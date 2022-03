10 perlitas de Drive to Survive 4, la serie de la Fórmula 1 que atrapa a todos

Trailer de la temporada 4 de Drive to Survive, la serie de Netflix dedicada a la Fórmula 1

Se terminó la espera y este viernes se estrena a nivel mundial la cuarta temporada de Drive to Survive, la serie de Netflix sobre la Fórmula 1. Esta cuarta versión es la que más expectativa generó entre los fanáticos por la caliente lucha por el título entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, que se definió recién en la última vuelta del campeonato, que tuvo mucha polémica y de la que se sigue hablando. Estas son algunos perlitas del reality show sobre la Máxima en 2021.

La serie tuvo una gran aceptación desde su estreno original en 2019, porque mostró toda la interna que viven los protagonistas. Desnudó los conflictos que hay en los equipos por las órdenes hacia sus pilotos y los testimonios más fuertes luego de algún incidente, algo que en la transmisión oficial no se muestra.

Esto generó que mucha gente a la que no le gusta el automovilismo se interese por el deporte y que conozca a los personajes. A partir de las segunda temporada se incorporaron los pilotos y jefes de equipo de Mercedes y Ferrari, que le fueron la frutilla del postre de la serie que es un gran éxito y ya se puede disfrutar desde la plataforma de streaming. En el tercer año alcanzó por primera vez el puesto 1 a nivel mundial en Netflix.

El póster oficial de Drive To Survive en Netflix (Foto: Twitter/@F1)

El foco de esta cuarta temporada está sobre las peleas de alto voltaje entre Hamilton y Verstappen, quienes tuvieron varios encontronazos en la pista como sus toques en Gran Bretaña, Italia, Arabia Saudita y la controvertida definición en la que el inglés ganaba la carrera en Abu Dhabi, pero fue superado en el final por el neerlandés, quien se favoreció por la decisión del Director de Carrera, Michael Masi, al dejarlo superar a los rezagados. Como Max estaba con gomas nuevas, pronto lo superó a Lewis.

De sus diez capítulos en la cuarta temporada, estas son las perlitas que pudieron captarse y en las que Hamilton tuvo fuertes testimonios:

1. Ausencia del campeón. Verstappen explicó por qué no participó: “Entiendo que debe hacerse para aumentar la popularidad en Estados Unidos, pero desde mi lado como conductor no me gusta ser parte de eso”, dijo en una entrevista la agencia Associated Press (AP).

“Fingieron algunas rivalidades que en realidad no existen. Así que decidí no ser parte de eso y no concedí más entrevistas después de eso porque entonces no hay nada que puedas mostrar. Realmente no soy una persona de espectáculos dramáticos, solo quiero los hechos y que ocurran cosas reales”, sentenció.

Otra perlita: "No, eso no estuvo bien", le dijeron a Christian Horner, jefe de Red Bull, que respondió con ese gesto (captura de TV)

2. Hamilton, feroz con Verstappen. Antes del estreno se filtraron algunos ricos detalles como las polémicas frases de Hamilton sobre Verstappen: “Creo que Max es agresivo como el infierno y, la mayoría de las veces, lo lleva al límite y más allá. He corrido contra muchos pilotos. Siempre hay matones, pero no es así como opero. Yo solamente trato de vencerlos en la pista”.

3. La confesión. Otro momento de confesiones de Hamilton fue cuando habla con Toto Wolff sobre lo que fue su error de principiante en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el inglés buscó superar a Sergio “Checo” Pérez, pero antes de doblar la primera curva siguió de largo y quedó en el último lugar.

4. Temor al COVID-19. También llama la atención de Hamilton sus charlas sobre su miedo a volver a contagiarse de COVID-19 (lo tuvo a fines de 2020). Sin duda, ese es el tipo de información que solo se puede ver en la serie. En esta cuarta temporada el Séptuple se abrió mucho con sus testimonios.

Lewis Hamilton tuvo mucha participación en la cuarta temporada (REUTERS/Hamad I Mohammed)

5. Poco de Ferrari. A la Scuderia solo se le ve en los dos episodios que protagoniza McLaren. Al igual que pasó en la tercera temporada con la rivalidad entre Lando Norris y Carlos Sainz, parece que se intenta crear una rivalidad forzada entre Norris y Daniel Ricciardo, que en realidad no ocurrió y de hecho los dos compañeros de McLaren se mostraron con muy buena onda durante la temporada. Otros dos que casi no figuran son pesos pesados y campeones mundiales, Fernando Alonso y Sebastian Vettel.

6. Amenaza de Mazepin. El sitio RaceFans adelantó que aparece Dmitry Mazepin, amenazando al jefe del equipo Haas, Guenther Steiner, que si no le intercambiaba el chasis de Mick Schumacher al auto de Nikita, le retiraría el apoyo económico a Haas. El magnate ruso fue el principal patrocinante del equipo estadounidense, pero la invasión de Rusia a Ucrania generó muchas presiones en diversos ámbitos y el deporte no fue excluido, lo que obligó a quitar los logos de la firma Uralkali, la empresa de fertilizante de Mazepin padre, y por eso su hijo se tuvo que bajar para este año.

7. Falta de un perfil. Todos los años la serie le dedicó un capítulo a contar el detrás de escena de algún piloto. Cómo es su vida en la intimidad, qué hace cuando no hay carreras, cuáles son sus secretos y hasta algún vicio. Pero en esta oportunidad no se aprovechó esa posibilidad como se hizo con Ricciardo en 2020, cuyo triunfo en Italia 2021 no fue cubierto como debía. Una lástima considerando el rico personaje que es el australiano que tiene una sonrisa dibujada en su rostro.

El padre de Nikita Mazepin amenzó al jefe del equipo Haas si no le cambiaban el chasis con el de Mick Schumacher

8. Lucha Ocon-Tsunoda. Al japonés Yuki Tsunoda, debutante en 2021, se lo ve en su mejor momento en un episodio que comparte con Esteban Ocon. Es un duelo particular, que estuvo relacionado desde la distancia por la pelea entre Alpine y Alpha Tauri por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. En ese capítulo, el triunfo de Ocon en Hungría se cuenta y muestra de forma muy completa.

9. Gesto de Horner. Al jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, alguien le dice “no, eso no estuvo bien”, por alguna estrategia tomada por su escudería. La respuesta del team-manager inglés fue lapidaria (ver captura de TV).

10. Toto, lapidario. Por último, alguien que la empezó a ver y ya le tiró dardos es el jefe y accionista del equipo Mercedes, Toto Wolff, quien también criticó a la docuserie de Netflix en declaraciones con Irish Independent: “Estoy viendo esto, el episodio uno, el episodio dos, y lo odio”.

“Da miedo cuánto los dejamos entrar. Odias verte allí. Crean un giro a la narrativa. Juntaron escenas que no sucedieron. Supongo que dirías como información privilegiada, bueno, eso es diferente de cómo era. Pero estamos creando entretenimiento, y esa es una nueva dimensión del entretenimiento”, concluyó el team-manager.

