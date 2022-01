Boca, decidido a contratar a Benedetto: los cuatro jugadores y cinco clubes que formarían parte de la transferencia

Darío Benedetto se acerca a Boca Juniors (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

“Trabajamos día a día, minuto a minuto, sabemos y tenemos claro que Benedetto sería una tremenda incorporación para el plantel, sumaría muchísimo. El club está haciendo el esfuerzo. No es fácil, vamos a lucharla con seriedad, no vamos a decir nada fuera de la realidad. Tenemos mucha ilusión. Es un movimiento grande económico. El club francés (Olympique Marsella) pagó casi 18 millones por Pipa. Boca tiene que valerse de herramientas para poderlo realizar. No se hubiera arrancado la operación (sin el sí de Benedetto). Él seguramente tiene la gran ilusión, como tenemos nosotros, de volver al club. El hincha de Boca cree en nosotros. Es difícil competir con el mercado internacional aunque tengamos la mejor vocación”.

Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, fue la primera voz oficial en confirmar la intención del club de contratar a Darío Benedetto. En diálogo con TYC Sports, el Patrón también contó lo compleja que es la operación para que el Pipa vuelva al Xeneize. Uno de los puntos más importantes ya está resuelto y es la propia voluntad del delantero de 31 años de querer volver a vestir la camiseta del club que es hincha. Para ello, aceptó la propuesta de Boca y una rebaja importante si se tiene en cuenta el salario que percibe en Europa. Como ocurrió cuando decidió firmar por primera vez, donde abonó parte del monto total de la transferencia.

En esta oportunidad, serían varios los involucrados. Según informó el periodista Martín Arévalo, “el sueño de Benedetto involucra a 4 futbolistas y a 5 clubes”. Y así lo detalló en su cuenta de Twitter. “Licha López a Tijuana. Lo compraría. Walter Bou a Defensa. Compra. Elche pagaría deuda con Boca por Marcone (ronda los 2 millones). El OM se ahorraría el salario del jugador y sus impuestos”.

El préstamo de Darío Benedetto en el Elche finaliza en junio de 2022, pero esto no sería un problema ya que el delantero no cuenta con actividad además de que es accionista del club español, cuyo dueño es su representante Christian Bragarnik. De allí surge una deuda que mantiene la institución europea con Boca por el pase de Iván Marcone.

A su vez, la compra del pase de Walter Bou de parte de Defensa y Justicia también toma mucho valor y no sólo por el vínculo de Bragarnik con el Halcón, sino también por el poco lugar con el que contaría en el Xeneize el delantero. En tanto, la venta de Lisandro López a Xolos de Tijuana, también con lazos con el mencionado agente de jugadores, podría ser una posibilidad seria. Por ello el acuerdo con Nicolás Figal para cubrir la defensa.

La parte más compleja de acordar será la que se lleve a cabo con el Olympique de Marsella, dueño de la ficha de Benedetto hasta junio de 2023. Boca cuenta con dos opciones: intentar lograr un préstamo con opción de compra, pero para ello el elenco francés antes deberá firmarle una renovación de contrato a Pipa ya que a su vuelta estaría al límite del vínculo, que sería de seis meses si llegara a firmar por un año. Es decir que podría acordar con cualquier club como agente libre serlo si arregla con el Xeneize por 18 meses.

La otra opción es que Boca le compre parte del pase y ambas instituciones pasen a ser socios. En este punto pasa a ser vital el dinero que el Consejo de Fútbol pueda acumular con las ventas de Walter Bou, Lisandro López y el monto adeudado de Iván Marcone. Con la intención de todas las partes clara, será el momento de afinar el lapiz y cerrar los contratos de todos los involucrados. ¿Lo lograrán?

