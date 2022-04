El penal sobre Villa que Battaglia reclamó al VAR y la evidente mano de Varela en el área que Loustau no cobró: las polémicas en Vélez-Boca

* La acción sobre Villa que Boca reclamó penal

Boca Juniors y Vélez Sarsfield empataron 0-0 por la 9ª fecha de la Copa de la Liga en Liniers en un partido sin demasiadas emociones, pero que nuevamente tuvo acciones polémicas que pudieron haber cambiado el rumbo del juego. El VAR, que debutó la jornada anterior en el fútbol argentino, otra vez quedó en el foco de las miradas.

Era un encuentro que hasta entonces en el que poco había pasado y no se habían desarrollado grandes acciones que pusieran en riesgo los arcos de uno y otro lado. Sebastián Villa intentó con su velocidad desequilibrar el juego, pero cayó adentro del área cuando recién se iniciaba el complemento y desató la polémica: ¿fue penal para Boca Juniors que Patricio Loustau no cobró?

La acción ocurrió a los 8 minutos de juego cuando el atacante encaró por el sector izquierdo, escapó con rapidez y quedó mano a mano contra el capitán Lautaro Giannetti. Villa llegó a sacar el centro y el defensor tocó levemente el tobillo izquierdo del atacante. Sin embargo, el árbitro decidió no pitar una falta y tampoco fue llamado desde el VAR que comandó Mauro Vigliano en el predio de Ezeiza.

“¿No te llamaron para revisar?”, preguntó Battaglia al cuarto árbitro Fernando Echenique, según informó el periodista de la transmisión oficial ubicado en el campo de juego. El propio DT le reclamó al juez principal del juego, quien se desatendió de sus reclamos.

En esta ocasión, Loustau acertó en no cobrar el penal y el VAR también estuvo correcto al no citar al árbitro para revisar la acción: no se debe considerar falta, es una disputa del balón donde la fuerza aplicada no tiene identidad ni consecuencias para Villa ni para la acción que estaba llevando a cabo. Son roces propios del juego.

* La mano del jugador de Boca dentro del área que Loustau no cobró

Pero la situación que desató mayor polémica en el Estadio José Amalfitani se desarrolló cuando ya el reloj se recostaba sobre la media hora de juego del complemento con el marcador sin goles. Un córner desde la izquierda cayó pasado, un futbolista del Fortín lo corrigió y le imprimió mayor riesgo a la situación.

Máximo Perrone llegó a cabecear la pelota muy cerca del palo en una disputa con Alan Varela. El balón, tras salir despedido de su cabeza, impactó en la mano derecha de Varela que tenía sus brazos muy abiertos en el intento de marcar a su rival.

Llamativamente, ni el juez principal ni desde el VAR se percataron de esta maniobra que debió ser sancionada con la pena máxima. El hombre de Boca colocó en forma voluntaria y de forma antinatural su brazo, ocupó un espacio de forma deliberada, golpeando el balón. Al mismo tiempo, la pelota no había salido y estaba en juego el ataque de Vélez.

