipo Gorosito: “Es el yerno ideal, el hijo ideal, el hermano ideal, en cualquier momento me caso con Messi”

Lionel Messi cuenta con fanáticos alrededor de todo el planeta y uno de los más famosos es Néstor Gorosito. El director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, mediante sus redes sociales y en diversas entrevistas, deja en claro su devoción por el futbolista del Paris Saint Germain y la nota con ESPN tras un nuevo triunfo del Lobo no fue la excepción.

Al entrenador le consultaron por la ausencia de la Pulga dentro de los nominados al Balón de Oro y Pipo soltó una frase que rápidamente se convirtió en viral. “El único ídolo que tengo en el fútbol es Lionel Messi. Menotti dijo el otro dia que por más que quiera jugar mal, no juega mal. Hay partidos que juega no tan bien, pero luego hay intereses y hay cosas que se juegan en las nominaciones. Es muy difícil”, comenzó su relato. Y luego, desatando la risa de todos los presentes, añadió: “Siento tanta admiración. Para mí Messi es el yerno ideal, el hijo ideal, el hermano ideal, el amigo ideal. En cualquier momento me caso con Messi”.

Durante la entrevista Gorosito también hizo foco en el gran presente del elenco de La Plata, que tras tras 14 jornadas acumula 28 unidades y es el único escolta del líder Atlético Tucumán. Este jueves se impuso por 2 a 0 en el estadio 15 de Abril ante Unión de Santa Fe gracias a los tantos de Leonardo Morales y Franco Soldano. “Vamos a cumplir un año de trabajo, estamos muy contentos. Hoy había 13 chicos del club, espero seguir así”, esbozó.

“Tenemos que seguir así, mantener la humildad. Cuando faltan pocas fechas y estemos ahí veremos las posibilidades que tenemos. Uno se ilusiona, pero recién pasamos la mitad del torneo. Es más fácil un torneo corto para los equipos de menor poder adquisitivo. Es muy difícil contra otros de 20 millones. Hay mucha diferencia de presupuesto”, argumentó Pipo. El próximo compromiso de Gimnasia será el martes, desde las 21.30, en el Bosque ante Aldosivi.

Para cerrar, manifestó: “Uno sueña con lo máximo cuando llega a una institución. Luego la realidad te marca si te dio o no te dio. Siempre jugamos para salir campeones. A veces te da el cuero, otras que no. La mayoría de las veces no. El fútbol, a diferencia de otros deportes, es difícil de predecir. No es normal que los 5 grandes estén en este momento en posiciones más baja. Hay que tratar de aprovechar esos momentos”.

Gimnasia, además de ser uno de los principales protagonistas de la Liga Profesional, también acumula 52 unidades, lo que le permite ser el segundo mejor equipo del año (sólo es superado por Racing, con 54), lo que lo posiciona dentro de los puestos que otorgan un lugar en la próxima Copa Libertadores.

