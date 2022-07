Un histórico entrenador brasileño se sumó a la carrera por ser el nuevo DT de Boca: “Es un gran club, siempre me llamó la atención”

Renato Gaúcho habló sobre un posible llamado de Boca para ser el nuevo DT (REUTERS/Agustin Marcarian)

Después de la eliminación de la Copa Libertadores contra Corinthians en los penales, surgió una tormenta en Boca Juniors que nadie esperaba. El día siguiente a la derrota por penales en la Bombonera, el Consejo de Fútbol, con Juan Román Riquelme a la cabeza, echó al DT. Sebastián Battaglia dejó de ser el entrenador y, a partir de esa decisión, comenzó la danza de nombres de quiénes pueden ser los posibles reemplazantes para el banco.

Con un tridente a cargo del plantel profesional de cara al clásico contra San Lorenzo de este sábado, que estará a cargo de Hugo Ibarra (ex técnico de Reserva), Leandro Gracián (se sumó hace algunas semanas como ayudante del histórico lateral) y Mariano Herrón, quien estuvo en los cuerpos técnicos de Miguel Ángel Russo y del propio Battaglia por ser parte del club, la intención de Riquelme y compañía es tomarse unas semanas para definir el nuevo entrenador del Xeneize.

Mientras circulan nombres como los de Martín Palermo, Sebastián Beccacece y Eduardo Domínguez, en las últimas horas un DT oriundo de Brasil se postuló para ser candidato si es que así lo quieren los dirigentes del club de la Ribera. Renato Gaucho, ex jugador de varios conjuntos brasileños y que tuvo un paso recordado como DT por el Gremio, se refirió a una posible convocatoria.

“Si me llama Boca, soy un entrenador y toda oferta que llegue la voy a analizar”, confesó Portaluppi en diálogo con DirecTV Sports Radio. “Boca siempre me llamó la atención, es un gran club, con una gran hinchada”, elogió el DT sobre la pasión del público xeneize.

Gaúcho viene de dirigir al Flamengo en 2021 (REUTERS/Diego Vara)

Renato Gaúcho tuvo un último paso como director técnico en Flamengo, donde cayó ante Palmeiras en la final de la Libertadores 2021. En la previa, fue el conductor del Gremio durante cinco años, en los que se coronó campeón de la Copa Libertadores 2017 tras vencer en la final a Lanús. Gracias a ese título, logró la marca de ser ganador como futbolista y DT en el equipo de Porto Alegre.

A la espera de la definición del club con respecto al futuro entrenador, el que habló tras la salida de Battaglia fue Jorge Bermúdez. Una de las caras visibles del Consejo de Fútbol dio detalles de la decisión que tomaron.

“Cuando tomamos la decisión de designarlo como entrenador lo hicimos con convicción, analizando muchísimos factores. Cuando les decimos que no deben continuar, lo hacemos con el mismo respeto. Es nuestro trabajo. ‘Son decisiones’, decía nuestro anterior entrenador, y es así”. Y ahondó: “Vamos a estar siempre felices por lo que Sebastián acaba de hacer como entrenador de nuestro equipo. Estamos orgullosos por sus dos títulos y porque cuando lo pusimos de técnico para muchos no estaba preparado. Asumimos una gran responsabilidad y lo acompañamos en el día a día en cada situación. Le vamos a valorar siempre el esfuerzo y profesionalismo”.

Por su parte, aclaró por qué la comunicación para despedirlo se produjo en una estación de servicio. “No hay mala intención, no hay mala leche. Lo quieren hacer así por ridiculizar a la persona. Somos amigos. Lo vivido con todos los ex jugadores de Boca no nos lo borra nadie, la gente de Boca lo tiene claro. Me duele que se tomen de cualquier cosa para decir que no lo respetan o que fue de mala manera”. Y cerró: “Sebastián va a estar siempre agradecido por la oportunidad que se le brindó. Le dolió muchísimo haber quedado afuera en la instancia de la Copa porque todos somos conscientes de que Boca fue mejor. Se le notó el día posterior el dolor y amargura, pero es un hombre de la casa”.

SEGUIR LEYENDO: