Qué es y cómo se juega la Copa Federal, el torneo que reúne al fútbol femenino de todo el país

La Copa Federal femenina tendrá su primera edición

La federalización era uno de los grandes reclamos del fútbol femenino argentino y, con la disputa de la primera edición de la Copa Federal, esa deuda comienza a saldarse. Desde este jueves, 16 equipos de distintos puntos del país participarán de este torneo que le dará al campeón la posibilidad de disputar la Supercopa Argentina ante Boca Juniors, conjunto que ganó la final del 2021 del certamen de primera división. La transmisión de los partidos estará a cargo de DeporTV y del streaming de AFA.

Numerosas historias de esfuerzo y de sacrificio confluirán en el predio de la AFA en Ezeiza, donde se jugarán las tres primeras instancias de la competencias (octavos de final, cuartos de final y semifinales). Hasta allí llegarán los ocho planteles del torneo de primera división que lograron su boleto a la cita y también los ocho equipos de las provincias que lograron sus plazas tras atravesar varias etapas de clasificación.

Fueron más de 400 los equipos del Consejo Federal que participaron de las etapas preliminares del certamen, que se desarrollaron durante el 2021. Toda la etapa clasificatoria se dividió por regiones y de allí finalmente salieron los ocho equipos que llegaron a la denominada fase nacional. Se trata de Central Córdoba de Santiago del Estero (Región Centro), Godoy Cruz de Mendoza (Cuyo), Atlético Oberá de Misiones (Litoral Norte), Santamaría de Concordia Entre Ríos (Litoral Sur), Atletico Tucumán (Norte), Malvinas de La Plata y Aldosivi de Mar del Plata (Bonaerense) y Luna Park de Bariloche (Patagónica).

Boca Juniors, campeón anual 2021, será uno de los representantes de AFA en la Copa Federal (Boca Juniors Oficial)

En tanto que, por AFA, sacaron boleto los ocho clubes que avanzaron a cuartos de final en el torneo Apertura, certamen que se jugó en la primera mitad de 2021. Los equipos son River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, UAI Urquiza, El Porvenir, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Independiente y Rosario Central.

Esta versión femenina de la Copa Argentina tendrá un desarrollo express, ya que todos los partidos se jugarán entre el jueves 3 y el domingo 12 de febrero. Para la gran final, el torneo se mudará del predio de AFA hacia un estadio a confirmar (podría ser el estadio Ciudad de Caseros del Club Estudiantes de Buenos Aires). En ese lugar se disputará el partido decisivo y se conocerán a las primeras campeonas de la historia de esta competencia.

“Para nosotros es algo extraordinario lo que vamos a vivir. Esto es algo que capaz nos pase una sola vez en la vida”, sostiene con cierta emoción Lucas Mella, más conocido como el Tano, el entrenador de Luna Park de Bariloche, equipo que viajará más de 1600 kilómetros para participar de la Copa Federal. En los octavos de final, el conjunto patagónico se medirá ante El Porvenir.

Para Luna Park implica todo un desafío llegar a esta instancia. El grupo, que tiene una mezcla de experiencia y juventud a la que se suman algunos refuerzos, se ha volcado más a la práctica del futsal, debido a que en su localidad no está extendido el fútbol femenino en cancha de once. “Con los equipos de AFA y del interior corremos en desventaja, pero tenemos lo nuestro, sabemos con las herramientas que contamos y las virtudes que tenemos”, sostuvo el DT, que tiene un gran sueño: que alguna de sus jugadoras pueda ser vista por un club importante y dé un salto de categoría hacia el profesionalismo para emular a la jugadora más importante que salió del equipo, la Doc Miriam Mayorga (hoy en Boca Juniors y en la Selección).

“Somos un club amateur y nos cuesta todo un montón, pero tenemos el corazón bien puesto entre el pecho y la espalda para poder llevar esto adelante. Las jugadoras saben a lo que van a jugar y lo que van a representar”, recalcó el Tano, que agradeció las donaciones que acercaron al plantel en materia de hidratación y comidas para el largo viaje. “Y podemos dar una sorpresita…”, advirtió.

Luna Park llega desde Bariloche tras lograr el boleto de la Región Patagónica (Facebook)

No muy distinta es la situación de Godoy Cruz de Mendoza, cuyas jugadoras en su mayoría complementan el fútbol 11 con el futsal, siendo esta última una disciplina muy extendida en la provincia. Tras un 2021 en el que tuvo mucha competencia y en el que se coronó en la Liga Mendocina (venció 4-1 a AMUF en la final en el estadio Malvinas Argentinas), el Tomba llega con grandes ilusiones a la Copa Federal. River Plate será su rival en el debut.

“Las jugadoras hace tiempo que vienen peleando para tener la oportunidad de medirse con estos equipos. Ya son tres años en los que van consiguiendo resultados en la liga doméstica, pero tienen muchas ganas de medirse a nivel nacional”, explicó Pedro Cazorla, que a sus 29 años es coordinador general del fútbol femenino de Godoy Cruz y entrenador de Primera y Reserva. En ese sentido, agregó: “El equipo pasó por una renovación porque muchas jugadoras, por su nivel de rendimiento, lograron entrar en equipos de Buenos Aires o de Europa, inclusive. Nos motiva estar en una instancia así por la magnitud del rival y por lo coyuntural de un torneo que se juega en un predio tan emblemático. Es una motivación muy grande y nos sirve para saber en dónde estamos parados”.

Cazorla sabe que las Millonarias tienen futbolistas con calidad, técnica y potencia. También entiende que emplean un modelo de juego similar al que su equipo acostumbra hacer en Mendoza. Más allá del resultado que el Tomba obtenga en el partido, el DT celebró la posibilidad de tener este tipo de competencias: “Una organización así sirve mucho para seguir promoviendo el fútbol femenino. Sabemos que la problemática es económica y entendemos que en esos términos hoy el fútbol femenino no genera lo mismo que el masculino, pero nunca se va a llegar al mismo nivel si no hay una promoción. Me parece muy bueno de parte de los responsables la organización de este tipo de torneos conocer a los distintos equipos y niveles que hay en las diferentes provincias, y para saber si lo que uno trabaja y lo que trata de llevar a cabo tiene nivel competitivo. Es algo muy positivo”.

Godoy Cruz se impuso en 2021 en la Liga mendocina (http://clubgodoycruz.com.ar/)

Para los equipos del interior, es una gran oportunidad para saber en qué nivel competitivo están respecto de los equipos de Buenos Aires y sus alrededores. En cambio, para los clubes de AFA, será una chance para seguir desandando la senda del profesionalismo ante nuevos rivales. Muchas aspiraciones y emociones se pondrán en juego una vez que comience a rodar la pelota en esta Copa Federal.

Así se jugarán los octavos de final:

1- El Porvenir – Luna Park (Bariloche) (Jueves 3/2, 9.00, Predio AFA)

2- Rosario Central – Central Córdoba (Sgo. Del Estero) (Jueves 3/2, 17.00, River Camp)

3- Gimnasia (LP) – Santa María de Oro (Concordia) (Jueves 3/2, 9.00, Predio AFA)

4- UAI Urquiza – Aldosivi (Jueves 3/2, 17.00, River Camp)

5- Boca Juniors – Malvinas (La Plata) (Viernes 4/2, 9.00, Predio AFA)

6- Independiente – Atlético Oberá (Misiones) (Viernes 4/2, 9.00, Predio AFA)

7- River Plate – Godoy Cruz (Mza) (Viernes 4/2, 17.00, River Camp)

8- San Lorenzo – Atlético de Tucumán (Viernes 4/2, 17.00, River Camp)

Cuartos de final:

9- Ganador 1 vs Ganador 2 (Domingo 6/2, 9.00, Predio AFA)

10- Ganador 3 vs Ganador 4 (Domingo 6/2, 9.00, Predio AFA)

11- Ganador 5 vs Ganador 6 (Domingo 6/2, 17.00, River Camp)

12- Ganador 7 vs Ganador 8 (Domingo 6/2, 17.00, River Camp)

Semifinales:

13- Ganador 9 vs Ganador 10 (Jueves 10/2, 9.00, Predio AFA)

14- Ganador 11 vs Ganador 12 (Jueves 10/2, 17.00, River Camp)

Final

Ganador 13 vs Ganador 14 (Domingo 12, 17.00,