“Tuve una sobredosis y estuve siete días despierto”: las dolorosas confesiones de un goleador histórico que tuvo un paso por Newell’s

Mario Jardel fue una gran estrella del fútbol de Brasil

El brasileño Mario Jardel pudo tener una carrera mucho más destacada en el fútbol internacional. Sin embargo, sus adicciones y la falta de disciplina le impidieron tener mayor continuidad y desarrollar todo su potencial. El ex jugador es consciente de estas falencias y, con el correr de los años, se ha dedicado a concientizar a las nuevas generaciones a partir de sus propias experiencias. En las últimas horas, hizo una cruel declaración sobre su peor momento personal y profesional.

“En 2002, sufrí una sobredosis consumiendo cocaína y me quedé despierto durante siete días”, confió Jardel recientemente durante su participación en Gran Hermano Famosos, un reality show emitido en Portugal. El ex delantero de Vasco da Gama, Gremio de Porto Alegre, Porto de Portugal y Newell’s de Argentina, entre muchos otros, continuó: “Para ustedes que me ven, no es ningún ejemplo. Contraté mujeres, me quedé en esa vida pensando que no me iba a pasar nada, que todo estaba bien”.

Lejos de vanagloriarse por aquel accionar, el brasileño ha tomado la decisión de hacer públicas esas adversidades que debió atravesar para poder dar un mensaje de superación. “Soy muy consciente de este problema que tengo, de mi lucha diaria. Lo que importa es que estoy vivo y digo aquí: ‘No a las drogas’”, recalcó.

No es la primera vez que Jardel se emociona a la hora de hablar sobre su pasado en la TV portuguesa. Hace unos días, en el paso por el confesionario (el cuarto en el que los participantes hablan con el Gran Hermano), dijo: “Me caí y me llevó mucho tiempo levantarme. No tengo palabras para agradecer esta oportunidad que me dan”.

Con Ariel Ortega, en un entrenamiento de Newell's en 2004

Mário Jardel de Almeida Ribeiro, tal como reza su documento de identidad, es recordado por los fanáticos por haber sido dos veces máximo goleador de Europa, máximo artillero de la Copa Libertadores y de la Champions League. También estuvo nominado al Balón de Oro en el 2000, fue codiciado por el Barcelona y algunos dicen que fue maestro de Cristiano Ronaldo en el arte del cabezazo.

Su carrera empezó en 1991 en Vasco da Gama. Con el elenco de Río de Janeiro obtuvo tres campeonatos cariocas y luego fue transferido al Gremio de Porto Alegre, donde fue campeón y máximo anotador de la Copa Libertadores de 1995, con 12 conquistas. Luego dio el salto a Europa: arribó al Porto, que en cuatro temporadas vio cómo su apuesta anotaba 130 goles en 125 partidos.

Jardel hoy es parte del reality show Gran Hermano Famosos

Hasta que dejó Sporting de Lisboa, en 2003, previo paso por el Galatasaray de Turquía, había anotado 352 goles en 13 años. Luego, apenas 18 en 7, hasta su retiro en el ostracismo del Al-Taawon de Arabia Saudita. Fueron 12 clubes en sus épocas de debacle, en las que los excesos, las drogas, la noche y la depresión dinamitaron su carrera. En esa época pasó por Newell’s, en Argentina, donde no dejó un buen recuerdo entre los hinchas ya que disputó solo tres cotejos y no gritó goles (aunque técnicamente fue campeón del torneo Apertura 2004).

“Fueron de ocho a nueve años en los que caminé en un mundo muy cruel”, aceptó tiempo atrás en una entrevista con Globo Esporte el hombre de 48 años que se dedicó a trabajar como intermediario y que en enero de 2021 fue noticia porque el humilde Unión Serpense de Portugal lo presentó como “coordinador de formación” de la nueva estructura del club.

En la Argentina, para comunicarse con los profesionales del SEDRONAR de forma gratuita, anónima y en todo el país, llamar a la línea 141 o ingresar a https://www.argentina.gob.ar/sedronar/contacto, las 24 horas, todos los días del año