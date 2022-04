Ricardo Centurión faltó por tercera vez consecutiva a la práctica de San Lorenzo: el video de la polémica en medio del conflicto

Se filtró luego de sus faltazos a las prácticas de San Lorenzo

El conflicto entre Ricardo Centurión y San Lorenzo continúa escalando con furia. El mediocampista, de 29 años, se ausentó de la práctica del plantel profesional por tercer día consecutivo y el club, a través de sus abogados, le envió una carta documento. La relación parece haber terminado de quebrarse: más allá de que la dirigencia evalúa qué sanción le aplicará (como mínimo, económica), todo indica que su vínculo se disolverá en junio, cuando tenía contrato hasta diciembre.

Es más: ya hubo contacto entre las autoridades de la institución y el entorno del jugador para negociar la ruptura del lazo. Vale recordar que el pase pertenece a Vélez Sarsfield, de donde se alejó tras diferencias con el entonces entrenador Mauricio Pellegrino (quien dejó su puesto en la presente Copa de la Liga).

En el medio de la disputa, un video avivó la polémica. Se filtró en las redes una filmación en la que se lo ve a Centurión de fiesta, bailando con cuatro chicas, detrás de una banda que acompaña con percusión la música de cumbia que suena de fondo. Si bien no hay confirmación de la fecha del mismo, hay un par de señales que confirman que, como mínimo, es muy reciente. Primero, la camiseta que usa uno de los participantes de la fiesta, la casaca negra de San Lorenzo con la publicidad de Unesco, estrenada en el presente torneo. Luego, que una de las concurrentes posteó historias con videos similares en la mañana de este martes, más precisamente a las 10. La luz solar que se cuela en la escena habla de que ya es de día cuando fue registrado el testimonio.

Tras el faltazo del domingo, apenas horas después de la derrota por 2 a 1 ante Patronato en el Nuevo Gasómetro, el club ya analizaba aplicarle una sanción al futbolista, que acarreaba otra ausencia de la semana anterior. Pero ante la profundización del conflicto, su paso por el Ciclón parece haber llegado a su fin.

“Hoy ya no lo cuentan”, subrayan desde las entrañas de Boedo, que este miércoles se medirá ante Newell’s en Rosario por el certamen doméstico. Desde el entorno del futbolista hablan de “problemas personales”, pero la viralización del video terminó provocando más bronca en San Lorenzo por su accionar. El club había apostado por su talento tras su problema en Vélez, pensando en obtener su mejor versión de una incorporación de bajo costo. Además, la Comisión Directiva intuyó que su arribo al Cuervo podría representar para él una de las últimas chances para que se asentara en la élite tras su rosario de escándalos. Y se daba justo cuando había sido papá.

Pero después de un inicio idílico (heredó la casaca N° 10 de Romagnoli y declaró “voy a pagar con la piel que el club me quiera en este momento”), con el declive de la era Troglio, empezaron los problemas. Incluso, en los últimos días, el propio Wachiturro había tenido que desactivar los rumores de una deuda por parte del club. “Ya que me han llegado varios mensajes preguntándome por la información que está circulando en redes sociales quería aclarar lo siguiente: Es información falsa. No le he reclamado al club ninguna deuda”, escribió en las redes sociales.

La cuerda se tensó hasta que se rompió. Y, una vez más en la carrera del talentoso y díscolo Centurión, con polémica.

