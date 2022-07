Las maravillosas atajadas de Belén Succi a segundos del final que les dieron a Las Leonas el pase a semifinales del Mundial

* Las dos atajadas de Succi sobre el final

La selección argentina de hockey femenino disputará las semifinales del Mundial tras vencer a Inglaterra en un partido cerrado que tuvo un momento épico sobre el cierre del juego con la experimentada arquera Belén Succi como protagonista estelar para mantener el cero en la victoria 1-0 en el Estadi Olímpic de Terrassa en España.

La jugadora de 36 años, parte clave del equipo que arribó a la final de los Juegos Olímpicos el año pasado, mantuvo su valla cerrada tras dos disparos que paralizaron los corazones de todos los fanáticos de Las Leonas. La primera a la salida de un córner corto cuando restaban dos minutos para que finalice el tiempo regular y la siguiente a siete segundos del cierre.

“¡Excelente por Belén Succi, lo grité como si hubiese sido un gol de Belén!”, exclamó la relatora de ESPN Mercedes Margalot, un símbolo del hockey femenino nacional que hoy se desempeña en el rol de relatora. Y no fue para menos: Succi voló y desvío con su mano izquierda cruzada en el aire una potente salida de las inglesas desde un córner corto que tenía destino de gol tras la acción de Giselle Ansley.

Pero quedaba una jugada más, todavía más importante y difícil. Las europeas intentaron perforar por el sector derecho con la habilidad de Lily Owsley, quien ingresó a la zona de riesgo de las albicelestes y encontró a su compañera Sophie Hamilton casi abajo de un arco desprotegido. La jugadora del Surbiton de su país se acomodó, pero cuando se perfiló para marcar el empate apareció la enorme figura de Succi y la molestia por atrás de Eugenia Trinchinetti. Argentina firmaba así su boleto a semifinales.

“Enorme Belén Succi en la atajada del torneo”, lo definió Margalot, quien ponderó la brillante actuación de una deportista que es una estrella del hockey femenino y tiene planificado retirarse luego de este Mundial que se desarrolla entre España y Países Bajos.

“Sabía que quedaba poco, estaba gritando. Ni idea tenía cuánto quedaba, si podía evitar los penales, los evitaba, aunque me tenía fe. Sabía que teníamos que dejar la vida. Las chicas me cargan porque soy muy obsesiva con el sistema defensivo, si me llegan dos o tres veces vuelvo diciendo en el micro no nos puede pasar esto. En mi puesto, las veces que me llegan, que son pocas, quiero evitar darle ventaja al rival, quiero seguir avanzando y mi obsesión va por eso”, expresó tras el encuentro la referente de Las Leonas. Y agregó, enojada por fallas en el juego: “En un momento teníamos a una con verde y ahí sí no se me escuchaba realmente. Cometimos un error y fijate que terminó en córner, es algo que en el micro voy a volver a hablar”. Aunque aclaró con una sonrisa: “Las reto pero con amor, hoy me defendieron a muerte”.

Las dirigidas por Fernando Ferrara, que celebraron este triunfo por la mínima gracias a la anotación de Victoria Granatto, venían de imponerse con autoridad en al fase de grupos luego de superar a España (4-1), Corea del Sur (4-0) y Canadá (7-1). Las ganadoras del Mundial 2002 y 2010, que están segundas en la tabla histórica junto con Australia y Alemania y detrás de Países Bajos (8 títulos), buscarán el pasaporte a la sexta final de su historia este sábado 16 de julio en el segundo turno contra las alemanas, que vienen de dejar en el camino a Nueva Zelanda (1-0).

“Ellas defienden muy bien, tienen a la mejor arquera del mundo, es difícil meterle un gol, sumado al gran sistema defensivo. El gol fue en el momento justo porque estaban impecables. La pelota tiene que entrar al arco, después si la tenés más o menos a la pelota, o si llegan más o menos, no importa. Se nota la madurez más allá de Tokio. Empezamos a levantar de a poco como equipo, tenemos una identidad, desde Río (2016) y el Mundial que terminamos golpeadas. Desde Tokio empezamos a funcionar como equipo”, aclaró Succi.

“Hoy hicimos un gran partido, sabíamos que iba a ser durísimo. El equipo salió a jugar desde el minuto 1 con intensidad y agresividad, que es para aplaudir. Muy contenta con el rendimiento de todas, hoy el equipo estuvo sobre todo. Y obviamente con una Belén Succi que fue un animal, estamos acostumbradas porque siempre está ahí cuando la necesitamos. Hoy fue una cosa descomunal”, la elogió su compañera Majo Granatto.

Succi, bronce en los juegos Olímpicos 2008 y plata en Tokio 2020, fue campeona con la selección en el Mundial 2010 que se celebró en Rosario.

LAS MEJORES ACCIONES DEL TRIUNFO DE ARGENTINA

