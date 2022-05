La reacción viral de Pep Guardiola ante dos preguntas que lo descolocaron sobre el duelo contra Real Madrid

El entrenador español explicó que no le rendirá homenaje al campeón de España

Luego de la consagración del Real Madrid en La Liga, la prensa española se pregunta si sus próximos adversarios le harán algún tipo de homenaje por semejante consagración. En este contexto, Pep Guardiola se sorprendió al haber sido consultado al respecto en la conferencia de prensa previa a la revancha de las semifinales de la Champions League entre Manchester City y el conjunto que dirige Carlo Ancelotti.

Es que los equipos se verán las caras este miércoles en el Santiago Bernabéu luego del triunfo del equipo británico la semana pasada en Inglaterra por 4-3. En este contexto, dos periodistas le consultaron al técnico español si realizará un “pasillo” para recibir a su rival, algo que dejó atónito al ex entrenador del Barcelona.

“No tengo opinión, no tengo nada que decir”, contestó casi entre risas Guardiola. “Es una cuestión de la UEFA”, aseguró ante la insistencia del cronista. Minutos después, le llegó otra pregunta la respecto sobre si “vería bien” hacerle un pasillo a su rival del miércoles: “Entiendo que ustedes me pregunten acerca de La Liga, el Real Madrid es campeón, cosa que a través del club cuyo portavoz soy yo me toca felicitarlos, pero esto es la Champions League”. Lo más curioso en esa conferencia de prensa no fueron sus palabras, sino los gestos que realizó con su rostro, debido a la sorpresa que le generaron esas preguntas.

Vale aclarar que en muchos países de Europa es tradición que el campeón de una liga sea recibido a la fecha siguiente con aplausos por su rival en honor a haberse quedado con el título. Esto lo ha hecho incluso el propio Manchester City en 2020 tras la coronación del Liverpool, por ejemplo. Pero, aquí el equipo británico y el español se medirán por una competencia diferente: la Champions League. Por eso, los dirigidos por Pep Guardiola no tienen ninguna obligación moral de homenajear al Real Madrid, ganador de La Liga de España.

Pep Guardiola y Carlo Ancelotti chocarán este miércoles en el Santiago Bernabéu (Reuters)

El gran debate aquí es qué sucederá el fin de semana, cuando se enfrenten Atlético y Real Madrid por el torneo español. En ese encuentro correspondería que el Colchonero reciba con honores al campeón, pero el club anticipó en un comunicado que eso no ocurrirá: “Algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deben pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación. Bajo ningún concepto el Atlético de Madrid va a colaborar en este intento de escarnio en el que se olvidan por completo los verdaderos valores del deporte y se fomenta la crispación y el enfrentamiento entre los aficionados”.

Con respecto a lo futbolístico y de cara al duelo por las semifinales de la Champions League, Guardiola adelantó que no será un encuentro sencillo: “Haber jugado en los últimos años grandes partidos y haber jugado bien, ayuda, pero no es una garantía de que lo vamos a hacer bien”, dijo este martes en rueda de prensa. “En este tipo de partidos hay momentos en que te dominan, otros en los que dominas, momentos donde hay más control y otros que hay más transiciones. Un partido nunca es uniforme”, recordó.

El City llega a la capital española con la pequeña ventaja lograda con su victoria 4-3 en el Etihad Stadium, pero su entrenador no se confía: “Probablemente tendremos que ser aún mejores (para clasificarse), pero también podemos jugar mal y ganar. El fútbol es imprevisible”.

