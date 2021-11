Marcelo Flores reveló el sueño que tiene en caso de llegar a la Selección Mexicana absoluta

Marcelo Flores marcó el 2-1 ante Brasil para la selección mexicana sub 20. (Foto: twitter/@miseleccionmx)

Hace unos día,s Marcelo Flores fue figura con la Selección Mexicana sub-20. Su actuación fue fundamental para que el representativo nacional se alzara con el primer trofeo de la Revelations Cup 2021. El jugador del Arsenal colaboró con dos anotaciones, ante Brasil y Estados Unidos respectivamente. Hoy, comentó en entrevista con TUDN que su sueño es llegar a la Selección Mexicana mayor y jugar un mundial.

Con apenas 18 años de edad, Flores comienza a posicionar su nombre como una de las futuras estrellas del balompié. El jugador cuenta con triple nacionalidad: la canadiense, la inglesa y la mexicana. A pesar de esto, solamente ha portado la camisa del Tricolor en divisiones inferiores. A expensas de su corta edad, algunos aficionados y diversos sectores de la prensa ya lo piden como una opción para el equipo de Gerardo Tata Martino.

Las capacidades de Marcelo le permiten desempeñarse en cualquier parte ofensiva del campo, sin embargo, en donde se siente más cómodo es como media punta. “Mi sueño es llegar a la selección mayor. Para mí estoy en un proceso de ir en la sub 20. Para lo que venga estoy listo, si me llaman estoy listo, pero estoy en ese proceso ahora de la sub 20 y estoy feliz”, aseguró Flores en su entrevista.

Marcelo Flores de 18 años de edad marcó gol con la sub-20 en el partido de México contra Estados Unidos de la Revelations Cup (Foto: Twitter/ @Miseleccionmx)

Por otro lado, cuando se tocó el tema del mundial, Flores no dudó en decir que su posibilidad de ir a Qatar 2022 todavía existe. A pesar de que no ha sido considerado en ninguna convocatoria mayor del Tricolor, el jugador tiene claro que “no es imposible” su participación en dicho cotejo. Para ello, resaltó que se tiene que trabajar todos los días para mejorar, pero que la ayuda de los directivos y los técnicos es muy útil si se quiere lograr esa meta.

De igual manera, reconoció que no hay una gran diferencia entre el nivel de futbol que hay con sus compañeros de la liga MX. “No hay mucha diferencia. Todos son muy buenos jugadores aquí y también en Europa y son los que toman mejores decisiones y hacen mejores jugadores”, comentó el jugador del Arsenal.

Cabe destacar que desde que Marcelo tuvo 15 años formó parte del conjunto sub-18 de los Gunners. Desde ese entonces, el mexicano ha marcado ocho goles y repartido cuatro asistencias en 27 encuentros disputados. Sus actuaciones tan destacadas han provocado que Mikel Arteta, director técnico del primer equipo analice la opción de ascenderlo y que forme parte de la plantilla que disputa la Premiere League.

Marcelo Flores es la estrella de la Selección Mexicana sub-20, pues milita en el Arsenal de Inglaterra. (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Los aficionados aprovecharon el buen momento que vive el joven media punta para pedir su presencia en las convocatorias del Tata. Compararon la actuación que él tuvo ante Estados Unidos con la de la selección mayor. Por su parte, Flores fue capaz de anotarle a la selección de las Barras y las Estrellas tras amagar a un defensa en las afueras del área, conducir un par de metros y disparar cruzado, mientras que la selección azteca que juega su pase al mundial no fue capaz de marcar gol.

Durante el torneo Revelations Cup, el media punta mostró sus cualidades y disparó en reiteradas ocasiones desde afuera del área, regateó a sus rivales y repartió el juego con sus compañeros. Su ímpetu era notorio y todas las jugadas en ofensiva pasaban por él.

Sin embargo, Flores cerró su entrevista con un mensaje un tanto desalentador. “Estoy viviendo el momento, pero estoy abierto para las tres elecciones, pero en este momento estoy bien con México”, resaltando que si Canadá o Inglaterra lo contemplan para un posible llamado en el futuro, no cerraría las puertas.





