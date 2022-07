Histórico desempeño argentino en regatas en el Mar Mediterráneo

El velero From Now On venció en la Regata Rolex Giraglia con un podio argentino integrado por Matrero y Lady y se consagró Subcampeón Mundial en la Clase ORC.

El yachting argentino está dando la nota en el verano europeo puesto que a los campeonatos mundiales femenino y masculino en la clase 29er de las tripulaciones del Yacht Club Argentino, deben sumarse los logros, también históricos, de veleros oceánicos argentinos de la clase ORC en las dos regatas más importantes de la temporada disputadas hasta el presente.

En efecto, el velero From Now ON, de Fernando Chain, con los gallardetes del Yacht Club Argentino (YCA) y del Yacht Club Punta del Este (YCPE), obtuvo el primer puesto la regata Rolex Giraglia disputada entre el 10 y el 19 de junio pasado, seguido del histórico Matrero de Rafael Pereyra Aragón del Club Náutico San Isidro (CNSI) y el Lady, con bandera uruguaya y tripulación argentina, al mando de Hernán Mones Ruiz también del YCA, integrando un podio argentino que sorprendió participantes y prensa especializada. Posteriormente, entre el 20 y el 30 de junio el From Now ON, logró un extraordinario segundo puesto en la clasificación general del Campeonato Mundial de la clase ORC. Los resultados encierran un gran mérito puesto que en ambas competencias entre los barcos, capitanes y tripulaciones participantes se incluyen los nombres de actores altamente relevantes del yachting mundial.

La regata Rolex Giraglia. Icónica, desafiante y espectacular, la Giraglia es reconocida como la “reina de las regatas del Mediterráneo” y una de las más antiguas del mundo puesto que este año disputó su edición número 69. Coorganizada por el Yacht Club Italiano, la Sociedad Náutica de Saint Tropez y el Club Náutico de San Remo, este evento franco - italiano, convoca a la élite del yachting mundial en distintas categorías incluyendo impresionantes super maxi yachts de más de 30 metros de eslora.

El velero From Now ON, de Fernando Chain, en plena competencia

La competencia incluye una serie de regatas que pone a prueba todas las habilidades de liderazgo, logísticas, técnicas, tácticas y estratégicas presentes en este deporte en regatas costeras, circuitos entre boyas y una regata oceánica virando la mítica Roca Giraglia al norte de Córcega.

El Campeonato Mundial de ORC. Seguido a la Giraglia se disputó en Porto Cervo, en la Isla de Cerdeña entre el 20 y el 30 de junio el Campeonato Mundial de la fórmula ORC. Las siglas ORC corresponden al Offshore Racing Congress, una organización internacional que tiene por propósito el establecimiento de estándares de comparación, denominados hándicaps o ratings, para permitir la competencia de barcos distintos.

Organizado por el Yacht Club Costa Smeralda de Porto Cervo, el Campeonato Mundial de la fórmula ORC reunió a más de 70 embarcaciones de 17 países que van desde Finlandia a Chipre y desde Argentina hasta China. Para la tripulación del From Now ON fue una carrera contra el tiempo poder llegar a la línea de partida. Alistar el barco para la travesía desde Génova a Porto Cervo y luego configurarlo nuevamente en condición de regata fue un desafío tan complejo como la logística de establecer base de operaciones en dicho puerto. La tripulación tuvo también una reconfiguración internacional al incorporarse dos brasileños, Samuel Albretch, en reemplazo del táctico Mariano Parada y Alexandre Rosa.

El velero argentino con su tripulación

La presencia de un barco argentino en el campeonato y su tripulación internacional fue reconocida por competidores, organizadores y la prensa del evento. Para Fernando Chain “Llegar a la línea de partida ha sido un esfuerzo tremendo para nosotros, teniendo en cuenta las distancias, los desafíos logísticos y las situación de incertidumbre que hoy tenemos”.

From Now ON obtuvo así el título de Subcampeón Mundial de ORC, un logro histórico para el yachting argentino, premio jamás logrado por otra embarcación de nuestro país. El resultado se hace aún más relevante al considerar los desafíos logísticos que se debieron enfrentar y el calibre de los competidores. La tripulación del barco estuvo integrada por Fernando Chain, Torkel Borgstrom, Ezequiel y Pablo Despontín, Samuel Albretch, Alexandre Rosa, Nicolás Goulu, Desiree Estevez Axelsen, Iván Aranguren, Jordán Rivas, Román Salvo, Diego Srebot y César Recalde.

El barco al mando de Chain se dispone a continuar con la temporada de regatas con la Copa del Rey en la ciudad de Palma de Mallorca entre el 30 de Julio y el 7 de Agosto.