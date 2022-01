Un ex campeón de Moto GP reveló que se contagió a propósito de coronavirus para obtener el pase sanitario y defendió a Djokovic

Melandri defendió a Novak y reveló que él buscó contagiarse de coronavirus

Si existe un personaje que siempre fue muy crítico de la gestión de la pandemia ese nombre es el Marco Melandri. El ex piloto de Moto GP, que supo ser campeón en el año 2005, reveló que para poder seguir trabajando se contagió a propósito y aprovechó para realizar un paralelismo con la novela que está protagonizando el tenista Novak Djokovic para que le dejen disputar el Australian Open sin estar vacunado contra el coronavirus.

El italiano, sin pelos en la lengua, relató su polémico punto de vista. “Tenía que contagiarme por necesidad. Tenía que trabajar y no consideraba la vacuna como una alternativa viable. Para mí el pase sanitario fue y sigue siendo un chantaje. Estoy dispuesto a usarlo solo para lo estrictamente necesario: lo usaré solo para el trabajo y si tengo que acompañar a mi hija”, explicó durante una charla con la cadena de notivias Mowmag.

Y agregó sobre su situación actual: “Estoy bien, completamente asintomático desde el principio. Ya llevo tiempo negativo, pero los que no tienen el pase verde igual deben permanecer diez días en sanción. Si no me hubiera llamado un chico para decirme que era positivo después de estar en contacto conmigo, ni me hubiera dado cuenta”.

El italiano supo ser campeón del Moto GP en el año 2005 (Foto: Getty)

A continuación, reveló la razón de su accionar. “Me contagié porque traté de contagiarme y, a diferencia de muchas personas vacunadas, hice un esfuerzo tremendo para infectarme. Lo hice a propósito para poder estar en buenos términos durante al menos unos meses. Y ni siquiera fue fácil. Tuve que infectarme por necesidad, por tener que trabajar y no considerar la vacuna como una alternativa válida”, argumentó nuevamente.

Además, aprovechó para dar su opinión del tema Djokovic en Australia: “Es ridículo. No tiene absolutamente ningún defecto y se habría quedado en casa sin problemas. Pero, como todo, lo vendieron como quisieron. Quien organiza uno de los torneos más importantes del mundo no podía dejar de tener el número uno y por ello fueron ellos quienes hicieron todo lo posible para que entrara. Pero luego se hizo cargo la política, porque el tema no tiene nada que ver con la salud. Djokovic se ha visto atrapado en medio de la guerra entre los organizadores del Abierto de Australia y el Gobierno, que tras haber dado un duro puñetazo no puede darse el lujo de bajarse los pantalones”.

El campeón italiano se puso en el lugar del serbio y expresó cómo se sentiría él si se encontrara en esa situación. “Creo que a él le importa un carajo esto y lo respeto mucho porque tiene valores y así es, porque esto ya no es una emergencia sanitaria, es solo un asunto político. Hay países que hacen lo contrario a Italia y Australia y además de haber mantenido su libertad están logrando resultados, mientras que en Italia, a pesar de todas las restricciones, es aún peor, sin mencionar el daño social y económico. ¿Qué pasó con las asociaciones comerciales? En Campiglio, por ejemplo, debería estar lleno en este período y en cambio veo todo desierto. Pierden más dinero por abrir que por mantener cerrado, pero nadie dice nada y no entiendo cómo pueden aceptar una situación así. Por ahora son los mismos expertos quienes dicen que esta variante está al nivel de un resfriado. Tenemos que convivir con ello, no podemos seguir renunciando a vivir y privando a las personas de sus libertades y derechos más básicos”, concluyó.

