Tras la victoria ante Godoy Cruz, el arquero de Rosario Central le dio la bienvenida a Tevez: “Lo respaldamos a muerte”

La incorporación de Carlos Tevez como director técnico de Rosario Central generó una revolución y sus futuros conducidos ya se entusiasman con trabajar bajo las órdenes del ex delantero; entre ellos, el arquero Gaspar Servio, la gran figura en el triunfo 1-0 ante Godoy Cruz por la tercera fecha de la Liga Profesional y que fue la primera victoria del Canalla en el campeonato. Luego del encuentro, el guardameta, que marcó el gol de la victoria, celebró la llegada del Apache.

Servio se lució en la noche rosarina ya que mostró su seguridad y logró mantener su valla en cero, pero tuvo un protagonismo estelar cuando a los 84 minutos tomó la pelota para ejecutar el penal y definió cruzado para marcar el único tanto del encuentro que terminó en triunfo para el Canalla. Cabe recordar que Lucas Gamba a los 18 minutos falló un tiro desde los doce pasos y que fue la primera gran chance del local para abrir el marcador.

Luego del encuentro Servio analizó el triunfo ante el Tomba y se lo dedicó a Leandro Somoza, quien renunció al cargo de entrenador. “Necesitábamos ganar por lo que fue una semana movida, porque se fue una persona que el plantel quería, pero bueno, son decisiones que se toman. Siempre tuvo el respaldo del plantel y este triunfo es para él, que se lo dedica el plantel y también para Pirulo (Rivarola) que le tocó agarrar un fierro caliente. Pero el equipo con personalidad lo sacó adelante”, afirmó en diálogo con TNS Sports.

Sobre su anotación de penal, explicó que “me tocó también estar en Paraguay y meter goles de penales. Me tengo fe, me siento seguro, gracias a Dios tuve esa oportunidad, los chicos que bancan a muerte, me dejaron patear y pude convertir”. El golero lleva un global de diez tantos a lo largo de su carrera, todos desde los doce pasos.

Luego se despachó con un elogio hacia Tevez: “Para mí es algo especial que Carlitos pueda venir acá. Si le toca venir a él, el grupo está respaldándolo a muerte. Ojalá que venga, es un técnico que como jugador tuvo mucha experiencia. Nosotros estamos para aprender y para sacar a Rosario Central adelante y por eso somos empleados del club”.

Fue un partido importante para Central, ya que no atraviesa un buen momento en la Liga Profesional: venía un empate en cero ante Lanús de local y una derrota (2-0) con Huracán en Parque Patricios. En el año lleva disputados 18 partidos con 5 victorias, 4 empates y 9 derrotas.

Central no ganaba desde el 7 de mayo en la última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga. Ese día venció 3-1 a Estudiantes, que jugó con muchos suplentes pensando en los cuartos de final del certamen, instancia a la que no llegó el Canalla. La otra competencia en la que continua es la Copa Argentina y jugará ante Quilmes por los 16avos de final. En el primer cotejo igualó 1-1 con Sol de Mayo, un equipo del Torneo Federal A y lo eliminó por penales (5-3).

Este jueves se confirmó que Tevez aceptó la propuesta para ser el nuevo entrenador de Rosario Central, luego de la reunión que tuvo el miércoles con el vicepresidente Raúl Carloni, quien encabezó las gestiones para que el Apache sea el DT del Canalla. El ex delantero de Boca Juniors tendrá en su cuerpo técnico a sus tres hermanos y Carlos Retegui, ex entrenador de las selecciones femenina y masculina de de hockey.

Este viernes habría una reunión de comisión directiva en Central para oficializar sus contrataciones. El martes se estaría firmando el contrato y el debut de Tevez sería el viernes 24 en el choque de local ante Gimnasia, a las 19, en uno de los encuentros que abrirá la quinta fecha de la Liga Profesional.

