River Plate avanza con su mercado de pases soñado: Elías Gómez se hizo la revisión y esperan por Barco

El lateral izquierdo llega a River Plate desde Argentinos Juniors

Marcelo Gallardo tiene motivos de sobra para sonreír. Luego de retener la base del plantel que viene de levantar la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones, River Plate fue uno de los equipos que mejor se reforzó en este mercado de pases. Luego de cerrar los arribos de Leandro González Pírez, Emanuel Mammana, Tomás Pochettino y Juan Fernando Quintero, esta mañana pasó por la Clínica Rossi Elías Gómez para hacerse la revisión médica.

Si bien estaba en carpeta desde hace un tiempo, las negociaciones con Argentinos Juniors se aceleraron en las últimas horas tras no lograr avances con el representante de Fabrizio Angileri, quien se entrena separado del plantel profesional por no llegar a una renovación en su contrato, el cual finaliza en junio (misma situación que el delantero Benjamín Rollheiser).

Aunque Independiente tenía un acuerdo con Argentinos Juniors (pero no con el deportista), el ex Defensa y Justicia y Rosario Central se pondrá la banda roja cruzada en el pecho por tres temporadas. Los de Núñez igualaron la oferta de los de Avellaneda (1.5 millones de dólares por el 70 por ciento del pase) y le ofrecieron un mejor contrato.

“Había avanzado mucho Independiente. Nos reunimos con Yoyo Maldonado e hicieron todo lo que tenían que hacer en base a lo que pedía Argentinos. Independiente se movió bárbaro. Después estaba la parte del jugador. Ahí me encontré con la traba. El chico prefería ir a River por la Copa Libertadores. En el mundo del fútbol, la última palabra siempre la tiene el jugador, en situaciones donde tiene que elegir su futuro”, explicó Cristian Malaspina, presidente del Bicho. Y luego, añadió: “Está la decisión del jugador. Como River juega la Libertadores y Elías la viene de jugar con nosotros... Me manifestó que tenía muchas ganas de volver a jugarla, por eso tomó la decisión”.

El propio futbolista, tras realizarse los estudios pertinentes, dio su versión de los hechos y recalcó que nunca recibió un llamado de Marcelo Gallardo. “Nunca existió el llamado de Gallardo. Todo lo manejaron los clubes y mi representante”, comentó.

“Esta oportunidad me agarra en un momento excelente, muy maduro, con muchos partidos encima. La decisión de ir a River la tomé yo, pero no era verdad que era jugador de Independiente. Traté de mantenerme al margen. Yo no hablé con nadie. Todo lo manejó mi representante”, añadió.

“Está claro que Marcelo potencia a todos los jugadores. Los hace mejores. Busco eso”, develó el lateral. Y para cerrar, se describió: “Soy un chico al que le gusta atacar, el arco rival. Tengo muchas ganas. Voy a todas las jugadas y dejo la vida en cada partido”.

Por otra parte, se espera que mañana sea el turno de Esequiel Barco, quien buscará aportar desequilibrio, gambeta y goles a Marcelo Gallardo en una mitad de la cancha plagada de variantes, al contar con futbolistas como Agustín Palavecino, Tomás Pochettino, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz, Juan Fernando Quintero, Santiago Simón, José Paradela y Jorge Carrascal.

El mediocampista, que también era seguido de cerca por varios clubes de Brasil, llegó proveniente del Atlanta United de la MLS a préstamo por dos temporadas con cargo y una opción de compra que rondaría los 7 millones de dólares por la mitad de su pase (River podrá hacer uso de esta posibilidad tanto en diciembre de 2022 como a fines de 2023).

River enfrentó a Atlanta en el River Camp (@atlantaoficial)

Como la franquicia de Georgia fichó al argentino Thiago Almada y debía liberar alguna ficha importante para nivelar los contratos, los de Núñez le sacaron rédito a esta situación. Con la camiseta rojinegra, con la que supo ser campeón de la MLS y de la US Open Cup, jugó un total de 108 partidos (19 tantos y 18 habilitaciones).

Por otra parte, Marcelo Gallardo sigue con la puesta a punto de cara al inicio de la temporada. Su equipo, que tuvo las ausencias de varias de sus principales figuras por estar afectados a sus respectivas selecciones para disputar las Eliminatorias Sudamericanas, se impuso por 4 a 1 ante Atlanta en el River Camp.

Si bien comenzó abajo en el marcador producto de un tanto de Fabricio Pedrozo, los del Muñeco lo dieron vuelta en el complemento (cambió prácticamente todo el equipo) de la mano de Bruno Zuculini, Tomás Pochettino, Flabián Londoño y Nicolás De La Cruz.

River sigue con su puesta a punto y enfrentó a Atlanta, elenco que milita en la Primera Nacional (@atlantaoficial)

Formaciones:

Equipo River primer tiempo: Ezequiel Centurión; Alex Vigo, Leandro González Pírez, Jvier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez; Santiago Simón, Enzo Fernández, Agustín Palavecino, José Paradela; y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Equipo River segundo tiempo: Franco Petroli, Alex Vigo, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Milton Casco, Jorge Carrascal, Bruno Zuculini, Tomás Pochettino, Nicolás De La Cruz; Flabián Londoño y Federico Girotti.

Equipo Atlanta primer tiempo: Francisco Rago; Matías Molina, Alan Pérez, Rodrigo Colombo, Martín Garcia, Augusto Gallo: Maxi González, Juan Galeano, Juan Bisanz; Lucas Ríos y Fabricio Pedrozo. DT: Walter Erviti.

Equipo Atlanta segundo tiempo: Nicolás Sumavil; Franco, Gabriel Carrasco, Gonzalo Herrera, Martín López, Cristian Cuenca; Alejo Dramisino, Lucas Pérez Godoy; Federico Bisanz, Evelio Cardozo; Matías Donato.

Gol: Fabricio Pedrozo (Atlanta), Bruno Zuculini (River) y Tomás Pochettino (River), Flabián Londoño (River) y Nicolás De La Cruz (River).

