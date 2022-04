Tigre recibe a Arsenal, Argentinos choca con Sarmiento y Huracán visita a Aldosivi en el cierre de la jornada de la Copa de la Liga

La fecha 12 llega a su fin con tres entretenidos partidos en la jornada del lunes

Una nueva semana repleta de encuentros correspondientes a los distintos certámenes internacionales está lista para comenzar, pero antes seis equipos se encargarán de terminar la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional. En el primer turno Tigre recibe a Arsenal de Sarandí desde las 15.30 y en el turno noche, a las 21.30, Argentinos Juniors recibe a Sarmiento de Junín mientras que en paralelo Aldosivi enfrenta a Huracán.

TIGRE - ARSENAL

Tigre enfrenta al Arse en busca de los tres puntos (Foto: @fotobairesarg)

Tigre, uno de los animadores de la Zona B, recibirá esta tarde a Arsenal que suma ocho partidos sin ganar por la jornada 12 de la Copa de la Liga Profesional. El estadio José Dellagiovanna de Victoria será la sede del partido que comenzará a las 15.30, con Sebastián Zunino como árbitro y contará con la televisación de la TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium.

El Matador está cuarto con 19 puntos y necesita volver a sumar luego de la caída en La Plata ante Estudiantes por 2-1 para asegurarse la clasificación a la fase final. Los dirigidos por Diego Martínez ganaron los últimos cuatro partidos como local y está invicto en su estadio desde julio del año pasado cuando perdió con San Martín de Tucumán en la Primera Nacional. Para fortuna del entrenador, Lucas Menossi regresó a la nómina y podría aparecer como titular junto a Sebastián Prediger.

Por su parte, el conjunto de Sarandí se ubica en la penúltima posición con 10 unidades y no gana desde la tercera fecha. El equipo de Leonardo Madelón perdió en el Viaducto ante Barracas Central por la mínima y llegó a los nueve partidos sin ganar si se suma la eliminación temprana en la Copa Argentina a manos de Chaco For Ever. La racha de Arsenal es todavía más negativa como visitante ya que no gana en esa condición hace 18 partidos: desde abril del año pasado en un 1-0 a Defensa y Justicia en Varela.

Tigre y Arsenal volverán a enfrentarse en Primera División después de cinco años y jugarán por décimonovena vez: 10 triunfos de los de Sarandí, 5 para el Matador y tres empates.

Probables formaciones

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Nicolás Demartini, Sebastián Prieto; Sebastián Prediger, Ezequiel Fernández o Lucas Menossi; Ijiel Protti, Cristian Zabala, Facundo Colidio; Pablo Magnín. DT: Diego Martínez.

Arsenal: Axel Werner; Cristian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez, Damián Pérez; Lucas Brochero, Mauro Pittón, Dardo Miloc, Alexander Díaz o Facundo Kruspzky; Cristian Colman, Sebastián Lomónaco. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 15.30

Estadio: José Dellagiovanna

Árbitro: Sebastián Zunino

TV: TV Pública





ARGENTINOS JUNIORS - SARMIENTO

El gran duelo del lunes se disputará en La Paternal desde las 21.30 (Foto: @fotobairesarg)

Argentinos Juniors y Sarmiento jugarán hoy un partido clave en La Paternal por un lugar en la fase final de la Copa de la Liga Profesional en la continuidad de la fecha número 12. El encuentro correspondiente a la Zona A se jugará desde las 21.30 en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Darío Herrera y será transmitido por TNT Sports. Ambos equipos tienen 20 puntos, pero el Bicho está por encima de los de Junín por mejor diferencia de gol (+4 contra +1).

El equipo de Gabriel Milito ganó el jueves en Tucumán contra Atlético por 4-2 y con cuatro triunfos en las últimas cinco fechas se metió en la pelea por ser uno de los cuatro mejores de la Zona A. El entrenador ya tiene a su formación de memoria por lo que repetirá el mismo once sin importarle que entre semana tiene un compromiso de Copa Sudamericana.

Del otro lado, el Verde de Israel Damonte está de racha con tres victorias en fila y llega luego de jugar un gran partido en el que derrotó 2-1 a Defensa y Justicia. Sarmiento sigue sumando puntos importantes y en este momento, junto a Aldosivi, son dos de la grandes sorpresas del certamen.

Los protagonistas de esta noche están igualados en todo en el historial ya que en seis enfrentamientos en Primera División ganaron dos cada uno y empataron los restantes.

Probables formaciones

Argentinos: Federico Lanzillotta; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Gabriel Florentín, Fausto Vera, Gabriel Carabajal, Mariano Bíttolo; Nicolás Reniero, Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Sarmiento: Josué Ayala; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Andueza, Federico Rasmussen; Yair Arismendi, Harrison Mancilla, Gervasio Núñez, Julián Brea; Javier Toledo, Jonatan Torres. DT: Israel Damonte.

Hora: 21.30

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Darío Herrera

TV: TNT Sports





ALDOSIVI - HURACÁN

Aldosivi necesita sumar si quiere mantenerse en la zona alta de la tabla (Foto: @fotobairesarg)

Aldosivi recibirá esta noche en Mar del Plata a Huracán, en uno de los partidos que cerrarán la decimosegunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. El Tiburón buscará estirar la racha de seis partidos sin perder con la posibilidad de asegurarse la clasificación para los cuartos de final en la Zona B en caso de conseguir un triunfo. El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Mauro Vigliano y la televisación de Fox Sports Premium.

Para este cruce clave Martin Palermo deberá reamar elmediocampo ya que no podrá contar con Leandro Maciel, expulsado en el partido ante Independiente. En su lugar ingresaría Marcelo Meli y el resto del equipo será el mismo que se llevó un valioso punto de Avellaneda, con Santiago Silva y Martín Cauteruccio como hombres de punta.

El Globo, dirigido técnicamente por Frank Darío Kudelka, quedó lejos de la pelea por la clasificación con 12 puntos en su poder y viene de empatar con Colón 1-1 en el Tomás Adolfo Ducó. El conjunto de Parque Patricios no podrá contar con el defensor Jonathan Galván, por acumulación de amarillas, y lo reemplazaría Fernando Tobio. El visitante recuperará a Marcos Díaz en el arco tras cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a cinco amonestaciones.

Probables formaciones

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini, Fernando Román; Braian Martínez, Matías Morello, Marcelo Meli, Edwin Mosquera; Santiago Silva, Martín Cauteruccio. DT: Martín Palermo.

Huracán: Sebastián Meza; Guillermo Soto, Jonathan Galván, Lucas Merolla, César Ibáñez; Franco Cristaldo, Federico Fattori, Jonás Acevedo; Juan Gauto, Matías Cóccaro, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.

Hora: 21.30

Estadio: José María Minella

Árbitro: Mauro Vigliano

TV: Fox Sports Premium

Tabla de posiciones:

