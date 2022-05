Darío Cvitanich anunció su retiro como futbolista con una emotiva carta de despedida: “La vida sigue”

Darío Cvitanich pondrá punto final a su carrera como futbolista

La jornada de hoy no fue una más en Banfield: horas después de que se informara el alejamiento de Diego Dabove en la conducción técnica del equipo, uno de los referentes actuales e históricos de la institución anunció su retiro como profesional. A través de una sentida carta que compartió en las redes sociales, Darío Cvitanich comunicó que abandonará definitivamente la práctica de fútbol.

El delantero de 37 años adelantó que el del próximo martes en el estadio Florencio Sola, contra Universidad Católica de Ecuador por la quinta jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana, será su último encuentro: “Entre la melancolía de lo que fue y la incertidumbre de lo que vendrá, pero feliz de haber podido lograr mucho más de lo que imaginé!! Me esforcé, sufrí, gané, perdí, me equivoqué, aprendí, pero sobre todo y finalmente fui feliz!!”. Entre otras palabras, agradeció a cada uno de los clubes por los que pasó (Banfield, Boca, Racing, Ajax de Países Bajos, Pachuca de México, Niza de Francia y Miami FC de Estados Unidos).

La anterior actividad de Cvita en su cuenta de Instagram había sido un posteo a principios de 2022 en el que celebró su regreso al Taladro: “Como hace 21 años pisé por primera vez este predio con una mochila llena de ilusiones hoy vuelvo a sentir esas sensaciones de pibe en una etapa ya diferente, pero con la alegría de siempre!! Gracias a todos uds q lo han hecho posible por un gran año para todos!!!”.

Desde las redes oficiales banfileñas ratificaron su anuncio: “Darío Cvitanich anunció que disputará su último partido como profesional ante Universidad Católica, el próximo martes. Toda la Familia Banfileña te desea lo mejor en lo que viene. 💚 ¡Gracias por tu amor incondicional a estos colores”.

LA CARTA COMPLETA DE DARÍO CVITANICH EN LAS REDES:

El goleador se despidió de los fanáticos y posteó una imagen suya con cada una de las camisetas que vistió

“Difícil arrancar a despedirse y encontrar las palabras adecuadas para hacerlo, no es una chau, no es un hasta luego, ni siquiera es un hasta siempre. Creo que la palabra más adecuada es GRACIAS, queda un último partido en el lugar donde empecé y donde terminaré, seguramente podría y debería ser más extenso en los sentimientos y agradecimientos a tanta gente que conocí y me ayudó, clubes donde me ha tocado estar y momentos únicos que guardaré en el corazón!! Pero la vida sigue y hoy los proyectos personales y mi vida familiar hacen que tome esta decisión que viene desde hace tiempo y convencido de que es el momento!!! Entre la melancolía de lo que fue y la incertidumbre de lo que vendrá, pero feliz de haber podido lograr mucho más de lo que imaginé!! Me esforcé, sufrí, gané, perdí, me equivoqué, aprendí, pero sobre todo y finalmente fui feliz!! Gracias Banfield, Ajax, Pachuca, Boca Juniors, Niza, Miami FC y Racing Club”.

