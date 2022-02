Insólito debut de Jorge Carrascal en el CSKA de Moscú: se fue expulsado a la media hora de juego

El ex jugador de River Plate tuvo su presentación en el CSKA Moscú, que empató 1-1 con el Rubin Kazan

El colombiano Jorge Carrascal, quien pasó días atrás de River Plate al fútbol ruso, debutó en CSKA Moscú pero tuvo apenas 32 minutos de juego, ya que fue expulsado durante el primer tiempo del amistoso ante Rubin Kazan. A pocos días de su salida del Millonario, el colombiano fue elegido como titular por el entrenador Alekséi Berezutski en su nuevo equipo pero su presentación no fue la mejor ya que a los 32 minutos del primer tiempo recibió doble amarilla.

Con la camiseta número 8, el talentoso futbolista colombiano recibió la primera amonestación a los 5 minutos y la segunda a los 32m. cuando su equipo ya ganaba por 1-0, desde los 16m. por el tanto de Diveev. Tres minutos más tarde, Hakšabanović logró el empate de Rubin Kazan, que también realiza la pretemporada en la ciudad turca de Antalya.

Jorge Carrascal dejó River Plate luego de casi tres años y seguirá su carrera en CSKA Moscú, que pagó un préstamo con cargo de 340 mil dólares hasta junio con obligación de compra si disputa la mitad de los partidos. El mediocampista colombiano nunca pudo asentarse en el equipo de Marcelo Gallardo y, aunque el DT pidió expresamente que se quedara, buscó nuevos horizontes.

Jorge Carrascal es nuevo jugador del CSKA de Moscú en la Premier League rusa / (Instagram: carrascall)

“Hablé con él, me dio consejos y creo que era una oportunidad linda y él tuvo que entender. Me pidió que me quedara, pero le dije que era un sueño volver a Europa y tener esa continuidad, tener minutos y jugar. Me entendió y lo que hizo fue darme consejos”, reconoció el futbolista de 23 años en rueda de prensa a poco de confirmarse su traspaso.

Si bien en el comienzo del partido mostró algunos destellos de su clase, con milimétricos pases y algunas gambetas para encarar los contragolpes, todo se desmoronó cuando no pudo dominar una pelota y llegó a destiempo a cortar un avance del rival. Si bien el puntinazo fue leve, el árbitro decidió mostrarle la segunda tarjeta amarilla. Pese a las protestas del colombiano y de sus compañeros, el juez no dudó y lo expulsó.

Vale recordar que Jorge Carrascal afronta su tercera tercera experiencia en el fútbol europeo, ya que luego de debutar en Millonarios de Colombia defendió los colores del Sevilla de España y de Karpaty Lviv de Ucrania.

SEGUIR LEYENDO: