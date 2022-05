El top ten de los mejores sudamericanos de la historia de la Premier League: los tres argentinos en la lista

Sergio Agüero es una leyenda del Manchester City (REUTERS/Dave Thompson)

Desde hace varios años, la Premier League se convirtió en uno de los mejores torneos (o el mejor) de fútbol a nivel clubes. Por esta misma razón, varios de los mejores jugadores del planeta pasaron por alguna institución de la Primera División de Inglaterra.

Ante este escenario, la prestigiosa revista Four Four Two decidió elaborar un ranking con los 10 mejores sudamericanos que hayan disputado este torneo.

Anticipándose a algún tipo de reclamo o polémica, el medio sostiene que ahora que la máxima categoría inglesa se ha convertido en un fenómeno mundial, es mucho más probable que veas a jugadores de otros continentes. Eso significa que esta lista está dominada por jugadores de los últimos 10 años, más o menos”. En esta selecta nómina aparecen tres argentinos, cuatro brasileños, un uruguayo, un chileno y un ecuatoriano.

El primer lugar fue para Sergio Agüero, una leyenda viviente del Manchester City. Si bien la revista hace foco en su icónico gol en el epílogo para darle el título a los ciudadanos luego de 44 años de sequía, lo cierto es que el Kun es el máximo goleador extranjero en la historia del campeonato inglés.

El surgido de la cantera de Independiente, tras un buen paso por Atlético Madrid, recaló en 2011 en el City, donde dejó una huella imborrable. Luego de 10 temporadas conquistó 15 títulos: cinco Premier League, tres Community Shield, seis Copa de la Liga y una FA Cup.

Carlos Tevez fue campeón con el Manchester United (Shutterstock)

Un escalón por detrás se ubicó Luis Suárez. Estuvo solamente tres temporadas y media en Liverpool, el Pistolero dejó su sello al conquistar una Bota de Oro europea. “Pasará a la historia como uno de los goleadores más espectaculares que haya visto el fútbol inglés”, destacó la revista, aunque sin olvidarse de algunos incidentes dentro del campo de juego que aceleraron su salida del club.

El podio lo cerró el brasileño Fernandinho, otro baluarte de la época dorada del Manchester City. Lleva 9 años en el club (anunció que regresará a su país al finalizar la temporada) y desde hace algunos años luce el brazalete de capitán en uno de sus brazos. Aportó 13 títulos en las vitrinas de los Ciudadanos.

Carlos Tevez también se hizo sentir en su paso por la Premier League. Proveniente del fútbol brasileño, el Apache fue clave para que el West Ham lograra una milagrosa salvación para mantenerse en la elite de Inglaterra. Luego fue campeón en los dos clubes de Manchester. En dos años en el United ganó 7 trofeos, destacándose una Champions League y un Mundial de Clubes. Luego, en el City, consiguió tres torneos.

Javier Mascherano tuvo un destacado paso en el Liverpool

En la proeza por mantener a los Hammers en Primera también fue importante Javier Mascherano, quien arribó desde el Corinthians junto al ex Boca Juniors. El Jefecito, que se quedó con el noveno lugar, luego fue transferido al Liverpool, donde “se convirtió en un firme favorito entre los fieles de Anfield”.

EL TOP TEN DE SUDAMERICANOS EN LA PREMIER LEAGUE:

1- Sergio Agüero, Argentina (Manchester City)

2- Luis Suárez, Uruguay (Liverpool)

3- Fernandinho, Brasil (Manchester City)

4- Carlos Tevez, Argentina (West Ham, Manchester United y Manchester City)

5- Alisson Becker, Brasil (Liverpool)

6- Alexis Sánchez, Chile (Arsenal y Manchester United)

7- Roberto Firmino, Brasil (Liverpool)

8-Ederson, Brasil (Manchester City)

9- Javier Mascherano, Argentina (West Ham y Liverpool)

10- Antonio Valencia, Ecuador (Wigan Athletic y Manchester United)

SEGUIR LEYENDO: