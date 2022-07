Quiénes son el arquero español y el defensor alemán que Mascherano llevó a la Selección Sub 20 para el torneo de L’Alcudia

Álvaro Killane y Rafael Pfauser

Álvaro Killane y Rafael Pfauser nacieron en Europa y son las dos grandes novedades de los convocados por Javier Mascherano para el Torneo Internacional COTIF - L’Alcudia, en el que la Selección Sub 20 debutará este sábado (17) ante FC Rukh Ucrania. Ambos fueron reclutados por el Departamento de Scouting Internacional de la AFA, que se encarga de ubicar a argentinos o hijos de argentinos que puedan jugar para la Albiceleste. Éstas son sus historias.

Paula Giardini y Marcelo Killane son oriundos de Gualeguay, Entre Ríos, y en 2002 debieron irse de la Argentina por la crisis económica que sufrió el país. Se instalaron en la Gran Canaria, España y su hijo Álvaro nació el el 14 de diciembre de 2004. Él juega en la U.D. Las Palmas. “Nací en Canaria, pero toda mi familia es argentina. Mis padres se mudaron a Canarias en 2002. Nací ahí, pero tengo la nacionalidad argentina. Mi padre primero vino con un amigo de vacaciones y cuando volvió a Argentina conoció a mi madre y decidieron volver a Canarias”, contó Álvaro en una entrevista con ESPN.

Siempre quiso ser arquero y llegó al club con nueve años. Se esforzó como muchos niños de su edad y se sumó mediante la escuela de guardametas Ser Portero, que brinda clases y seguimientos por Internet. Allí se perfeccionó sus cualidades de la mano de Ernesto García (entrenador de arqueros profesionales y que también atajó en el Barcelona), y logró mejorar sus cualidades.

Killane en el consulado argentino, el día que obtuvo la nacionalidad (Consulado Argentino en Tenerife)

Con sólo 17 años es el guardameta titular del equipo juvenil que milita en la División de Honor, donde ya jugó algunos partidos la temporada pasada. Según indicó el diario Marca, es habitual verlo entrenar con el equipo filial y ya lo ha hecho con el primer equipo.

En Las Palmas saben que tienen en el joven golero un diamante en bruto entre manos. Los técnicos de la entidad aplicaron una evaluación constante y por eso lo fueron promocionado en los equipos de mayor categoría durante los años de su etapa de formación.

El pasado 14 de julio, el Consulado de Argentina en Tenerife confirmó que Killane había adquirido la nacionalidad del país sudamericano ante la eventualidad de ser convocado por la Selección Sub 20. La novedad fue informada en las redes sociales del consulado y se lo ve a Álvaro con una sonrisa a pleno por contar con la nacionalidad argentina.

Álvaro Killane cuenta su historia

Tiene el acento español, pero sus raíces argentinas las tiene muy arraigadas y vivió con muchos nervios el último mes cuando le confirmaron la convocatoria, aunque lo seguían desde mucho tiempo antes. “Me estuvieron siguiendo desde principios de la temporada pasada y estuvieron hablando sobre todo con mi padre, pero él no me quiso decir nada para no crearme falsas expectativas”, reveló en la mencionada entrevista.

“Me enteré hace un mes cuando recibí un mensaje de Damián Albil, el entrenador de arqueros. Me preguntó cómo estaba, ya que había posibilidades de convocatoria, pero no me confirmó nada. Entonces a raíz de ese mensaje yo le pregunté a mi padre sobre todo lo que estuvieron hablando y si habían preguntado por mí. Me confirmaron hace una semana. Estoy contentísimo”, agregó.

“Estaba en el sofá, tranquilo, y recibí el mensaje. Lo tuve que leer unas siete veces y mi primera reacción fue llamar a mis padres y preguntarles si sabían algo. Fue cuando mi padre me dijo que también tenía un mensaje de Damián”, confesó sobre el momento en el que le confirmaron la convocatoria. “Hablé con Damián y me transmitió tranquilidad y me pidió que fuera yo mismo y eso es lo que haré”, indicó.

Además, ya se hizo hincha de un equipo argentino: “Mi papá es de Boca y mi mamá de River. En un viaje que hice hace no mucho, mis tíos son de San Lorenzo y me llevaron a la cancha. Desde que pisé la cancha, vi lo que vi y me hice hincha de San Lorenzo. Soy del Ciclón”, concluyó.

Rafael Pfauser hace unos años jugando en el Bayern Múnich (@rafaelpfauser)

En tanto que Rafael Pfauser juega de lateral derecho. Nació el 26 de febrero de 2004 en Alemania y sus primeros pasos los dio en el modesto FC Ismanig, después emigró al 1860 Múnich y, en 2017, se integró a las categorías juveniles de Bayern Múnich, donde estuvo hasta 2021. En la actualidad se desempeña para el Friburgo, equipo de la Bundesliga. En la última campaña, el defensor disputó 16 partidos, 13 de ellos en la Bundesliga Sub19. Además, alterna la capitanía del equipo.

Infobae habló con uno de sus representantes, Ramiro Villada, y pudo saber que el padre de Pfauser es alemán y su madre argentina, oriunda de Córdoba Capital. Se instalaron en Múnich a hace muchos años (prefirieron no dar precisiones) y allí nació Rafael, que vive solo en Friburgo y tiene un bajo perfil. Es muy estudioso y “se saca 10 en todo. Lee, entrena muchísimo y mete doble turno”, cuenta Villada.

En sus últimos tiempos en el Bayern hizo un video en español y en alemán para poder sumarse a alguna de las selecciones juveniles, aunque su máximo deseo era jugar en la Albiceleste. Sus representantes le mostraron las imágenes al Departamento de Scouting de la AFA y a fines de diciembre lo contactó el propio Mascherano y habló directamente a él y le dijo que “quería conocerlo y que lo iba a tener en vista para futuras convocatorias”.

Pfauser en su primer entrenamiento con la selección argentina (@rafaelpfauser)

El chico no cayó de su asombro y la ilusión estuvo por las nubes. Pero el problema para poder citarlo fueron sus papeles y, debido a sus ganas por jugar para Argentina, Rafael se quiso involucrar de forma personal. Viajó el mes pasado y vino para acelerar los trámites por su nacionalidad y para hacer el pasaporte. “Estaba desesperado por tener los papeles argentinos”, afirma su manager. Una vez que tuvo listos esos temas lo informó a la AFA y recibió la convocatoria, pero no esperaba que fuese tan rápido, por lo que la alegría fue mayor.

Habla español muy bien y es demasiado estricto. Le gustan las costumbres argentinas y es amante del mate. Cuando vino a la Argentina adoró el asado que le hicieron sus tíos, quienes son hinchas de Instituto, lo llevaron a la cancha y habrían querido convencerlo para que su corazón sea de la Gloria, pero el joven por ahora solo es hincha de la Selección y recontra fanático de Lionel Messi.

La selección Sub-20 que jugará el Torneo Internacional COTIF - La Alcudia (@Argentina)

El Departamento de Scouting Internacional de la AFA tiene censados a más de 300 juveniles nacidos entre los años 2000 y 2011, que juegan en diferentes clubes de España e Italia. Entre ellos hay destacados sobre todo en la categoría que hoy es Sub 20. En una entrevista con Infobae, el director de ese proyecto Juan Martín Tassi, afirmó que el trabajo “consta de hacer un registro de todos aquellos chicos que tengan posibilidades de sumarse a los seleccionados juveniles, ya sea porque nacieron en Argentina o porque sus padres son argentinos”.

En el Torneo de La Alcudia la Argentina integra el Grupo A del certamen junto al Valencia CF, FC Rukh Ucrania y AD Alzira. El grupo B del torneo está conformado por la selección de Uruguay, los combinados juveniles Sub 20 del Villarreal CF y del Levante UD, sumados al União Bandeirante FC, un conjunto brasileño del estado de Paraná. Las semifinales del evento se disputarán el viernes 5, mientras que la final el domingo 7.

Los partidos del torneo masculino se disputarán en dos tiempos de 40 minutos, en tanto que el femenino será de dos tiempos de 35. Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Municipal “Els Arcs” de L’Alcúdia con cancha de césped artificial y serán posibles once cambios en el transcurso del partido. Con tantas variantes, los europeos Álvaro Killani y Rafael Pfauser darán sus primeros pasos con la Albiceleste.

