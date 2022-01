Sorpresa: un equipo de Primera C se ilusiona con convencer a Juan Román Riquelme de que vuelva a jugar

Luis Ventura, DT de victoriano Arenas, dijo que le gustaría tener a Riquelme como el diez de su equipo.

Hace una semana algunos dirigentes de Deportivo Merlo se refirieron a la posibilidad de que el club de la Primera B Metropolitana incorpore a Carlos Tevez. Este martes, otro ídolo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, sonó para un equipo de la Primera C, y fue por medio de Luis Ventura, uno de los directores técnicos de Victoriano Arenas.

El periodista de espectáculos que está a cargo del plantel tomó como referencia el caso del Apache para soñar con la posibilidad de Román como el diez de su equipo. El actual vicepresidente de Boca Juniors tiene 43 años y a los 36 se retiró. Fue en 2014 cuando regresó a Argentinos Juniors y de su mano el equipo de La Paternal logró ascender a la máxima categoría.

“¿No viste que ahora Carlitos Tevez se va a jugar a Deportivo Merlo? Es una idea genial. Yo si hubiese tenido dos manguitos para irlo a buscar a Carlitos, aunque a él no le hace falta la plata”, dijo Ventura en diálogo con TyC Sports.

Luis Ventura tiene su nombre en un sector del estadio de Victoriano Arenas (@luisventurasoy)

Sobre su anhelo de tenerlo a Román sostuvo que “a lo mejor se aburre un poco como vicepresidente de Boca. A mí me encantaría… ¿Vos te creés que anda mal, gordito así como está? ¿Por qué no? Para soñar hay que hacerlo con los ojos abiertos, no dormido. Me encantaría”.

El “Último Diez” contó que luego de su retiro, en ocasiones comenzó a jugar al fútbol con amigos, pero cuando asumió su cargo en la entidad Xeneize en diciembre de 2019 no se sumó al equipo Senior donde juegan varios de sus ex compañeros como los integrantes del Consejo de Fútbol, Marcelo Delgado, Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, o Hugo Ibarra, Daniel Cata Díaz, Jorge Martínez y Antonio Barijho, entre otros, quienes lograron el título en 2021.

Desde que Román arrancó como dirigente del club prefirió mirar desde afuera y en ocasiones se refirió a las posibilidades de concretar su partido despedida, que podría ser este año en La Bombonera, un evento que Riquelme quiere cerrar desde hace varios años.

El plantel de Victoriano Arenas a pleno (@luisventurasoy)

Sin embargo, Ventura, conocedor del fútbol del Ascenso, tiene otros planes para el ex volante de creación y considera que lo ochos años que pasaron no harían mella y que sería el conductor ideal para su equipo que realizó su pretemporada en un pueblo llamado Villanueva, a unos 150 al sur de la kilómetros de la Ciudad de Buenos.

Integrar un equipo del Ascenso puede llegar a representar una alternativa para un ex jugador u otro que aún no colgó los botines, pero entiende que puede encarar el epílogo de su carrera en un marco más descontracturado que en un conjunto de Primera División.

Victoriano Arenas es una entidad de Valentín Alsina en el partido de Lanús y milita en la Primera C, cuyo campeonato Apertura por ahora no tiene fecha de inicio. En el certamen juegan 19 equipos y tener a una figura como Riquelme sería una revolución, como el sueño de Deportivo Merlo de tener a Tevez entre sus jugadores.

