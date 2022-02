Diego Schwartzman comenzó con éxito su defensa del título en el Argentina Open: venció en dos sets al español Munar

Peque, de 29 años, ofreció varias pinceladas de su talento (Marcelo Endelli/Getty Images)

Diego Schwartzman comenzó con el pie derecho su defensa del título en el Argentina Open: derrotó por 7-6 y 7-6 al español Jaume Munar en un Buenos Aires Lawn Tennis repleto, ávido de ver su mejor tenis. Y ofreció momentos de alto vuelo ante un rival que no se rindió, pero no logró evitar que Peque avanzara a los cuartos de final.

“Fue difícil, por muchos momentos él hizo las cosas muy bien, a la hora de cerrar el partido, jugaba todavía más. No quiero dejar agradecer el apoyo de la gente. No terminaba más, ya estaba esperando el desayuno”, bromeó. En efecto, tuvo siete match points, pero su adversario siempre sacaba fuerzas para mantenerse en partido en los momentos más sensibles. Hasta que surgió la jerarquía del oriundo de Villa Crespo, Nª 15 del listado ATP.

Federico Delbonis ya está en cuartos de final (Foto: NA)





En uno de los partidos más atractivos de la jornada, Federico Delbonis se mostró muy sólido y avanzó a los cuartos de final al imponerse sobre el español Pablo Andújar por 6-4 y 6-4. El hombre nacido en Azul y ubicado en el puesto 42 del ranking mundial de la ATP, consumó su victoria sobre en una hora y 33 minutos de juego, en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El argentino de 33 años enfrentará este viernes en la siguente ronda al italiano Fabio Fognini (40), quien previamente había eliminado al español Pedro Martínez (61) por 6-4 y 7-6 (7-5). Delbonis, quien había vencido en la ronda inicial a Juan Martín Del Potro, se mostró muy sólido ante un rival como Andújar al que le ganó tres veces y había perdido en siete ocasiones.

Habiendo sido uno de los hérores de la Copa Davis que la Argentina conquistó el 27 de noviembre de 2016 en Zagreb, comenzó el partido con un quiebre de entrada, luego confirmó con su saque y eso le permitió soltarse y golpear bien de derecha y de revés para llevarse el parcial por 6-4 en 42 minutos. En el segundo set, Andújar, quien había superado en la ronda inicial al cordobés Juan Ignacio Londero, elevó su nivel y obligó a Delbonis a un esfuerzo mayor. De todas maneras, el local se mantuvo muy firme con su servicio (no lo cedió en todo el partido) y jugó golpes más profundos que le permitieron lograr un quiebre para adelantarse 5-4 para luego cerrar el set por 6-4 e instalarse entre los ocho mejore del torneo, con la ilusión de repetir las semifinales de 2018, que fue su mejor actuación en Buenos Aires.

“Agradezco a la gente que hoy sí me hizo sentir local. Estaba nervioso luego de las emociones fuertes que había vivido el martes por la noche ante Del Potro, digamos que no me había recuperado de todo ese ambiente”, confesó en diálogo con la prensa. ”Creo que no jugué un gran partido en cuanto a los golpes, pero sí en actitud. Sabía que Andújar es un rival muy peligroso por eso salí con un plan de no dejarlo tomar jamás la iniciativa de los puntos y creo que lo logré”, analizó Delbonis.

Por otra parte, Francisco Cerúndolo venció a Miomir Kecmanovic por 6-3, 3-6 y 6-2. De esta manera, el accedió a los cuartos del Argentina Open. Su próximo rival Schwartzman. Con este triunfo, el argentino entró virtualmente al top 100.

