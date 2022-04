“La historia de un gran lío”: los detalles que terminarían con la salida de Mauro Icardi del PSG

Mauro Icardi tiene contrato con PSG hasta 2024, pero su futuro no sería en París (REUTERS/Benoit Tessier)

El futuro de Mauro Icardi es incierto. A pocas horas de la consagración del PSG en la Ligue 1 tras el empate ante Lens en el Parque de los Príncipes con un golazo de Lionel Messi, a partir de ahora, todas las miradas de la directiva del conjunto parisino estarán puestas en lo que será la conformación del primer equipo para la próxima temporada.

Mientras los rumores hablan de una posible salida del entrenador Mauricio Pochettino y la de varias de las figuras del actual plantel, uno de los nombres propios que tendría las horas contadas en la capital de Francia sería el atacante argentino de 29 años.

Según un informe del diario francés Le Parisien, el paso de Icardi por el París Saint Germain comenzó de gran forma pero se fue diluyendo su rendimiento en el campo y también las situaciones que vivió fuera del equipo, como el escándalo que vivió con su esposa Wanda Nara, afectaron su estadía en uno de los clubes más poderosos en el mundo del fútbol en la actualidad.

El medio indica que se espera por la vuelta del ex capitán del Inter de Milán justo antes de los dos últimos encuentros de la liga ante Montpellier (14 de mayo) Metz (21 de mayo). Más allá de analizar si Pochettino le dará minutos en el final de la temporada, también se plantea la casi segura salida del goleador. “Mauro Icardi ocupa un lugar destacado en la lista de jugadores cuyo futuro parece estar escrito lejos de la capital”, cita el artículo.

Se destaca que sólo anotó en 10 ocasiones durante la presente campaña, nunca en duelos por Champions League, y que su último gol fue el pasado 22 de diciembre ante Lorient. Frente a ese escenario, marcan la diferencia con respecto a lo que fue su cuota goleadora en la 2019-2020, donde convirtió 20 tantos en 34 presentaciones, y establecen que pasó el tiempo de lo que para el PSG parecía “un buen negocio” en su llegada cuando en el verano del 2020 abonaron “50 millones de euros por su pase más 8 millones en primas y un salario anual estimado de 10 millones”.

Icardi junto a su esposa y agente, Wanda Nara

A la hora de buscar una referencia para hablar del presente de Icardi, Le Parisien consultó a Mickaël Madar, ex delantero del PSG y actual comentarista en el Canal+ de Francia. Y su análisis fue contundente: “Por el precio que le han pagado y el sueldo que le dan, es más que un desperdicio. Es una basura”, dijo el ex jugador francés.

En relación al inicio de la nueva temporada, que incluyó la llegada de Messi a París, Madar subraya la complicación de tener que luchar el puesto con grandes estrellas. “Cuando vuelves a empezar y sabes que tienes a Messi, Mbappé y Neymar, tipos que nunca quieren salir, es complicado”, dijo. Y luego puntualizó en el conflicto familiar que tuvo con su esposa en octubre pasado que lo llevó a perderse un duelo de Champions.

“Los problemas matrimoniales también pueden afectar al rendimiento del jugador”, aclaró Madar. “Es más, es su agente... Mi mujer nunca me pidió un resultado cuando llegué a casa. Ella sabe todo lo que pasa, todo lo que se dice, ve sus partidos, es omnipresente. Así que eso debe haber jugado un papel. Incluso es una certeza”, menciona el ex jugador.

Con contrato hasta 2024, el hoy comentarista de la TV en Francia fue contundente sobre el futuro de Icardi. “Para él, la suerte está echada”, explicó. “Es todo muy triste en el sentido de que se podría haber invertido tanto dinero en otra cosa”, agregó sobre la compra que hizo el París por un jugador que venía de brillar en el Calcio italiano.

“No deja de ser una pena en el sentido de que se podría haber invertido tanto dinero en otra cosa. No estoy seguro de que fichar a Icardi sea una de ellas, pero no venderlo bien podría, por el contrario, achacársele a él. No estoy seguro de que eso sea algo bueno, pero sí de que lo sea”, concluyó.

