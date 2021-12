CUBA se consagró campeón del Top 12 de la URBA ante SIC: la jugada en el último minuto que pudo cambiar el título

CUBA se consagró esta tarde campeón del Top 12 de la URBA al ganarle la final al anterior campeón, el San Isidro Club (SIC), por 10 a 9, en el partido final jugado en el Atlético de San Isidro (CASI). El árbitro fue el internacional Pablo Deluca.

Un try de Lucas Piña y un penal y una conversión de Marcos Moroni le permitieron a CUBA ganar una final muy pareja, volver a ser campeón tras ocho años y conquistar su título número quince. Para el SIC los tantos llegaron por dos penales de Gastón Arias y uno de Joaquín Lamas.

El momento de máxima tensión del partido se vivió a pocos segundos del final cuando Joaquín Lamas erró un drop increíble, que hubiese puesto al SIC arriba en el marcador. El jugador del conjunto de San Isidro recibió la pelota y sacó una patada que se fue a escasos centímetros de los palos. De hecho, muchos de los integrantes del público lo celebraron pensando que había sido una anotación. La reacción de decepción del pateador les hizo advertir que el intento no había sido efectivo.

La final se disputó en la cancha de Atlético de San Isidro (CASI) (Crédito: Twitter @URBA_ok)

En las tribunas se vivió una fiesta y hubo varias personalidades destacadas, entre ellas el Head Coach de Los Pumas, Mario Ledesma. También se hizo presente Esteban Bullrich, ya ex senador nacional, quien se hizo presente para alentar a CUBA en la semana en la que dejó su banca para seguir adelante con los tratamientos ante el avance implacable de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

CUBA accedió a la final con el ajustado triunfo frente a Newman, por 16-15, ya que en la última jugada del encuentro Lucas Piña apoyó un try tras prevalecer en varias fases de ruck a metros del ingoal de Newman. SIC, por su parte, igualó en semifinales con Hindú en 28 tantos y se clasificó finalista al beneficiarse con la ventaja deportiva, ya que terminó mejor en la tabla de posiciones. El try que le dio el empate a SIC fue conquistado por Justo Piccardo, luego de siete scrums en cinco yardas de Hindú, que finalizó el encuentro con once jugadores.

CUBA volvió a ser campeón tras ocho años y conquistó su título número quince (Crédito: Twitter @URBA_ok)

Síntesis:

SIC: Marcos Piccinini, Andrea Panzarini y Marcos Gatica; Lucas Sommer y Federico Haedo; Marcos Borghi, Tomás Comissatti y Tomás Meyrelles (capitán); Juan Soares Gache y Gastón Arias; Justo Piccardo, Santos Rubio, Carlos Pirán y Jacinto Campbell; Juan Pablo Zervino. Entrenadores: Santiago González Bonorino, Lucas Cilley y Federico Gallo.

Ingresaron: segundo tiempo, 11m. Joaquín Lamas por Pirán y Lucas Rocha por Comissati; 30m. Alejandro Daireaux por Haedo y 35m., Mateo Albanese por Soares Gache.

CUBA: Nicolás Solveyra, Enrique Devoto y Estanislao Carullo; Santiago Uriarte y Lucas Piña; Lucas Maguire, Segundo Pisani (capitán) y Benito Ortíz de Rozas; Rafael Iriarte y Rodrigo Ávalos; Marcos Young, Felipe de la Vega, Bautista Casaurang y Benjamín Ocampo; Marcos Moroni. Entrenadores: Tomás Cóppola, Agustín Benedicto y Federico Sala.

Ingresaron: segundo tiempo, 12m., Benjamín Gutiérrez Meabe por Ocampo; 22m. Francisco Garoby por Carullo; 25m. Juan Pedro Garoby por Carullo y 28m., Pedro Mastroizzi por Maguire.

Tantos en la primera etapa: 7m., penal de Moroni (C), y 15m. y 23m. penales de Arias (S).

Tantos en la segunda etapa: 11m. gol de Moroni por try de Piña (C) y 17m. penal de Lamas (S).

Arbitro: Pablo De Luca.

Cancha: Atlético de San Isidro (CASI).

Con información de Télam