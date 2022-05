El Kun Agüero pidió dolarizar la economía de Argentina: “¿Al peso adónde lo llevás?”

Fue durante la transmisión de Villarreal-Liverpool

En medio de su análisis en vivo del triunfo del Liverpool 3-2 sobre el Villarreal por la semifinal de vuelta por la Champions League, con Maxi Rodríguez a su lado (ex compañero suyo en la selección argentina), Sergio Agüero se destapó con un nuevo análisis sobre la actualidad argentina. allí, abiertamente, propuso la dolarización de la economía.

“Me parece que estamos jodidos. Para mí tienen que sacar los pesos”, subrayó. “¿Y qué querés poner?”, le devolvió el ex mediocampista de Newell’s, Atlético Madrid y Liverpool. “Dólares. Yo, no sé, tengo que ver, no sé la gente. Yo diría, el peso, a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares... si el dólar lo necesitamos para todos lados. El peso adónde lo llevás. A ningún lado”, continuó con su mirada. Y la argumentó con el ejemplo de otro país.

“Mirá España, tenía pesetas”, planteó. “Cuando yo llego justo cambian de pesetas al euro. Tenía unos quilombos con las pesetas y el euro”, recordó su interlocutor. “Ahí está. 100 millones de pesetas te decían. ¿Cuánto es 100 millones de pesetas? Es como ahora, cuando viene un europeo para acá te dicen pesos, cuánto es 100.000 pesos, no sabe, la gente no tiene noción”, comparó. “Agüero presidente”, bromeó Maxi.

En febrero, el delantero, recientemente retirado de la actividad por un problema cardíaco, ya había ensayado críticas contra el impuesto a la riqueza. “Por más que digan con eso ayudás... Flaco, si estás pagando un montón de impuestos ya ¿qué hacés con eso? El país después que haga lo que quiera. No me meto. Cada uno que haga lo que quiera. Yo cuido mi plata, porque me la gané yo. Creo que eso es injusto”, había reclamado.

El Kun reveló un conflicto que tuvo en el Estadio de la Cerámica cuando defendía los colores del Atlético de Madrid

UNA ANÉCDOTA CON EL VILLARREAL

En la Watch party, aprovechando que uno de los contendientes era el Submarino Amarillo, relató un suceso que le ocurrió cuando jugaba en el Atlético Madrid. “Les voy a contar esa historia. Villarreal contra Atlético de Madrid, primer tiempo. Íbamos 0-0 y hay una jugada en la que que uno del Villarreal queda tirado en el piso. El partido que ganamos con gol de Fabiano Eller. Y veo uno tirado en el piso, pero bueno, pensé que se había tirado al piso. Qué se yo. Yo estaba por la derecha y tiré el centro de una. No la iba a tirar afuera. Tiré el centro, los del Villarreal se quedaron todos parados y vino el gol. Me empezaron a putear, todo”, prologó.

“Cuando llego al vestuario estaba... No sé si era el presidente, capaz era un administrativo. Y me dijo: ‘No tenés vergüenza’. Yo lo miré como ‘¿y éste quién es?’. Me dijo ‘sudamericano tramposo’. Yo le dije: ‘¿Qué tramposo? Cerrá el orto. Fue gol y chau’. Me putearon todos. También estaba Pellegrini y Manuel me miró, yo lo miré en el túnel y me dijo ‘no tenés cara’. Eso me dijo Pellegrini. Después vino al City. Pero... lo que pasó, pasó”, concluyó.

* El video del Watch party de Agüero

Noticia en desarrollo...