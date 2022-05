Tensión en el tenis mundial: un ex jugador ucraniano cruzó a Nadal después de considerar injusta la prohibición de Wimbledon a los competidores rusos

Stakhovsky le respondió a Nadal (Gettyimages)

La decisión de los organizadores de Wimbledon, uno de los torneos más importantes del circuito profesional, de excluir de la competición a los jugadores rusos y bielorrusos producto del conflicto bélico entre este país y Ucrania sigue dando de qué hablar.

Tras el comunicado que se publicó en el sitio web oficial del All England Lawn Tennis Club (AELTC), en el que se consideró “inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio por la participación de estos jugadores” a raíz de la “agresión militar injustificada y sin precedentes”, fue Rafael Nadal el que opinó sobre el tema calificando de “injusta” dicha prohibición.

“Creo que es muy injusto de cara a mis compañeros, poco pueden hacer ellos, los pobres. ¿Qué culpa tiene de lo que está sucediendo?”, se preguntó el español durante una conferencia de prensa y agregó: “El Gobierno (británico) ha dado una recomendación y Wimbledon ha tomado la decisión más drástica posible. Tendremos que ver las medidas que se toman, es una cosa muy injusta para ellos”.

Ante esas declaraciones, fue el ex tenista ucraniano Sergiy Stakhovsky el que tomó la posta y le contestó a través de sus redes sociales: “Dime si es justo que los ucranianos estén muriendo”.

“Nos hemos enfrentado en el circuito. Dime si es justo que los jugadores ucranianos no puedan regresar a casa. Dime si es justo que los niños ucranianos no puedan jugar al tenis. Dime si es justo que los ucranianos estén muriendo”, escribió el ex número 31 del mundo en su cuenta de Twitter.

Stakhovsky, que puso fin a su carrera profesional tras el final del pasado Abierto de Australia (disputado entre el 17 y el 30 de enero), conoce de primera mano la trágica situación que está viviendo su país al formar parte delas fuerzas ucranianas desde mediados de marzo.

“Yo no tengo experiencia militar. Tengo experiencia con armas, de forma privada. Sé usar un arma y si tengo que utilizarla, lo haré”, aseguraba por aquel entonces en una entrevista televisiva con Sky News.

El ex tenista ucraniano utiliza sus redes sociales para transmitir el día a día (@stako_s)

A partir de ese momento, el ex jugador de 36 años, que quedó en la historia por ganarle a Federer en la segunda ronda de Wimbledon en 2013, comenzó a utilizar sus redes sociales para transmitir cómo vivía el día a día en su nuevo rol como defensor de su país.

“Putin, vamos a bailar sobre tu tumba”, fue uno de los mensajes que publicó en su cuenta de Instagram y que más trascendencia tomó.

Novak Djokovic también se unió a la postura de Nadal tras la decisión de Wimbledon (Shuttersttock)

El actual número uno del ranking mundial de la ATP, Novak Djokovic, también se pronunció recientemente sobre el tema y se sumó a la postura de su colega Rafael Nadal al explicar que habló con jugadores rusos durante el ATP 250 de Belgrado, y que le reconocieron que era duro para ellos ser excluidos.

“Mantengo mi posición de que no apoyo la decisión. Creo que no es justo, no es correcto... ahora supongo que está en el consejo de jugadores, en la dirección del tour, decidir realmente junto con los jugadores cuál es la mejor solución en esta situación.”

Finalmente, con respecto a eso, el diario francés L’Equipe informó que los tenistas vetados están analizando la posibilidad de iniciar acciones legales contra los organizadores del Grand Slam Británico. “A los jugadores les gustaría que Wimbledon se alineara con la decisión de Roland Garros y muchos torneos, es decir, autorizarlos a jugar, pero bajo una bandera neutral y sin ningún himno”, especificó el medio en cuestión.





