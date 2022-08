La historia de amor de Sergio Romero y Eliana Guercio: del flechazo en un boliche al rol de la actriz en la decisión de Chiquito de atajar en Boca Juniors

La pareja tomó la decisión juntos de regresar a Argentina con la posibilidad de Chiquito de atajar en Boca

El nuevo refuerzo de Boca Juniors es un arquero conocido por todos los argentinos: Sergio Romero. Quien supo defender durante una década el arco de la Albiceleste finalmente tomó la decisión de regresar al país para tener una nueva experiencia local con los colores del Xeneize. Sin embargo, la determinación no fue para nada sencilla puertas adentro de su hogar y en la conferencia de prensa de presentación Chiquito admitió que la figura de su esposa fue fundamental para dar el siguiente paso en su carrera profesional.

“Le conté a Román que tenía posibilidades de jugar en Europa. He escuchado que tenía una oferta de la Segunda División de Italia, pero no sé de dónde sacaron eso. Sí tenía propuestas de la Premier. Pero junto a mi esposa entendimos que era una muy buena posibilidad venir a Boca. Creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida”, reveló frente a los micrófonos el guardameta, dándole un rol determinante a Eliana Guercio, con la que tuvieron cuatro hijos.

Justamente fue la modelo la primera en anticipar el gran salto que iba a dar su esposo. Días atrás compartió en su cuenta de Twitter e Instagram un video con la preparación física de Chiquito Romero. “Pasaron 4 meses, ¿de verdad? Y estás ASÍ, mamita!!! Mejor que antes gracias a estos genios Luis García, Pablo Capuchetti, Walter Insaurralde, David Rabellino, Daniel Martínez, a toda la AFA por dejarlo rehabilitarse ahí, a Racing por prestarle el Tita y a Ale Santillán. Volvió!”, fueron las palabras de aliento a pocas horas de la confirmación por parte del club de la Ribera.

La relación arrancó en el año 2008 y a los pocos meses se casaron

Todo inició en el año 2008 en un boliche de Comodoro Rivadavia donde ella había ido a hacer una presencia. Él ya brillaba como arquero en la Selección Sub 20 y luego de un paso por Racing había logrado un contrato con el AZ Alkmaar de los Países Bajos. Ella era una modelo y actriz famosal que integraba los elencos de Gerardo Sofovich y además había participado en Bailando y Patinando por un sueño.

Cuando Guercio y Romero iniciaron su romance pocos le daban chance. Él iniciaba su carrera en Europa y ella estaba en un momento de mucha exposición y trabajo en la Argentina. Además el arquero había cumplido 21 y ella, 31. Pero el flechazo inicial se transformó en decisión de vida: a los dos meses de relación la modelo renunció a la obra La fiesta en el lago y se fue a vivir con el jugador. No habían cumplido un año de romance y se casaron en el Registro Civil de Lanús.

A la salida Eliana lanzó una frase al aire que realmente mostraba lo que iba a venir: “Este es el nacimiento de mi familia, algo mucho más importante que mi carrera profesional”. Se mudaron juntos a Europa y pasaron varias mudanzas a causa de los distintos clubes por los que Chiquito pasó: Países Bajos, Italia, el principado de Mónaco, Inglaterra y Venecia como última experiencia.

Vale recordar que durante el año 2014, Eliana tuvo mucha exposición durante el Mundial de Brasil, donde Argentina fue finalista, instancia en la que perdió con Alemania. Su marido, además de una actuación brillante como arquero (con pico en los penales en la semifinal ante Holanda), se había convertido en un hombre muy deseado al nivel que hasta fue piropeado por Rihanna.

“Romero is on point -está a punto-”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter. “Si salimos campeones, se lo presto una semana”, alcanzó a bromear Guercio, antes de la “traición” de la artista, que terminó celebrando con los teutones.

La familia Romero-Guercio sumó a un integrante más a principios de año (Foto: @sergioromero)

Con más de una década de matrimonio en la espalda y como padres de Luca Gael, Jazmín (12), Chloe (10) y Meghan (3), ahora deben afrontar juntos el regreso a Argentina. El cambio no será fácil principalmente para sus hijos, que vivieron prácticamente toda su vida en el Viejo Continente.

Con contrato hasta fines de 2024 con Boca, es una realidad que la siguiente página del arquero será en territorio nacional. “Ahora estaba libre, tenían que hablar directamente conmigo. En dos o tres días arreglamos lo que había que arreglar del contrato y acá estamos”, explicó en la rueda de prensa. Y agregó sobre la no llegada a la Academia: “Todos somos muy pasionales, pero esto es un trabajo y yo tengo que trabajar. Tengo familia e hijos. Era un paso importante en mi carrera tener continuidad y es muy difícil decirle que no a Boca. Si me hubiese llamado Racing también hubiera dicho que sí, pero esa propuesta nunca llegó. Sabrán ellos dónde tienen que ir a tocar el timbre”.

La misma Eliana se involucró este martes con el reclamo de los hinchas académicos a Chiquito por no volver a Avellaneda: “¡Basta de mentiras! Propuestas para venir a Racing: CERO. Sí, señores, 0 (cero) en 15 años. Esa es la verdad”. El guardameta todavía no sumó ni un minuto oficial y Eliana, a sus 44 años, ya demostró que será una parte importante de Romero durante su estadía en La Boca. Por lo pronto, junto a ella, fan del Xeneize, miraba a la distancia los duelos del conjunto de La Ribera. Ahora la tendrá como hincha N° 1.

