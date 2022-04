El conductor Diego Díaz habló tras el descuido con una película para adultos en redes que lo hizo tendencia: “¿Es un crimen eso?”

Diego Díaz habló luego de su vivo de Instagram que se hizo viral

En las últimas horas, el periodista Diego Díaz fue tendencia en las redes sociales tras viralizarse una filmación durante un vivo que hizo desde su cuenta de Instagram. El conductor, que suele hacer contacto con sus seguidores desde este tipo de modalidades, hizo un paneo de su dormitorio y tuvo un descuido: se vio que había sintonizado una película para adultos, motivo que lo llevó a ser uno de los temas del momento.

Durante las últimas horas, en su programa de Radio Continental llamado “Sacá del medio” aprovechó para hacer un descargo cuando sus compañeros bromearon porque al aire sonaba una canción llamada “Venus”.

“Ah, venía por ahí la pelotudez... Ya veo por dónde viene. Hoy me levanté a la mañana y un compañero mío de estos que tienen esa red social que para mí tiene un 20 ó 30 por ciento de interesante y un 70 ú 80 por ciento de cloaca, donde una cantidad enorme de frustrados y frustradas desahogan absolutamente todas sus frustraciones, de repente me encuentro con que me dice ‘sos tendencia’”, fue el inicio del discurso en el que reveló cómo fue anoticiado.

El ex futbolista prosiguió: “Yo repasaba el fin de semana y digo ‘tendencia a la depresión después de haber visto San Lorenzo-Patronato, tendencia al suicidio’. Y recordé otros hechos más frustrantes que les conté a mis compañeros que tuve post San Lorenzo-Patronato. Directamente a la tristeza, pero no, no”.

Y enseguida sí detalló cómo se originó el episodio y admitió su descuido: “En uno de estos vivos que a mí me gusta hacer por Instagram, donde hablo de fútbol, digamos que lo arranqué desde un plano equivocado. Pero no dejaba de estar en mi casa, en mi cuarto. Había una imagen ligada con Venus (canal de TV con contenido pornográfico). No, no con Venus Williams. Estaba eso prendido de fondo, qué va a hacer... ¿Es un crimen esto que acabo de contar?”.

Díaz les preguntó a sus compañeros de mesa radial si ellos también consumían ese tipo de programas y concluyó: “Las tendencias pueden ser simpáticas, pueden ser trágicas... ‘Diego, sacá del medio’, como el programa. Mala suerte, a otra cosa”.

En un nuevo vivo que realizó tras ser tendencia, el ex jugador de Platense y Banfield empezó a responder preguntas de sus seguidores y algunos ironizaron con el descuido del día anterior: “No estoy viendo porno, sino la TV Pública. Súper porno...”, comentó con ironía.

Además, Diego Díaz cruzó al streamer Luquitas Rodríguez, quien lo había calificado de “pajero” por el episodio del día anterior: “No conozco a Luquitas, con todo respeto. No lo conozco y si cree que me conoce lo suficiente para decir eso... No llegaste a Lucas, sos Luquitas Rodríguez. No sabría ni dónde verlo”.

Y contestó algunas consultas por personajes determinados como Marcelo Tinelli, Ricardo Centurión y hasta la periodista Morena Beltrán: “A Marcelo le diría que vuelva porque de esta salimos todos juntos. En el 92, 93 y 94 laburé para Tinelli, luego nunca más. Centurión lamentablemente desperdició una nueva oportunidad. Morena es una chica muy linda y la escucho hablar de fútbol de muy buena manera”. También aclaró una supuesta pelea con el periodista Flavio Azzaro, con quien compartió pantalla en TyC. Ante la consulta de si le había fallado, sentenció: “Nada más lejos de esa pelotudez que acabas de decir. No voy a dejar tanta estupidez. No solo que no lo traicioné sino que al contrario”.

El vivo de DIego Díaz que se hizo viral

