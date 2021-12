Quiénes son los futbolistas de Boca Juniors que se juegan su continuidad en la final de Copa Argentina ante Talleres

¿Qué sucederá con Edwin Cardona y otros futbolistas de Boca después de la final de Copa Argentina? (@fotobairesarg)

Esta noche, en Santiago del Estero, no solamente Sebastián Battaglia jugará sus fichas para continuar en Boca Juniors. El Xeneize se medirá con Talleres de Córdoba (desde las 21:10 en el estadio Madre de Ciudades) por la final de la Copa Argentina, compromiso con el que podría salvar un semestre con algunas turbulencias.

A diferencia de lo que sucedió a fines de 2020, cuando el Consejo de Fútbol decidió renovarle el contrato a Miguel Ángel Russo previo a disputar los octavos de esa edición de la Copa Libertadores, ahora la dirigencia no se adelantó para confirmar la estadía del DT de turno antes de que culmine la competencia oficial. Mitad para no desconcentrar a los protagonistas de los objetivos deportivos, mitad para tener margen de especulación de negociación y tomar decisiones con los resultados puestos.

Al menos seis futbolistas se juegan la continuidad en este cierre de año (el último compromiso será el próximo sábado, en la Bombonera, ante Central Córdoba de Santiago del Estero) y un par de ellos serían titulares hoy.

· Carlos Zambrano:

Zambrano, mirado de reojo tras el último acto de indisciplina (@BocaJrsOficial)

Iba a ser titular en el partido ante Newell’s, pero formó parte del trío de intoxicados y terminó siendo excluido por Battaglia. Era uno de los preferidos del Consejo de Fútbol, que apostó por él aun teniendo en el plantel a centrales de jerarquía como Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Lisandro López. En los últimos días empezó a sonar en Alianza Lima (a Boca no le llegó nada oficial), que jugará Copa Libertadores. Pretende tener el mayor rodaje posible en 2022 para aspirar a jugar la Copa del Mundo con Perú. Hoy sería suplente.

· Esteban Rolón:

Rolón quiere seguir en Boca pero podría cambiar de aire si no es tenido en cuenta (REUTERS/Agustin Marcarian)

El mediocampista que fue adquirido en el último mercado de pases y arrancó la temporada como titular de la mano de Russo, fue perdiendo consideración. Hoy por hoy está detrás de las figuras de Jorman Campuzano y Alan Varela. En caso de persistir esta situación, no será descabellado pensar en un préstamo para recuperar ritmo futbolístico. Pretende continuar en la Ribera y luchar por la titularidad, pero no dudará en cambiar de aires si no es tenido en cuenta. Irá al banco de relevos.

· Edwin Cardona:

Cardona, el que más se juega esta noche en Santiago (Boca Oficial)

Probablemente el que más se juega en Boca esta noche en Santiago. Boca no hizo uso de la opción de compra de 5 millones de dólares (venció el 30 de noviembre pasado) con Tijuana y, cuando se predisponía a renegociar la compra de su ficha, la “intoxicación” que sufrió previo al cotejo ante Newell’s, en el que terminó siendo suplente, hizo frenar esta cuestión. El colombiano hoy tiene un pie y medio afuera de un club en el cual siempre fue respaldado por el ala directiva. Ante Talleres, buscará redimirse dentro de la cancha -donde mejor se desempeña- para ser figura como en aquella final de Copa Maradona ante Banfield y convencer al Consejo de retenerlo.

· Eduardo Salvio:

Al Toto Salvio se le vence el contrato en junio de 2022 (Boca oficial)

Al Toto se le vence su contrato en junio de 2022 y desde el Consejo ya advirtieron que le enviarán una oferta de renovación en los próximos días, con la competencia oficial finiquitada. Es inevitable pensar que los números de su vínculo se modificarán: el ex Benfica percibe uno de los salarios más importantes del plantel y la directiva buscará reducirlo. Tras su rotura de ligamentos cruzados de rodilla, volvió a tener rodaje en algunos partidos y apuesta a la recuperación física y futbolística total en 2022. ¿Afinarán el lápiz para ponerse de acuerdo con las cifras?

· Sebastián Villa:

Villa es uno de los que podría irse en el próximo mercado (@fotobairesarg)

Otro de los implicados en el caso de intoxicación. El colombiano había sido marginado tras el intempestivo viaje a su país para cuidar por la salud de su madre (en parte fue en señal de protesta por no haber sido transferido en el último mercado). Se entrenó de forma diferenciada, pidió disculpas públicamente a los hinchas, compañeros y dirigentes, y fue considerado otra vez por el cuerpo técnico. Reapareció en buen nivel, pero no estuvo con todas las luces en sus últimas presentaciones. Su ciclo parece estar cumplido: sus representantes le buscan equipo en el exterior, aunque tendrán que convencer al Consejo con la cifra (Boca posee el 70% de su ficha).

· Cristian Pavón:

El destino de Pavón es incierto: desde el Consejo le ofrecerán renovar (REUTERS/Agustin Marcarian)

Es otro de los jugadores recuperados en el último tiempo. Mostró buenos rendimientos luego de su operación en ambos tobillos, pero no terminó de ganarse la titularidad. Kichán tiene vínculo hasta mediados de 2022 y también recibirá una propuesta para extenderlo. Es una incógnita cómo se desarrollarán las negociaciones con su entorno, con los recordados dichos de su padre contra los miembros del Consejo todavía frescos. “No podemos seguir de esta forma. Hoy cualquier opción para Cristian es mejor que Boca”, declaró a principios de año Walter Pavón, su papá, quien informó que había enviado una carta documento, amparado en una legislación que afirmaba que debía cobrar el mismo sueldo que en la MLS. ¿Habrá espacio para la reconciliación? Bermúdez anunció que intentarían retomar el contacto y aseguró que le encantaría charlar con él.

SEGUIR LEYENDO: