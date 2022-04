El instante de furia de Gallardo durante el empate de River Plate ante Atlético Tucumán: qué dijo sobre el “correctivo” que le aplicó a Herrera

La curiosa situación entre Gallardo y Herrera

Corrían 10 minutos del segundo tiempo en el estadio Monumental, todavía River Plate le ganaba 1-0 a Atlético Tucumán. Ante un cambio de frente imperfecto, Andrés Herrera no atacó la pelota y la dejó picar. En consecuencia, tras el bote en el césped, lo pasó por encima y se marchó al lateral... Justo donde estaba Marcelo Gallardo. Un Gallardo enojado por lo que ofrecía el equipo, y descargó la tensión con el marcador de punta. Al pasar, lo empujó/tocó por la espalda y le recriminó enérgicamente el hecho de haber dejado picar el esférico. En las redes sociales rápidamente empezó a correr el término “correctivo”.

El Millonario y el Decano terminaron empatando 1-1 por la Zona 1 de la Copa de la Liga, y Gallardo definió el pobre nivel exhibido por su elenco con una frase concluyente: “Era un partido que teníamos todo para pasarla bien y la terminamos pasando para el culo”. La falta de entendimiento se expresó en varias situaciones. En la escena de Herrera y, por caso, también en el penal que convirtió Enzo Fernández, dado que el entrenador había avisado que prefería que lo pateara Julián Álvarez, por una cuestión de confianza.

Ahora bien, ¿qué sucedió con Herrera? Gallardo se lo tomó con humor. “La pasé mal, vivo el partido así. Ya sabía que la pelota iba a picar y se iba a ir, de afuera es muy fácil resolver situaciones. Con la vorágine del partido uno se quiere anticipar”, prologó. Y habló sobre las repercusiones del video que se hizo viral. “En el vestuario me preguntaron: ‘¿Qué te paso? Andan diciendo que le diste un correctivo a Herrera’. Cómo le voy a dar un correctivo a Herrera. Se lo tendría que haber dado bien... Fue una caricia en la espalda, pobre Herrera, es más bueno, me la agarré con él. Tiene que ver con que tuvimos la posibilidad de pasarla de una manera y no fue así”, concluyó el orientador.

La palabra de Gallardo sobre la particular situación con el lateral

Para colmo, dos minutos después Ciro Rius probó de media distancia, Armani dio rebote y Ruiz Rodríguez firmó el empate final. “Nos patearon al arco una vez y nos hicieron un gol, es para hacer un retiro espiritual esta noche y pensar en el próximo partido”, concluyó el Muñeco.

