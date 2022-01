Racing sorprendió con una oferta a Mauro Zárate, el 9 que quiere Fernando Gago

El delantero recibió una oferta formal de Racing

No es la primera vez que Mauro Zárate suena en Racing. En mayo del año pasado Infobae adelantó que el delantero había sido ofrecido al club de Avellaneda cuando estaba a punto de terminar su etapa en Boca. Sin embargo, el momento del club era otro y la inversión económica no terminó de seducir a los dirigentes de la Academia.

Hoy la realidad es otra. Fernando Gago está a cargo del plantel albiceleste y conoce al goleador desde sus días en el Xeneize. Además, en el puesto sólo están Javier Correa y Enzo Copetti, dos intérpretes que no cuentan con la jerarquía del ex Lazio, Inter de Milán y Fiorentina, entre otros. Es por esto que el jugador ya recibió una oferta formal por parte de la entidad bonaerense, aunque su destino también podría estar en La Plata, dado que Gimnasia lleva varios días negociando con él.

El Plan B en Racing tiene el nombre de Matías Tissera, de gran temporada en Platense, y podría arribar para pelear un puesto en la ofensiva. El que finalmente llegó al Cilindro fue Tomás Chancalay, quien se sumó a los trabajos de pretemporada en el predio Tita Mattiussi luego de comenzar sus entrenamientos con Colón de Santa Fe.

Chancalay hizo efectiva vuelta al club de Avellaneda una vez concretado el acuerdo con el Sabalero con la compra del 50% de su pase, valuado en 1.250.000 dólares. El volante, de 23 años, había regresado a Santa Fe en el inicio de 2022 hasta que se resolvió su situación con Racing. Cabe señalar que para Gago es una pieza clave en el funcionamiento del equipo, y sobre 49 partidos, el joven atacante convirtió 13 goles y resultó figura en muchos compromisos.

De esta manera, la Academia desistirá de contratar al mediocampista colombiano Joaquín Montecinos, quien milita en Audax Italiano de Chile. Además, José Luis Gómez regresó al club luego de su paso por Lanús y Huracán, donde no jugó a causa de una anemia, y es factible que comience su ciclo en la Reserva.

Otra de las incorporaciones fue la de Emiliano Insúa, quien advirtió en las últimas horas que llegó a un club “ordenado” tras pasar la revisión médica. El defensor firmó un vínculo por dos temporadas y conoce a Pintita desde sus días en Aldosivi. “Estoy muy contento. Tenía el objetivo de jugar en un equipo grande de Argentina. La verdad es que llego a un club ordenado, con un proyecto hermoso”, valoró el futbolista en diálogo con la prensa a la salida de los estudios médicos. Y agregó: “Fernando (Gago) me dijo que me quería en su equipo. Quiero entrenar y demostrar dentro de la cancha por qué me pidieron”.

Cabe señalar que Racing debutará el domingo 13 de febrero frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata como local, en la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Justamente, el rival que también está deseando sumar entre sus filas a Mauro Zárate. La incógnita se instala sobre qué camiseta tendrá puesta el delantero aquel día.

En la última práctica, Gago paró por primera vez una formación titular que le ganó 2 a 0 a la Reserva con goles de Javier Correa y Benjamín Garré. Los 11 de Pintita fueron: Matías Tagliamonte; Facundo Mura, Fernando Prado, Gonzalo Piovi y Eduardo Cortez; Julián López, Leonel Miranda, Benjamín Garré y Tomás Chancalay; Gabriel Hauche y Javier Correa.

En el segundo partido, el DT dispuso de varios cambios: Tagliamonte; Iván Pillud, Facundo Gauna, Lucas Orban, Ignacio Galván; Miranda y Carlos Alcaraz; Fabricio Domínguez, Gonzalo Córdoba y Agustín Ojeda; Enzo Copetti. Con esa formación el equipo cayó 2 a 1 con gol de Ojeda.

Cabe señalar que Leonardo Sigali, Matías Rojas, Nery Domínguez, Eugenio Mena, Emiliano Insúa, Aníbal Moreno y Edwin Cardona se entrenaron de manera diferenciada.

