Ruggeri dio detalles de la feroz interna entre Maradona y Passarella en la previa del Mundial 1986

Oscar Ruggeri reveló la interna de la relación entre Diego Maradona y Daniel Passarella en la previa al Mundial de México 1986. Qué pasó con la baja del capitán campeón mundial de 1978

Hace 36 años la Argentina se preparaba para su debut en el Mundial de México en el predio del América en el Distrito Federal. Mucho se habló de cómo era la convivencia del plantel conducido por Carlos Salvador Bilardo, en particular la relación entre Diego Armando Maradona y Daniel Alberto Passarella, quien no pudo jugar ningún partido por una enfermedad y una lesión. Oscar Ruggeri reveló los detalles de la interna entre los máximos referentes y qué pasó, según su versión, con el capitán del equipo campeón mundial de 1978.

Al hablar sobre el choque de fuertes personalidades dentro de un plantel, el Cabezón confesó: “Nosotros lo vivimos con Passarella-Maradona. Se llevaban, ahí, por las personalidades de los dos. No te olvides que el otro venía de ser campeón del mundo por primera vez para la Argentina y era groso también”.

Desde que Bilardo asumió en 1983 como entrenador de Argentina le informó a Maradona que iba a ser el capitán de la Selección. Esa decisión generó una interna con Passarella, que no obstante formó parte del proceso y fue clave para poder clasificar hacia el Mundial. En la previa del aquel torneo hubo un recordado encuentro entre Maradona y Passarella para una producción fotográfica que los juntó a ambos y de allí salió la famosa tapa de El Gráfico con ambos luciendo los sombreros mexicanos.

Desde el comienzo Carlos Bilardo le dijo a Diego Maradona que iba a ser el capitán del seleccionado (Mandatory Credit: David Cannon/Allsport - Getty)

“Nunca vimos en los entrenamientos pelearse, tirarse una patada, siempre respeto. Pero son dos personalidades tan allá arriba que son tremendas. En 1978 corría con la gente en Corral de Bustos con la gente festejando el campeonato del mundo y después estaba con estos. A un Passarella que por jugar en puestos parecidos lo admiraba y respetaba”, aclaró el ex defensor en ESPN F90.

“Eran mesas de cuatro en el América y mesas largas eran en Ezeiza. Es un tema lo que vivimos nosotros. No sé si Messi (Lionel) le tocó, aunque le tocó estar con Riquelme (Juan Román), tipos grosos también. Pero Messi cuando llegó no era el de ahora”, agregó.

En la previa al certamen de México, Passarella sufrió una enterocolitis que lo dejó afuera de los primeros partidos y luego un desgarro en su pierna izquierda. Sobre el tema, el conductor programa, Sebastián Vignolo, le planteó a Ruggeri, que si bien nadie quería que a Passarella le ocurra esa situación, si ese problema que tuvo al cabo descomprimió el clima interno. “Esos son unos boludos que dicen boludeses (sobre si fue a propósito la descompensación que tuvo Passarella)”, disparó el Cabezón.

Passarella en principio se iba a perder los primeros partidos, pero luego no jugó en todo el Mundial. Así formó la Argentina en sus encuentros en la fase de grupos

Y Ruggeri insistió: “Estuve ahí adentro en la isla que nos tocó, a seis tipos que tuvimos que ir a dormir a un quincho que se armó donde había tres habitaciones. Passarella estaba con el Tata (Brown), yo estaba con Almirón (Sergio) y Valdano (Jorge) con Trobbiani (Marcelo). Estábamos los seis ahí, de primera todos y Passarella estaba bárbaro. Lo que pasó es que se había armado lo de la cinta (de capitán), pero Bilardo lo dijo desde el primer día: el capitán es Maradona y ustedes es muy posible que no juegue ninguno en el Mundial”.

Passarella llegó a perder seis kilos por su malestar y la mencionada lesión le impidió volver a jugar en el plazo en el que se desarrolló el Mundial. Además, el equipo ya estaba consolidado y terminó coronándose campeón.

“Cuando jugamos el primer partido fuimos Clausen, el Tata, yo y Garré. Passarella no estaba bien, pero diez días antes entrenamos Clausen, yo, Passarella y Garré. Así era el equipo. Jugó Borghi (Claudio) de titular, el Vasco (Olarticoechea) no jugaba, Enrique (Héctor) y Cuciuffo (José Luis) tampoco”, apuntó el ex zaguero.

Sobre si habrían convivido en un campo de juego Maradona y Passarella, Ruggeri subrayó: “Olvídate, porque ya Passarella había aceptado lo de la capitanía, después de charlas. Maradona era capitán desde el primer día que llegó y Passarella aceptó que no iba a ser el capitán porque sabía que iba a jugar otro Mundial”.

