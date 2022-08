El Changuito Zeballos fue operado con éxito de su lesión: el mensaje de Boca Juniors y el gesto del juvenil desde la clínica

Abril 26, 2022 Foto de archivo del delantero de Boca Juniors Exequiel Zeballos en un partido de su equipo por la Copa Libertadores REUTERS/Agustin Marcarian

“Exequiel Zeballos fue operado exitosamente 👍. ¡Estamos siempre con vos, Changuito querido!”.

Boca Juniors comunicó que la intervención quirúrgica al Changuito fue exitosa y le envió un mensaje de aliento, que fue replicado por todos los hinchas en las redes sociales del club. La publicación fue acompañada por una foto del futbolista de 20 años, quien se mostró con un guiño y el pulgar hacia arriba.

La publicación de Boca Juniors tras la operación del Changuito Zeballos (@BocaJrsOficial)

El Departamento Médico del club confirmó la gravedad de la lesión de Exequiel Zeballos en Salta ante Agropecuario de Carlos Casares por la Copa Argentina. El futbolista “sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico”, indicó el informe médico con lenguaje técnico.

La dolencia afectó el tejido fibroso que une la tibia con el peroné y también provocó el desprendimiento de una pequeña parte ósea conectada al ligamento lastimado. El delantero fue operado por la tarde por el doctor Jorge Batista, subdirector del Departamento Médico xeneize, en San Isidro.

El período de inactividad, en principio, demandará entre 3 y 4 meses, lo que lo deja fuera de toda competencia por el resto del año. Pasará 45 días sin poder pisar, aunque los médicos confían en una pronta rehabilitación por tratarse de un futbolista joven.

Zeballos, de 20 años, fue víctima de una descalificadora patada del defensor de Agropecuario Milton Leyendeker a los 8 minutos del primer tiempo. El jugador se retiró de la cancha con la imposibilidad de pisar y esta mañana, una vez regresado a Buenos Aires, se sometió a estudios que confirmaron el diagnóstico.

Patada criminal al Changuito Zeballos

El Changuito es una de las promesas más importantes de las divisiones inferiores de Boca y había sido carta importante en el ciclo de Sebastián Battaglia como entrenador. El pasado lunes había prorrogado su vínculo con el club por dos años más, hasta el 31 de diciembre del 2026, y se le había aumentado su sueldo y el valor de su clausula de salida.

”No fue mi intención lesionar a Zeballos. Le pido disculpas públicas, espero que no tenga nada grave”, dijo anoche el zaguero de Agropecuario, quien hoy se comunicó con el jugador lastimado. ”Siempre juego al límite pero esta es mi primera expulsión. No quise agredirlo sino que fui a quitar el balón y el justo tocó la pelota y le pegué en la rodilla. Yo fui a la pelota si hubiese querido agredirlo hubiese ido con la plancha”, argumentó el zaguero, de 24 años, que está a préstamo de Newell’s.

El defensor de Agropecuario le pidió disculpas al delantero de Boca Juniors y aseguró que no quiso lastimarlo

En cuanto a la tarjeta amarilla que le sacó el árbitro, antes de ratificarse con la roja sin que mediara el VAR, tecnología ausente en la Copa Argentina, el jugador de Agropecuario consideró: “Con la amonestación estaba bien. Luego, cuando me expulsó, le pregunté por qué lo hacía, pero al ver más tarde las imágenes en el vestuario, creo que fue lo más justo”. También reconoció que recibió muchos mensajes agresivos a través de las redes sociales. “Sí, me dijeron muchas cosas pero mi familia sabe qué tipo de persona soy. Que no tuve mala leche”.

En cuanto a la preparación del equipo para jugar ante Racing el próximo fin de semana por la Liga Profesional, el plantel practicó esta mañana desde las 11 en el predio de Ezeiza. La novedad más importante fue la ausencia de Luis Advíncula, quien salió ayer en el entretiempo y fue reemplazado por Marcelo Weigandt. El defensor peruano tiene una sobrecarga muscular y se fue a hacer estudios para conocer si padece una lesión más grave.

El entrenador de Boca Juniors analizó el triunfo y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina

El DT Hugo Ibarra mantiene dos dudas más para visitar el Cilindro de Avellaneda. Una reside en el arco, donde podría mantenerse Javier García -titular anoche- en lugar de Agustín Rossi, por el que se negocia una salida ante la falta de acuerdo para renovar el contrato. ”Vamos a ver en la semana quien ataja el domingo. García lo ha hecho bien. ‘Chiquito’ (Sergio Romero) se está poniendo bien y viene a sumar para el equipo”, dijo sobre el exfutbolista del seleccionado argentino, incorporado esta semana al plantel.

La otra duda de Ibarra se encuentra en el centro del ataque. Anoche jugó Nicolás Orsini en lugar de Luis Vázquez, que había tomado el lugar del lesionado Darío Benedetto. El Pipa ingresó anoche unos minutos en el final del encuentro y ya está bien de su esguince de tobillo izquierdo. El posible equipo para el clásico es Rossi o García; Advíncula o Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Facundo Roncaglia y Frank Fabra; Guillermo Pol Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez, Oscar Romero; Sebastián Villa y Benedetto o Vázquez u Orsini.

Boca regresará a los entrenamientos este viernes desde las 9 en Ezeiza y el sábado trabajará en el complejo Pedro Pompilio. El partido con Racing será el próximo domingo desde las 20.30 por la decimotercera fecha de la Liga Profesional con el arbitraje de Fernando Rapallini.

Con información de Télam.