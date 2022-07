Dejó a cinco rivales en el camino y se la picó al arquero: el impresionante gol de Rosario Central en Octava División

Giovanni Cantizano arrancó desde mitad de cancha y emuló a Maradona en su tanto frente a Racing

El fútbol argentino se caracteriza por generar constantemente nuevos talentos. Rosario Central no está pasando por el mejor momento futbolístico e institucional, pero no deja de confiar en los jugadores que sus Inferiores pueden cosechar de cara al futuro. En este caso, una de las promesas de la Octava División del Canalla se volvió viral en las redes sociales por un impresionante gol frente a Racing Club.

Giovanni Cantizano recibió la pelota en la mitad de la cancha, se puso de frente y arrancó una carrera en la que dejó en el camino a cinco rivales. Una vez cara a cara con el arquero de la Academia, picó el balón con su pierna derecha para salir a festejar con sus compañeros en uno de los córners. El encuentro correspondiente a la fecha 15 se quedó con todas las miradas por el asombroso gol que sirvió para la victoria del cuadro auriazul por 2-0, que le permitió como único líder de la división.

Nacido en el año 2007 y con formación en Rosario Central desde Infantiles, el talentoso mediapunta ya está bajo la mira de Pablo Aimar en la selección argentina Sub 17 y hasta fue convocado en varias ocasiones para entrenarse en el predio de Ezeiza con los colores nacionales, además de participar en varios amistosos internacionales. Junto a Cantizano, el Canalla también tiene bajo la lupa de la Albiceleste a Santiago Segovia, Ignacio Moreno y Kevin Gutiérrez.

El festejo de Cantizano después de abrir el marcador frente a Racing (Foto: Rosario Central)

Bruno De Deugd se encargó de estirar la diferencia contra Racing y cerrar el resultado final. Los dirigidos por Matías Lequi alcanzaron las 38 unidades y quedaron a cuatro de su único perseguidor, River Plate. En la próxima jornada, el puntero visitará a Banfield en busca de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones en la octava categoría.

Atento a la acción de las Inferiores está el entrenador Carlos Tevez, que admitió que uno de sus objetivos es fomentar el crecimiento de las próximas promesas que vestirán la camiseta de Rosario Central. “A veces los envidio a los muchachos de forma sana. De que pueden jugar al fútbol. Trato de que lo disfruten. Central viene muy golpeado y herido, y tratar de que arranquen a disfrutar esto es fundamental. Es fútbol, se gana y se pierde. El trabajo es algo que no se negocia y el que demuestre amor por la camiseta, va a jugar. No hay nada más lindo que alguien diga ‘me dirigió Tevez y me marcó’. Eso es lo mejor que a uno le puede pasar”, declaró a TyC Sports.

