La desopilante historia del último gol televisado de Bilardo: el famoso periodista fiel al Doctor que se fue insultándolo por su avivada

“¡Goool del equipo azul. Le pegó el Doctor, los primereó a todos... Gana el equipo azul, se acaba el partido. El Doctor Bilardo para el 1 a 0...”. El relato es del periodista Martín Perazzo. Su colega Fabián Godoy, comentarista de turno, aportó: “Le pegó con maestría. Le dejaron el hueco y lo aprovechó el Doctor, que lo festeja como aquel gol de Burruchaga en México 86″. La escena es una de esos fuera de contexto que se viralizan en las redes. La historia del último gol televisado de Carlos Salvador Bilardo es desopilante.

Fue un día lunes del mes de diciembre de 2002. Argentina trataba de ponerse de pie tras la crisis y que las empresas organizaran fiestas de fin de año sonaba a utopía. Fue entonces que el productor ejecutivo del programa Fútbol de Primera que se emitía en Canal 13, Gonzalo Mozes, recordado por el cruce en vivo que tuvo con el conductor Alejandro Fantino en El Show del Fútbol (”¡Pará, Mozes, pará!”) pero de inmensa trayectoria en su rubro, se las ingenió para armar un evento en cancha de River que tuvo a Bilardo como una de las grandes figuras.

Casi con presupuesto cero, pidió el préstamo del campo de juego del estadio Monumental para un torneo relámpago entre periodistas, productores, técnicos, camarógrafos y editores. A cambio de jugar el mini campeonato en el césped del Antonio Vespucio Liberti, los miembros del staff cedieron los móviles de televisión que se utilizaban para los partidos de Primera y se gestionó un servicio tradicional con un total de siete cámaras (más la Súper Motion) para que los encuentros fueran televisados y grabados al estilo Fútbol de Primera.

Sobre la pista de atletismo, mesa con catering que incluía sándwiches, aguas y bebidas rehidratantes: todo de canje. Al costado del campo, un mangrullo desde donde relataban y comentaban los periodistas a los que no les tocaba jugar. Lo mismo sucedía con los camarógrafos y directores de cámara, que se iban turnando entre labores y picados. Walter Nelson, Sebastián Vignolo, Pablo Giralt, Fernando Pacini, Marcelo Benedetto y Mariano Closs, que actuó para un elenco que usó camiseta de All Boys y fue el periodista que más se destacó dentro de la cancha, fueron algunas de las caras conocidas en Núñez.

El Bambino Juan Manuel Pons jamás ocultó ser ferviente admirador de la filosofía bilardista

Sobre el formato del torneo hay registros difusos: fueron de 4 a 6 equipos divididos en zonas y dos de ellos se clasificarían a una final que no se llegó a disputar. Uno de los cotejos que definiría a uno de los finalistas enfrentó al equipo liderado por Bilardo contra el del periodista que seguramente más reivindicó a lo largo del tiempo su filosofía futbolística: Juan Manuel Pons .

Uno de los árbitros de Reserva que habían sido convocados para la ocasión cobró un tiro libre a favor del equipo azul, que contaba entre otros famosos con el periodista Pato Galván, en las inmediaciones del área grande. Estaban empatados 0 a 0 y se encaminaban a los penales. Bilardo tomó la pelota y el Bambino Pons, con un short negro de Banfield, se puso rápidamente adelante para tapar el saque rápido. El Doctor buscó hacer amonestar al relator tirándole la pelota encima, pero el autor de las frases “Saque si quiere ganar”, “¿Para qué te trajeee?”, “¿Hay tiempo? Afff” y “¿Sabés por qué?, por buen tipo” no se movió hasta que el juez de turno lo obligó.

El arquero del equipo del Bambino era Marcelo Domizzi, responsable de los fílmicos en las aperturas de Fútbol de Primera, quien lucía un buzo verde del Pato Fillol que le había prestado Mozes. El desenlace es realmente desopilante y Pons, en diálogo con Infobae, confirmó su bronca y aportó su versión: “Yo tenía muchos años menos, corría mucho más, pero mi equipo era malísimo y el de Bilardo era mejor. En las imágenes se ve que no quiero dejar jugar a Bilardo en el tiro libre y me tira la pelota para hacerme amonestar. Estamos discutiendo como dos chicos. Y yo no me corría porque sabía que iba a hacer algo. El plomo de nuestro arquero, que no tenía la más mínima idea, en lugar de quedarse en el arco caminó hacia la barrera. ¡¿Para qué?! Si estaba yo. Es insólito. Entonces cuando el árbitro me hizo tirarme para atrás, Bilardo, que ya no tenía tanta fuerza (NdeR: tenía 64 años), la pinchó despacito y la metió en el arco del Río de La Plata con el arquero caminando. ‘¡¿Qué hacés, Domizzi?!’, le grité”.

En las repeticiones de la grabación perdida que se ha viralizado hace algún tiempo en las redes sociales se distingue a Bilardo pidiéndole a un compañero que se apartara de la escena para jugar rápido. Y más tarde, a Pons desencajado con todo el mundo, sacándose la camiseta a puro insulto mientras los miembros del cuadro rival levantaban en andas al emblemático DT al grito de “oy oy oy oy, oy oy oy oy, es el equipo del Doctor”.

El productor Gonzalo Mozes junto a Diego Maradona en el recordado programa conducido por el Pelusa "La Noche del Diez"

“Bilardo es como mi segundo padre, pero la verdad es que me calenté en serio por lo que cobró el árbitro y con mi arquero. Quedé en ridículo porque me saqué la camiseta y me fui puteando. Creo que me fui de la cancha porque el partido terminó enseguida y perdimos por ese gol. Bilardo me dio de mi propia medicina”, dijo Pons 20 años después, resignado por el episodio, pero todavía con algo de bronca.

Gonzalo Mozes, que un par de años más tarde acordaría con Bilardo la puesta en escena del técnico que en cancha de River se sentó al costado del campo de juego con la famosa botella de champagne que en realidad tenía Gatorade, resumió el día de furia de Pons con una frase: “Ese día el Bambino tomó del bidón de Branco”.

SEGUIR LEYENDO: