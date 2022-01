Fantino confirmó en un video que se enfrentará al Ninja Enrique en una pelea de boxeo: cuándo será el combate

El conductor de TV contó que peleará ante el ex peleador de MMA

Falta cada vez menos para uno de los combates de exhibición más esperados del 2022 en el que el conductor de TV Alejandro Fantino se medirá ante el luchador de artes marciales mixtas Horacio El Ninja Enrique. Por estos días, los dos contendientes han intensificado los entrenamientos de cara a un enfrentamiento que fue acordado en un estudio de televisión hace ya algunos meses y que tendrá un objetivo solidario.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Fantino confirmó que se medirá ante su rival en marzo o abril. La fecha exacta aún no está definida, pero será a dada a conocer en breve. En ese momento también se comunicará la sede del evento, cuya pelea estelar se desarrollará a cinco rounds. “Tengo 50 años, me cuido, me alimento y entreno para estar a la altura de las circunstancias y poderme subir al ring a pelear cinco rounds con el Ninja”, dijo el conductor de Intratables.

La idea del combate nació en julio de 2021 cuando Horacio Enrique visitó junto al fallecido Jorge Acero Cali el programa ESPN Show, que Fantino conduce en el canal deportivo. “Te quiero preguntar si me das la chance de subirnos juntos a un ring a hacer una exhibición de tres rounds boxeando”, desafió el presentador. “Para mí es un honor, me dejaste helado”, contestó el peleador. El acuerdo se selló con un apretón de manos ante las cámaras.

Alejandro Fantino junto al Ninja Enrique (Instagram)

En un primer momento, la idea era disputar una pelea de boxeo a tres rounds de tres minutos cada uno. Sin embargo, según las informaciones que han compartido los protagonistas, las reglas han cambiado a cinco asaltos. Otro detalle fundamental es la finalidad solidaria que tendrá esta velada. “Lo que se recauda ahí, se lo vamos a dar a algún lugar. Por supuesto un hospital sería el lugar, pero ayudemos a los pibes que quieren venir a hacer deportes de contacto a Buenos Aires y no pueden o juntemos una guita para ayudarlos a comprar elementos o a algún gimnasio del interior”, aventuró Fantino, aunque aún no ha sido confirmado a dónde se donarán los fondos.

El conductor de TV espera que este evento ante el Ninja -recordado en el mundo de las MMA por sus tres peleas ante Acero Cali entre 2010 y 2013- sea el primero de una larga lista de combates solidarios. “Cuando terminemos con Horacio, hay algunos muchachos del medio que tranquilamente podrían entrenarse como para juntar unos fondos y decir ‘Hacemos una exhibición con tal colega, a dos o tres rounds’, y, por ejemplo, todo lo recaudado va para el Garrahan o para el Gutiérrez o para un hogar de ancianos. Nos divertimos y hacemos deporte”, señaló el ex relator partidario de Boca. Y agregó: “Hay una listita hermosa (de personas) que me encantaría que empiecen a entrenarse porque va a estar muy divertido: juntamos plata, ayudamos a la gente y damos una linda imagen de gente deportista”.

La organización de esta pelea supone la puesta en práctica de una tendencia que ha crecido en los últimos años y que ha sido la de la incursión de figuras de la televisión o de las redes sociales en el boxeo y las artes marciales mixtas. Ejemplos de esto han sido el enfrentamiento del Youtuber Logan Paul con el ex campeón mundial Floyd Mayweather o de su hermano, Jake Paul, quien también es una celebridad de internet y que protagonizó tres combates durante 2021. En Argentina, el próximo 5 de marzo, Marcos Chino Maidana volverá del retiro para medirse en un ring ante el influencer uruguayo Yao Cabrera. La contienda será en Emiratos Árabes Unidos.