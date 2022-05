La reacción de Battaglia cuando le preguntaron cuál es su sistema preferido en Boca Juniors

La reaccion de Battaglia ante una pregunta en conferencia de prensa

Boca le ganó a Tigre como visitante y se mantiene en la senda victoriosa antes de afrontar los cuartos de final de la Copa de la Liga (la próxima semana en la Bombonera, con rival a confirmar) y los últimos dos duelos por la fase de grupos de la Libertadores. Sebastián Battaglia se mostró muy conforme con la actuación de sus dirigidos y llamó la atención su respuesta cuando le consultaron por el sistema táctico predilecto.

“Tenemos que buscar el mejor funcionamiento. Llevamos tres o cuatro partidos con el mismo sistema. Este es el cuarto partido que no cambio el sistema. Estamos repitiendo una idea”, fue la contestación del entrenador xeneize, con un gesto de incredulidad por lo que para él era una obviedad. Ante el Matador, los suyos alinearon cuatro en el fondo, un volante tapón como Campuzano, dos internos como Molinas y Medina, más los tres puntas (Zeballos, Benedetto y Villa).

Además, el santafesino se mostró completamente despreocupado por los comentarios que se hicieron después del triunfo ante Always Ready de Bolivia por el penal polémico que le otorgaron a Boca a favor: “Siempre se encuentra alguna cosa cuando ganamos, así que no me interesa lo que digan”.

El DT no quiso afirmar que la que pasó haya sido la mejor semana del año para Boca, pero sí afirmó que la que viene “es una semana importante, estamos en carrera en las competencias que tenemos, se viene la definición del torneo y de Copa; hay muchos partidos por delante”. Y celebró el 2-0 en Victoria: “Ganar siempre trae confianza y se puede trabajar de otra manera. Estos triunfos seguidos vienen muy bien para todos. Fue una nueva ratificación de las cosas que venimos haciendo bien y queremos repetir”.

“Estábamos clasificados, pero queríamos responder hoy y tener un buen partido. No hay partido tranquilo para nosotros, queremos hacer todo seriamente y ganar siempre”, añadió. Y se fijó en lo que viene: “Mañana nos pondremos a pensar en el próximo partido. Sabemos que tenemos que jugar de local y es un partido importante”.

CARLOS IZQUIERDOZ, LESIONADO

“Cali tuvo una molestia en la cintura que le impidió entrenar normalmente, así que vamos a ver cómo evoluciona”, aclaró Battaglia sobre la situación del defensor central. Y cerró: “Es bueno que todos tengan minutos y respondan cuando tienen la oportunidad de jugar. Es una tranquilidad para mí, no un problema, más allá de que uno tenga que elegir a los 11 que van de entrada y los que están en el banco para que entren bien”.

