Los trabajos en el césped de la Bombonera están en su etapa final: Boca mantendrá la localía

El próximo jueves se cumplirá un mes desde que se iniciaron las obras de drenaje en el campo de juego de la Bombonera y los tiempos de trabajo son los convenidos antes de ejecutar una labor que venía planeándose hace mucho tiempo y terminó de definirse después de la postergación del cotejo entre Boca y Newell’s por la pasada Liga Profesional. Desde Brandsen 805 le brindaron a Infobae algunos detalles de lo que acontecerá en los próximos días en el campo de juego del Alberto J. Armando.

Una fuente que vigila de cerca el trabajo en el “jardín de la casa de Juan Román Riquelme” aseguró que los tiempos son los estipulados previamente y la obra avanza a toda velocidad. Por estas horas se está terminando con la colocación y distribución de caños, al mismo tiempo que se sellan las zanjas que habían conformado una cuadrícula a lo largo y ancho del terreno. Revelaron, además, que el buen clima que se registró en estas semanas en la Capital Federal fue vital para las mejoras.

El próximo paso será el resembrado del pasto, ítem que tardará varias semanas en acomodarse. Desde la Ribera ya advirtieron que el campo de juego no estará en las mejores condiciones para el primer compromiso por el campeonato (la Liga Profesional comenzará el fin de semana del domingo 6 de febrero por lo que Boca buscaría arrancar en condición de visitante) y que con el correr de las jornadas se optimizará. La idea es que pensando en el inicio de la fase de grupos de la Libertadores (abril), la Bombonera esté reluciente y la anegación del campo sea definitivamente parte del pasado.

“Los trabajos de renovación del drenaje de la Bombonera avanzan a toda velocidad para tener un campo de juego a la altura de un estadio único”, fue el mensaje que emitió el club en las redes.

Un dato no menor es que si bien el Departamento de Obras de la institución estuvo al tanto de la reestructuración, el trabajo en sí fue pergeñado por el Consejo de Fútbol. Más precisamente por Juan Román Riquelme, que en vísperas de las Fiestas de 2021 se dio una vuelta por el escenario donde brilló como futbolista para realizar un seguimiento en vivo y en directo del nuevo drenaje.

“Estamos instalando un sistema de drenaje que creemos que va a funcionar porque ya lo hicimos en el predio de Boca. La idea es instalar drenaje cada tres metros. O sea, en cuadrículas cada tres metros que va a ayudar a drenar la intensa lluvia que cae. Aparte de eso hay que mejorar el terreno de juego, que más adelante lo vamos a ir haciendo. No es sólo este laburo. Se va a seguir trabajando”, le reveló a TyC Sports Florentino Verón, responsable de las canchas del predio de la AFA en Ezeiza y el líder del proyecto que inició el Xeneize.

Al mismo tiempo, se descartó un sistema híbrido con césped natural y sintético como sucede con otras canchas del país: “Es 100% césped natural. Solamente que estamos haciendo otro sistema de drenaje diferente al que en su momento tenía, pero lo que vemos nosotros es que tenía diez metros, que era muy retirado. Aparte de eso ya no tenían salida los caños. Por ahora en el sector que trabajamos nos encontramos con eso. Los caños ya no funcionaban, estaban cortados, no filtraban. El sistema era obsoleto”.

Con el chequeo de los tiempos de obra quedó desterrada la chance de mudar la localía a Racing, Vélez o el estadio Ciudad de La Plata, lo que hubiera derivado en un problema de distribución de lugares entre los asociados concurrentes. En apenas 63 días (siempre y cuando Boca debute como local en el campeonato en la segunda fecha el domingo 13 de febrero), las labores que habían sido postergadas hace tiempo estarán concluidas y las inundaciones, afirmaron, no complicarán más.

CONTINUARÁN LAS OBRAS EN LA BOMBONERA

Desde que volvió el público a las canchas, los directivos de Boca realizaron una encuesta por partido a los socios asistentes para evaluar cada rincón del estadio. Unos 2.000 hinchas pudieron expresarse, compartir su valoración, recomendar mejoras y puntualizar detalles para corregir en las diferentes tribunas. La CD boquense lleva enumeradas un total de 53 obras y, si bien no quisieron revelar detalles de las que se vienen en 2022, se estima que en el primer trimestre del año próximo se registrarán unas 15 más (entre la Bombonera y el club). Hoy, por ejemplo, se procedió a la remodelación integral de 16 baños de la cancha.

Diciembre fue un mes clave para inaugurar el remodelado complejo acuático que ya dispone de nuevos vestuarios, espacios verdes, parrillas y otros servicios para socios y socias que disfrutan de la vista del estadio. El listado de quehaceres contempla también arreglos en la Bombonerita y espacios destinados a otras disciplinas como hockey y tenis, entre otras.

Quien ingrese hoy por la entrada principal de Brandsen 805 notará que ya no están las estatuas de los ídolos de la historia de la institución, que daban su cuota de historia a este lugar. Las mismas fueron ubicadas en el anillo interno, frente a los vestuarios, donde está en vista realizar un recorrido con pantallas tótems que contarán la historia del club, entre más detalles de color. Mientras tanto, continúan las labores para modernizar el hall central y cada uno de los accesos.

Respecto al aforo, que hoy supera los 58.000 espectadores, deslizaron que se llegará a los 59.000 con la continuidad de remoción de las butacas de la Platea K, sector donde proseguirá la reubicación de socios y pronto quedará convertida en popular. ¿La novedad? Los adherentes, que hasta ahora solamente tenían acceso a la tercera bandeja de la Popular Sur, también accederán a la Norte.

