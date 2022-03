La Unión Argentina de Rugby presentó al australiano Michael Cheika como el nuevo entrenador de Los Pumas

El australiano se convirtió en el nuevo head coach de la selección argentina de rugby (Foto: Reuters)

Desde la salida de Mario Ledesma como entrenador de Los Pumas, el futuro del seleccionado argentino de rugby entró en una incógnita a poco más de un año de una nueva edición del Mundial. Sin embargo, los dirigentes se movieron rápido para encontrar el reemplazante del ex hooker y este viernes presentaron a su sucesor: Michael Cheika. El australiano, que trabajó durante mucho tiempo en el staff técnico del es jugador argentino, ahora tendrá una chance inmejorable para demostrar su talento como head coach del seleccionado argentino de rugby masculino.

“La UAR identificó a Michael Cheika como nuestro head coach hasta el 2023. Queremos agradecerle a Michael, ya que lo hace por un sentimiento especial que tiene con Argentina. Es un sentimiento que une a Michael con Argentina y el seleccionado, así que muchas gracias por aceptar este desafío. Es nuestro mejor candidato”, afirmó el presidente en conferencia de prensa este viernes relacionando la llegada del nuevo estratega al vínculo que creó el oriundo de Sídney en el plano sentimental con el plantel.

En su presentación, Cheika reveló la principal razón por la que decidió no dejar pasar la chance de ser head coach de Los Pumas. “Lo que puedo decir es que esto me encuentra en un gran presente. Desde el 2019 que estoy trabajando como entrenador asistente y siempre busqué mejorar mis habilidades y trabajando para poder ser mejor entrenador. Es la oportunidad de trabajar con las personas más idóneas y eso también es la oportunidad que tenemos y que quiero aprovechar. Es una chance excelente que no quise desperdiciar”, admitió.

Michael fue seleccionado como Entrenador del Año en 2015 cuando alcanzó el subcampeonato del mundo con Australia (Foto: Reuters)

Y agregó al respecto a su relación con Ledesma, a quien reemplaza en el cargo: “Por supuesto que con Mario nos conocemos hace muchos años y él va a ser el fanático numero uno mientras mire el partido entre el público y no va a dejar de apoyar a Los Pumas, como sea posible como hacemos todos. Ahora se me presenta a mí la oportunidad de poder dirigir y esto es algo que siempre quise hacer porque siento una conexión muy fuerte con el equipo”.

El australiano tuvo su primera experiencia en Argentina en 2020 cuando fue parte del staff técnico de Mario Ledesma. Desde ese momento, fue una parte fundamental en la mejora en las formaciones fijas del equipo y ahora tendrá la chance de darle a Los Pumas el estilo de juego que prefiera. El currículum de Cheika tiene prestigiosos nombres como Leinster de Irlanda, Stade Francais de Francia y New South Wales Waratahs de Australia sumado a que también fue nombrado entrenador de Australia en 2014.

En el año 2015 que Australia salió subcampeón del mundo, Michael recibió el galardón al Entrenador del Año por la World Rugby. El paso previo antes de sumarse al equipo de Ledesma fue parte del TEC Green Rockets de la Top League de Japón.

