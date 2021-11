Arsenal anunció la primera convocatoria de Marcelo Flores con la selección absoluta de México

(Foto: Twitter/Fer_moreno17)

El Arsenal de Inglaterra, equipo al cual pertenece la ficha de Marcelo Flores, adelantó la convocatoria del futbolista de 18 años de edad con la Selección Mexicana mayor para el encuentro amistoso que sostendrá contra Chile. Gerardo Tata Martino ni la Federación Mexicana de Fútbol ha dado a conocer la convocatoria oficial.

A través de la cuenta de Arsenal Academy, el conjunto inglés dio la noticias sobre el primer llamado que recibirá Flores con el Tri de Martino para enfrentar a los sudamericanos el próximo ocho de diciembre en territorio de los Estados Unidos.

“Marcelo Flores recibe su primera convocatoria a la selección absoluta de México. Nuestro #AFCU18 mediocampista viajará a Austin para el amistoso de México contra Chile la próxima semana ¡Felicidades Marcelo! Estamos tan orgullosos de ti”, se lee en la publicación.

Marcelo Flores de 18 años de edad marcó gol con la sub-20 en el partido de México contra Estados Unidos de la Revelations Cup (Foto: Twitter/ @Miseleccionmx)

Con esto, México se adelanta en el proceso a Canadá e Inglaterra para hacer que el jugador elija representar de manera definitiva a un combinado nacional. Aunque cabe aclarar que el llamado para jugar ante los chilenos sólo es un paso más, pues al no ser un partido oficial de Fecha FIFA, la posibilidad de que Marcelo juegue para otro país no se ha cerrado.

En categorías menores, Flores ha participado en distintas ocasiones con México. La más reciente oportunidad la tuvo en la Revelations Cup, torneo en el que participaron los representativos sub 20 de Brasil, Colombia y los Estados Unidos, y en donde el Tri se proclamó campeón. En él, el futbolista tuvo una destacada actuación con dos goles y una asistencia en tres encuentros.

El mismo Flores ha informado que Canadá ha mantenido comunicación con él para brindarle una oportunidad al representativo de mostrarle el proyecto futbolístico y ofrecerle un proceso de desarrollo. Ante ello, el futbolista ha declarado que aún no tiene una decisión tomada sobre a qué país elegirá: “estoy viviendo el momento, pero estoy abierto para las tres elecciones, pero en este momento estoy bien con México”, dijo.

“Mi sueño es llegar a la selección mayor. Para mí estoy en un proceso de ir en la sub 20. Para lo que venga estoy listo, si me llaman estoy listo, pero estoy en ese proceso ahora de la sub 20 y estoy feliz, comentó el juvenil una vez finalizada la Revelations Cup hace algunas semanas.

La lista de jugadores que el Tata Martino requerirá para el duelo amistoso se espera que sea compartida en los próximos días. En ella, las ausencias de futbolistas que juegan en Europa y en equipos que participaron o participan en la presente Liguilla del Grita México A21, están totalmente descartadas.

