Kun Agüero confesó que intentaron secuestrar a su hermana hace algunos años y habló de la inseguridad en Argentina

El Kun reveló una situación incómoda que vivió con uno de sus familiares más cercanos

Desde que decidió alejarse de la actividad profesional como futbolista, la vida de Sergio Agüero pegó un giro inesperado. En la actualidad, su presente está en el mundo del stream y los deportes electrónicos bajo su organización Krü Esport, desde donde desarrolla su pasión por la tecnología y el gaming. En una de las transmisiones que realizó en su canal de Twitch junto a Gonzalo Banzas, el ex delantero del Manchester City reveló una incómoda situación que vivió con uno de sus familiares más cercanos.

La conversación tocó el tema de los impuestos en territorio argentino y el Kun, que ya quedó en el foco de la polémica por esto tiempo atrás, se tomó un momento para aclarar que esa no es la razón por la que no reside en su tierra natal. “No voy a vivir a Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy la gente en Argentina, hay que ser sincero y contar bien las cosas, yo tengo a mis amigos y todo el mundo: la gente se está yendo a vivir a barrios cerrados. Todo el mundo se está yendo a los barrios cerrados”, reveló.

“Si quieren que yo diga por qué mi familia fue a vivir a un barrio cerrado tiempo atrás, te estoy hablando de diez años, es porque en ese momento estaba de moda el tema de los secuestros. Yo por suerte tengo bastantes contactos y me dijeron que estaban buscando a algunas de mis hermanas. Claramente me fui. Yo viví en la villa, yo sé cómo es. Es muy difícil para los padres. Viste como son los pendejos: ‘A mi me chupa un huevo, ando en bici, ando en moto’. Cuando te pasa algo la que sufre es la familia y está con los huevos en la garganta”.

El ex futbolsita ya tiene una habitación especial destinada a sus transmisiones

Sergio sigue reforzando su lado de streamer con transmisiones diarias en su canal personal donde se lo ve despuntando el vicio en distintos videojuegos. También aprovecha para charlar con otros referentes de la comunidad o reaccionar a los partidos de su equipo de deportes electrónicos. Vale recordar que en diciembre transmitió lo que fue la pre-inauguración del Klüb, un espacio dedicado para que todos los integrantes de su creación tengan un lugar para practicar. Durante el recorrido revelaron gran parte de las instalaciones de esta locación que está ubicada en el barrio de Palermo en Buenos Aires.

Con más de 10 mil espectadores en simultáneo, también fue una oportunidad para anticipar algunas novedades para el futuro, como la apertura oficial de las oficinas en marzo y planes de incorporar calzado al merchandising de KRÜ con su característico color rosa.

