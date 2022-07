El impactante cambio físico de Emiliano Vecchio: “Desde que llegué a Racing estoy a pura agua, lechuga y frutas”

El impactante cambio físico de Emiliano Vecchio

“Llegar a Racing es una oportunidad única para mí. Llegar a Racing, un club con historia y presente, me llena de felicidad. Y vengo a darlo todo”. La fase que deslizó Emiliano Vecchio cuando arribó a la Academia fue una sentencia que se la tomó muy en serio. El volante con pasado en Rosario Central firmó un contrato por 18 meses y desde que Fernando Gago le dio sus primera oportunidades, demostró que estaba a la altura del gigante de Avellaneda. “Me llena de orgullo y felicidad, no solo por su historia sino también por su presente”, había dicho tras pasar la revisión médica.

En los últimos días, la figura albiceleste habló en ESPN y destacó el sacrificio que viene haciendo para ponerse a punto desde el aspecto físico. “Desde que llegué ya bajé 6 kilos. Estoy a pura agua, lechuguita y fruta”, reveló en diálogo con Mariano Closs en F12, el programa del mediodía de ESPN.

En pocas presentaciones Vecchio expuso su talento y se transformó de inmediato en uno de los pilares fundamentales en el equipo de Pintita. Su notable pegada acompañada de su enorme capacidad en la creación de juego lo llevaron a ganarse un lugar entre los once. “Hablé con Gago y fue algo muy lindo. Hablamos de fútbol. Me encanta el equipo, porque tiene identidad y un estilo marcado. Los que tratamos de jugar ese tipo de fútbol siempre nos sentimos identificados al verlo”, dijo en relación a las intenciones del estratega.

En la extensa entrevista que se desarrolló en el Cilindro de Avellaneda, el volante también habló de su pasado reciente y del nuevo ciclo que comenzó Carlos Tevez. “Central es una institución complicada. No es un club fácil. Yo deseo de todo corazón que le vaya bien. Él es un ganador, fue campeón en cada lugar al que fue y tiene esa experiencia”, analizó.

Mientras tanto, Gago dispuso trabajó con el plantel en el predio Tita Mattiussi, donde realizó tareas tácticas para terminar de definir la titularidad de algunos futbolistas en la defensa y el ataque de cara al clásico ante Independiente.

En el lateral izquierdo de la zona defensiva, el DT tendrá que decidir si mantendrá a Gonzalo Piovi, titular en el empate 1-1 ante Sarmiento de Junín en la fecha pasada, o si le dará rodaje al chileno Eugenio Mena. Otra de las dudas del técnico es si pondrá desde el inicio a Gabriel Hauche o si sostendrá en el ataque a Tomás Chancalay. El “Demonio” volvió a jugar hace dos fechas en la goleada por 5-0 ante Aldosivi, tras recuperarse de la fractura incompleta de escafoides tarsiano de su pie derecho, y también lo hizo en la última jornada ante el “Verde” de Junín.

Finalmente, Carlos Alcaraz dejó atrás el desgarro que sufrió en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que formará parte de la nómina de futbolistas convocados. El posible once de Racing ante el “Rojo” formará con Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Piovi o Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Emiliano Vecchio; Hauche o Chancalay, Enzo Copetti y Johan Carbonero.

