Amor académico: vivían a más de 660 kilómetros de distancia, se conocieron por Racing y él le pidió matrimonio en el Cilindro

Mauro Arcuri y Carla Racciatti sellaron su amor en el Cilindro

Un hecho inédito se produjo en el Cilindro de Avellaneda, durante la previa del encuentro en el que Racing enfrentó a Tigre por la undécima fecha de la Liga Profesional. Mientras los jugadores desarrollaban los trabajos precompetitivos en el campo de juego, las tribunas se silenciaron por un momento y en los parlantes comenzó a sonar el hit de Franco De Vita, Sólo me importas tú.

Fue en ese instante en el que las canciones en apoyo al equipo liderado por Fernando Gago fueron interrumpidas por la melodía romántica que le dio el pie a Mauro Arcuri para pedirle matrimonio a su novia Carla Racciatti.

Ambos son fanáticos y socios de la Academia. Y lo llamativo es que se conocieron a través de un foro de Facebook dedicado a la entidad albiceleste. Su historia de amor comenzó hace 11 años y medio, cuando un hincha de Independiente ingresó a la página web para burlarse de su clásico rival.

Su pasión por defender el club de sus amores fue su primer contacto. Él desde Bahía Blanca y ella desde José C Paz, separados por más de 660 kilómetros comenzaron a intercambiar mensajes en repudio al enemigo del Rojo que tenían en común. “Empezamos a charlar, nos hicimos amigos y nos vimos por primera vez en Mar del Plata en unas vacaciones. Esa vez no pasó nada, pero al tiempo de seguir en contacto nos pusimos de novios a la distancia”, reveló Mauro Arcuri en diálogo con Infobae.

Naturalmente, la relación virtual a través de llamadas y mensajes no fue fácil. “Pero uno aprende a valorar las cosas simples. Aprovechábamos los fines de semana largos y viajábamos para poder vernos. También organizábamos las vacaciones para estar juntos”, explicó el simpatizante de 34 años.

Se engancharon. Cuando Racing jugaba en el interior del país era otra excusa para encontrarse. Y en las tribunas sellaron un sentimiento único.

Hace un año y medio que Carla Racciatti dejó todo lo que tenía en José C. Paz para mudarse a Bahía Blanca y convivir con su novio. Apenas finalizó sus estudios en el profesorado de inglés, renunció a su trabajo para afrontar una nueva aventura junto a su futuro marido.

Emocionada hasta las lágrimas, la joven de 26 años no pudo expresar lo que sintió en el momento en el que se vio sorprendida por su acompañante. “Todavía no lo puedo creer. Vine a ver un partido como siempre y de repente se me empezaron a acercar cámaras de televisión ¿Qué onda? ¿Qué les pasa?, pensé. Juro que no entendía nada”, deslizó en estado de shock por la felicidad que le provocó la propuesta.

Su reacción fue seguida por más de 40 mil hinchas a través de la pantalla gigante del Cilindro. Y la voz del estadio fue la encargada de poner en contexto al resto de los fanáticos que aguardaban en sus lugares.

Como él es presidente de la filial de los simpatizantes de Bahía Blanca, logró planear la jornada con un mes de anticipación. “Tuve que meter los anillos antes, porque no iba a poder pasar los controles de seguridad sin que ella se diera cuenta. Por suerte el club se portó de diez”, confesó entre risas. Sin dudas, la complicidad de la institución fue clave para sorprender a su prometida.

Siento… Que en mi vida sólo importas tú. Entre tanta gente, sólo importas tú…

Así, mientras la música envolvía la emoción colectiva por la feliz pareja, algunos testigos se animaban a vitorear con el grito ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios!

Si bien todavía no tienen definida dónde será su luna de miel, Mauro espera que sea en un lugar en el que también esté involucrado Racing. ”No importa el destino, porque con él voy a cualquier parte”, cerró Carla.

La única perla negativa de la soleada tarde fue el empate que consiguió Tigre en el final del partido y opacó lo que hubiera sido una jornada perfecta. Tal vez, los de Pintita le hagan el regalo de bodas en octubre cuando finalice el campeonato. La vuelta olímpica sería el cierre ideal para una verdadera historia de amor.

