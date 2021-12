La teoría conspirativa detrás de la controvertida definición de la Fórmula 1

La F1 terminó un campeonato de alto voltaje y recién se definió en la última vuelta del año (REUTERS/Ahmed Jadallah)

Se terminó una temporada muy caliente de la Fórmula 1, por la que se siguen tejiendo todo tipo de versiones. Y una de ellas apuntas a una teoría conspirativa para perjudicar a Lewis Hamilton, que perdió el duelo en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi a manos de Max Verstappen. El sustento de esta corriente apunta a que el Director de Carrera de la Máxima, Michael Masi, forzó la definición para que el show se extienda hasta la bajada de la bandera de cuadros.

Pasaron las horas y las redes sociales lejos de calmarse estallaron a medida que pasó el tiempo, ya que cuando la adrenalina bajó comenzó el momento del análisis frío y hubo muchos que, si bien se emocionaron al máximo en la última vuelta de la carrera del domingo, luego criticaron la decisión adoptada por Masi.

Cabe recordar que en el giro 53º Nicholas Latifi se despistó y terminó contra las defensas, lo que obligó al ingreso del auto de seguridad para retirar su Williams motorizado por Mercedes, justo el equipo que terminó perjudicado en el epílogo de la competencia disputada en el circuito de Yas Marina.

Con la carrera neutralizada, Verstappen aprovechó a ingresar a los boxes para poner gomas blandas y apostar al todo por el todo en el final. Hamilton también lo pudo haber hecho, pero no recibió el llamado de su equipo. -Cuando volvió a pista, si bien se mantuvo segundo en el clasificador detrás de Lewis, Max tuvo cinco autos adelante (entre ellos el compañero de Hamilton, Valtteri Bottas), algo imposible para el neerlandés en su afán de superar a inglés.

Verstappen recibe la bandera de cuadros en el circuito de Yas Marina (REUTERS/Kamran Jebreili)

Primero los comisarios deportivos no le permitieron a Verstappen superar a los rezagados que quedaron detrás de Hamilton, pero luego fue el propio Masi el que intervino y ordenó a quienes estaban con vueltas menos que le cedieran el paso al neerlandés, quien quedó detrás del inglés, aunque con gomas blandas nuevas; pudo superarlo y terminó ganando.

El hecho de que Masi permitiera que eso sucediera enfureció a muchos fanáticos de la F1 y algunos afirman que la decisión se tomó para crear más drama. La bronca proviene desde el Reino Unido, donde los fanáticos de Hamilton se sintieron golpeados.

Para esta definición a la que los dos postulantes llegaron igualados en puntos, algo que solo había pasado una sola vez en la historia, en 1974, en la era de globalización y de las redes sociales, hubo también muchos espectadores que no son habituales seguidores del automovilismo, pero les despertó interés el duelo Verstappen-Hamilton.

Cuando dos figuras mundiales de deporte chocan mano a mano se produce una expectativa tal que capta el interés de quienes no siguen esa disciplina en particular. Pasa en el fútbol con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo o en el tenis con algún duelo entre Rafael Nadal y Novak Djokovic.

La última carrera llamó la atención a esos nuevos fanáticos potenciales, con una audiencia televisiva máxima de 7,4 millones de personas que vieron a Verstappen ganar el título de F1 en la señal británica Channel 4. El director de contenido de este medio, Ian Katz, dijo: “Aunque muchos fanáticos británicos de la F1 se sentirán decepcionados con el resultado, es fantástico que Channel 4 haya podido llevar este emocionante final de la temporada de F1 de 2021 a 4,4 millones de espectadores en forma gratuita y, en asociación con Sky, a una audiencia máxima increíble de 7,4 millones”.

Algunos fanáticos también hicieron referencia a la serie “Drive To Survive” de Netflix en sus críticas, sugiriendo que Masi tomó su decisión buscando el final más dramática de una temporada para recordar. Como que fue el guionista de esa definición.

El tema trascendió de tal forma que fue más allá del ámbito deportivo y el presentador del programa de sátira estadounidense “The Daily Show”, Trevor Noah, incluso se involucró en el debate en línea. “Resultado terrible para Lewis, pero es un gran resultado para F1. Campeonato decidido en la carrera final, todos discutiendo sobre las reglas en línea y un final dramático para la próxima temporada de ‘Drive to Survive’. Es mejor ser un deporte polémico que aburrido”, posteó en su cuenta de Twitter.

Hasta Trevor Noah, conocido presentador de TV, opinó sobre la definición de la F1.

Juan Manuel Fangio decía que “las carreras se terminan cuando se baja la bandera de cuadros”, pero la afirmación del Quíntuple apuntó a que algún problema con el auto o incidencia en la pista podían afectar a cualquiera que estuviese adelante de una competencia hasta el final.

La teoría conspirativa apunta a que Hamilton fue víctima de la decisión de Masi, que buscó un final atrapante y que terminara cuando se bajó la bandera de cuadros, pero esa búsqueda fue intencionada para que los fanáticos no se despeguen del televisor hasta el final. Una estrategia para conseguir que Hamilton y Verstappen peleen mano a mano hasta el final.

Cuando Masi le permitió a Verstappen superar los rezagados, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, estalló de bronca, volvió a tomar sus auriculares (que ya había dejado por su enojo ante el auto de seguridad) y gritó “no Mickey, no Mickey, esto no es correcto”. La impotencia del mandamás y accionista de la escudería alemana tuvo motivos, ya que en esos últimos segundos supo que el título de pilotos estaba perdido.

Lewis Hamilton aplaude a Max Verstappen, el primer neerlandés en ser campeón de F1. Se consagró en una polémica definición (REUTERS/Rula Rouhana)

Ahora Masi está en el ojo de la tormenta y es el apuntado. ¿Por qué no le permitió a Carlos Sainz superar a los rezagados? El español de Ferrari era tercero. La norma dice que la decisión de Masi se puede hacer “si el director considera que es seguro hacerlo, y el mensaje ‘los coches rezagados, ahora pueden adelantar’ se ha enviado a todos los competidores”, pero su accionar tuvo un manto de duda ya que el mensaje que recibió Verstappen, no lo recibieron todos...

Es llamativo el silencio de Hamilton, que en sus redes sociales suele manifestarse. Quizá el inglés está esperando que cumplan este miércoles las 96 horas para la apelación que puede presentar su equipo. Es posible que si la escudería germana no avanza, Lewis salga con alguna explosiva reflexión. Cabe recordar que en la pista disparó “esto está siendo manipulado”.

Lewis Hamilton lideró hasta la última vuelta la carrera en Abu Dhabi y la perdió en el final. Además, no pudo lograr su octavo título (REUTERS/Ahmed Jadallah)

Por su parte, Lando Norris, como inglés, sentenció que “creo que obviamente fue hecho para que hubiera pelea, fue por la televisión, por supuesto, fue por el resultado. Si fue justo o no, no depende de mí decidir. A veces te dejan desdoblarte, a veces no, es 50/50 la mitad del tiempo”. Sainz, en tanto, sostuvo que “la verdad es que fue extraño que nos dijeran primero que no y luego de repente que sí”. Uno que es voz autorizada y que suele tener un análisis atinado, Sebastian Vettel, apuntó que “lo hizo tarde, muy tarde”.

Masi durante toda la temporada fue criticado por sus decisiones y en ocasiones se lo tildó de “tibio” a la hora de sus determinaciones. Desde demorar más de tres horas la cancelación de la carrera en Bélgica cuando nunca estuvieron las condiciones por el temporal o protagonizar polémicas por sancionar con diez segundos a Hamilton por considerarlo culpable del toque a Verstappen en Silverstone, y aplicarle la misma sanción a Max por frenarle de golpe a Lewis en Arabia Saudita.

Justo en el momento más álgido de la temporada, cuando todo el mundo lo observó, Masi fue inflexible en una medida que definió un campeonato, pero que sigue despertando polémica.

