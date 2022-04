Caruso contra todos: de la reacción de Messi ante los silbidos al “correctivo” de Gallardo a Herrera

El entrenador no anduvo con rodeos por la actitud de los hinchas del PSG

Ricardo Caruso Lombardi volvió a aparecer y habló de todo y todos. Apuntó contra la actitud que tuvo Marcelo Gallardo con Andrés Herrera en el empate de River Plate 1-1 con Atlético Tucumán por la Copa de la Liga, los silbidos que recibió Lionel Messi del público del PSG. Desde el año pasado comenzó a ser mánager en el Deportivo Español y también es panelista televisivo.

“No dirijo porque no me dejan. Ayer estuve con un equipo y me voltearon hoy a la mañana. Me voltean de la AFA. El presidente de la AFA me voltea. Anoche me volteó mal: dos equipos de la A (dos grandes), dos del Nacional B y uno de la Primera B (equipo importante) que me bajaron en 15 minutos. Me voltean porque estoy a favor de los técnicos”, denunció en una entrevista con Súper Deportivo Radio (Villa Trinidad FM 97.9).

“A Grondona le hice juicio y se lo gané. Grondona es Heidi al lado de Chiqui Tapia”, comparó al actual presidente de la AFA con el titular de la entidad entre 1979 y 2014.

El entrenador se refirió a la actitud del Muñeco con el lateral de River Plate en pleno partido ante Atlético Tucumán

Por otro lado, sobre el “correctivo” de Gallardo a Herrera, expresó que sí él hubiese tenido esa reacción con un futbolista “estoy en Ezeiza, pero en la cárcel de Ezeiza. Olvidate. Le tiró el manotazo porque vio que le picaba antes y la impotencia hizo que le tirara el manotazo. Es una cosa muy simple, no lo tendría que haber hecho, pero le nació hacerlo y Gallardo tiene todo perdonado y tiene una espalda más grande que la del Increíble Hulk”.

En tanto que sobre los silbidos que recibió Messi de la afición del PSG luego de la eliminación en la Champions League, sostuvo que “lo silban y después lo aplauden. Hizo el gol, la metió en el ángulo y lo van a aplaudir. Y bueno, tenemos que estar acostumbrados, a mí me putearon en todas la canchas. Es parte del juego. Si no puede acostumbrarse a eso no puede dedicarse al fútbol, que se dedique a estar en una verdulería o estar con las clientas nada más. Si vos te dedicás a esta profesión, bancatelá, ¿qué vas a hacer?”

VAR. “Cobran todas cosas que no existen. Si vos tenés 50 árbitros para usar en el VAR y ponés siempre a los mismos 15, algo mal hay. Si a los otros 35 los tuviste encerrados dos años, ¿qué hiciste? ¿Les enseñaste recetas de cocina? Algo se hizo mal. Los audios no se difunden porque les dicen ‘cobralo, cobralo, cobralo’”.

Salvaciones. De once descensos me salvé de diez. Decime quién hizo eso. ¿Mourinho, Guardiola? Con Quilmes jugamos muy bien y no nos salvamos por un punto. Nos cagaron un partido en el que no nos cobraron dos penales. Ahí me pelee con el presidente de Quilmes que me dijo ‘no te enojés que todavía queda una fecha y hay chances de salvarse’. Dios mira todo porque ese presidente la pagó. A los que tienen la maldad de las venas, Dios los va a castigar”.

Equipos que le gustan. “Estudiantes, porque el Ruso (Zielinski) usa el sistema de trabajo del Ascenso, como Alfaro (Gustavo), que también fuimos los tres que nos fue bien en Primera. A los tres nos gustan los centrales y delanteros grandotes, dos que sean pegadores y jugadores que metan. Alfaro lo que tuvo es que viajó mucho y tuvo contacto con Caracol (canal de TV colombiano) y yo el único caracol que agarré fue en Mar del Plata”.

Su paso por Belgrano. “Cuando estuve en Belgrano hubo un juez llamado Nelson Sosa que ‘hizo los deberes’, hizo un informe falso para me suspendieran y me tuve que ir de la cancha. Ahora que estoy en Español nos hicieron de todo para que no lleguemos a la punta. El presidente de AFA me hizo la vendetta y este es el presidente que tenemos. Lo que pasa es que engañan a todos con Messi, con la Selección, con todo eso engañan. Los presidentes (de los clubes) no hablan porque todos tienen favores”.

Ascenso. “Yo no puedo creer las cosas que voy viendo día a día. Cuando empezó el Nacional B el campeonato pasado yo sabía quién ascendía. No es que soy mago: fíjate el campeonato de la C, un equipo que regaló siete partidos porque jugaron para atrás. Dálmine le entregó el partido a Barracas y no pasó nada; hacés eso en Italia y van todos presos, acá no pasó nada. Los periodistas no hablan porque tienen pánico y el que no habla es porque tiene cositas extras, por eso no habla. Yo soy feliz y me importa un carajo, cuanta más maldad me hagan, peor voy a ser y les voy a triplicar la apuesta. No solo eso: les escribo en los chats a ellos también, leen los mensajes y no me responden”.

Selección. “El recambio vino muy bien. El recambio tuvo mucho que ver y (Lionel Scaloni) agarró en el momento en el que había muchos pibes, que corren, muerden, meten. Por ahí el que corre menos es Messi, pero cuando la agarra hace desastre porque tiene aire para atacar; todos los pibes que corren como animales y entonces encontró el lugar perfecto. Hoy a Messi lo cuidan, cualquier cosita es foul. A Messi en un tiro libre, le ponés una barrera a 10/12 metros y tenés medio gol, es más que un penal. Te agarra De Paul, Paredes, todos los pibes que pedíamos nosotros. A Lautaro Martínez lo pedíamos hace siete años. En los centrales está Cuti Romero. Antes por ahí en los segundos tiempos los jugadores no rendían como rinden estos chicos y eso está muy bien. Hay que aprovechar tener un monstruo como Messi y que está rodeado de pibes. Para mí es serio candidato al título por este motivo”.

Volver a dirigir. “No extraño dirigir y estoy ayudando mucho a Español para el club levante y porque tiene mucha historia. Dirigí 30 años y no me echaron de ningún club y nunca tuve ningún representante”.

Dirigir una selección. “Dirigí equipo sin tener plata y buscando jugadores como podía. ¿Cómo no vas a poder dirigir una selección que tenés todo un país para elegir? El que no puede dirigir una selección es como cortarse los dedos con un alicate sin filo. Es imposible no poder armar una selección porque tenés jugadores en todos los países y agarrás el que vos querés. Si yo fuese el DT de Argentina llevaría alguno más, pongo a Enzo Pérez de 5, sin ninguna duda porque te da equilibrio, tiene salida, porque es un tipo grande. Es un relojito y no lo dejaría afuera ni loco”.

