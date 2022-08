La inesperada reacción de Florentino Pérez cuando le pidieron que vuelva a contratar a Cristiano Ronaldo para el Real Madrid

El presidente del Merengue dejó en claro su postura sobre el presente del portugués

El futuro de Cristiano Ronaldo es incierto. Declarado en rebeldía en el Manchester United, el astro lusitano integró el banco de suplentes de los Reds en el debut con derrota en la Premier League frente al Brighton And Hove en el mítico Old Trafford. Es que el experimentado delantero manifestó sus deseos de emigrar hacia un equipo que disputará la próxima edición de la Champions League. Y el legado que dejó en el Real Madrid parecía abrirle las puertas de la Casa Blanca.

Sin embargo, el presidente del Merengue, Florentino Pérez, dejó en claro que no está en sus planes repatriar al portugués que conquistó 16 títulos con los blancos. En un video que se viralizó en la red social Tik Tok por el usuario @maldoooo7 el dirigente le respondió a unos simpatizantes que le exigieron “contratar al Bicho”.

—Firma al Bicho, firma a Cristiano— le sugirieron los fanáticos.

—¿A quién?— respondió de inmediato el titular del Real Madrid.

—A Cristiano, presi— insistieron los fans.

—¿A Cristiano? ¿Otra vez? ¿Con 38 años?— cerró Florentino, dando por cerrada la conversación y dejando en claro su desinterés por la estrella portuguesa.

Por otro lado, el máximo mandatario de la entidad española remarcó en declaraciones brindadas a Movistar+ que la victoria en la Supercopa de Europa frente al Eintracht por 2 a 0 se debe al “trabajo bien hecho”, y comentó que no contemplan incorporar a ningún refuerzo más con miras a esta temporada. “Hay que entrenar bien y Ancelotti debe gestionar la plantilla que tiene. A día de hoy no contemplamos nada más”, subrayó.

“Ancelotti gestiona muy bien esta plantilla y es una parte importante del éxito. Empezamos esta nueva temporada con muchas ganas e ilusión. Este año todo se nos ha dado bien y nadie puede estar insatisfecho, pero hay que seguir trabajando porque cada día uno se trabaja su futuro”, agregó. Y es que Florentino aseguró que una eventual ausencia de Benzema estaría bien cubierta por los jugadores que tiene en el plantel actual. “No me preocupa en absoluto. No se va a constipar, pero tenemos tantos delanteros que no se notará. A mi modo de ver el fútbol, ya se lo mereció el Balón de Oro el año pasado y éste es indiscutible”, comentó.

Florentino Pérez, que con la Supercopa de Europa logró 30 títulos como presidente del Real Madrid, quedó a tres conquistas de las que ha logrado Santiago Bernabéu. “Él tiene otra historia, es el creador de este gran Real Madrid y no se le medirá sólo por títulos, yo lo que he intentado es estar a la altura de lo que él hizo. Siempre que se gana es especial, pero no creo que sirva la comparación”, consideró.

Además, el presidente del Merengue analizó el estado del Barcelona, del que espera que recupere su nivel. “El Barça es una de las instituciones más importantes del mundo junto a nosotros. Tiene que volver a lo que siempre ha sido y eso es bueno para todos”, concluyó.

