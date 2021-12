La cruda radiografía de Ruggeri sobre el vestuario de Boca Juniors: “Ni Guardiola podría dirigirlo”

Boca Juniors aseguró su clasificación para la Copa Libertadores de 2022 y este miércoles jugará la final de la Copa Argentina. Pero el clima interno no es el mejor por las controversias con algunos de sus jugadores y el mal juego. Uno que conoce mucho el mundo del equipo Xeneize es Oscar Ruggeri, quien debutó en Primera con el club de La Ribera y fue campeón del Metropolitano de 1981, en aquel recordado equipo que tuvo como principal figura a Diego Armando Maradona.

Ruggeri es panelista del programa ESPN F90 y este lunes ilustró la situación del plantel azul y oro planteando que “ni siquiera Pep Guardiola podría dirigir el equipo”. Pero antes recordó cómo fue la época en la que se formó y quiénes le enseñaron. “Me crié con tipos que me educaron y me enseñaron, porque Pernía (Vicente) me agarraba y me decía ‘no te quiero ver atrás corriendo. Estate acá adelante conmigo’. Yo entendí que tenía que estar concentrado”, contó el Cabezón.

“Esos tipos no dejaban entrar a nadie al vestuario, algo prohibido para los dirigentes. ¿Vos te pensás que a ídolos como Suñé (Rubén), Pernía, el “Chino” Benítez (Jorge), Ribolzi (Jorge), les iban a entrar al vestuario? ¡No entraba nadie y el entrenador era sagrado! Yo me acuerdo, Lorenzo, estuve un año con él, ¿qué le iba a decir yo a Lorenzo? Ellos me enseñaron que el vestuario era sagrado para poder llegar a las metas”, destacó.

Edwin Cardona y Sebastián Villa en un entrenamiento con Boca Juniors. Los colombianos están en el ojo de la tormenta

Ruggeri tomó como referencia actual las últimas polémicas suscitadas en Boca Juniors, como la situación de Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano, quienes, luego de la tarde libre que les dio Sebastián Battaglia a los jugadores el lunes pasado, volvieron a la concentración “intoxicados”, según informó el DT. Por eso no fueron titulares ante Newell’s, por la fecha 23 de la Liga Profesional.

“Las cosas que pasan en Boca Juniors no dejan dirigir ni a Guardiola. Si un tipo viene borracho, si otro agarra los botines y se va a la mierda porque dice ‘ni juego, me quiero ir a ver a mi mamá, a mi prima, no juego más en Boca Juniors’, ni Guardiola dirige a estos pibes. Si el vestuario no es sano, no tenés chance”, disparó el defensor campeón mundial en México 1986. Y agregó: “Boca llega a la final de la Copa Argentina por calidad y porque otros no le dieron bola”.

“¿Cuánto dura Battaglia si le dice a Riquelme que no se meta? En Boca Juniors te encontrás con algo nuevo todos los días. No se puede trabajar así. Lo siento mucho por Battaglia, un pibe bueno y profesional”, sentenció el ex futbolista, que volvió a defender al DT del conjunto de La Ribera.

“Vamos a hablar un año seguido, van a pasar los técnicos… Pero si cada uno no ocupa su lugar, no va a funcionar. En su momento, ni Riquelme se plantaba con el técnico. El DT era sagrado y los jugadores hacían lo que tenían que hacer. Por más que salga campeón de la Copa Argentina, Boca tiene que resolver otras cosas”, argumentó Ruggeri. “Marcelo Gallardo no iba al vestuario de River Plate, que lo manejaron estos tres o cuatro que nosotros sabemos”, concluyó en comparación con el clásico rival.

