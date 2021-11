L.A. Galaxy mandó mensaje al cuerpo técnico de Gerardo Martino: “podría haberlos llamado”

(Foto: Twitter/@LAGalaxy)

El L.A. Galaxy mandó un mensaje al cuerpo técnico de la Selección Mexicana que comanda el argentino Gerardo Martino en el que sugiere, se debió haber convocado a los futbolistas mexicanos que militan en el conjunto angelino para haber evitado las dos derrotas en la Octagonal Final de Concacaf.

Luego de que México perdió por marcador de dos goles a uno ante Canadá, la cuenta oficial de la Major League Soccer compartió una publicación con Cyle Larin como protagonista, la frase “Hielo en sus venas” y el resultado del encuentro.

El equipo californiano respondió a la foto con “Probably could’ve called up Julian, Efra, and Chicharito”, que se traduce como “Probablemente podría haber llamado a Julián, Efra y Chicharito”. Un mensaje con claro receptor en el seno del fútbol mexicano.

Los futbolistas a quienes se refiere el texto es a Julián Araujo, Efraín Álvarez y Javier Hernández. Este último es el vigente máximo goleador histórico del combinado nacional. No obstante, ninguno de los tres mencionados ha sido tomado en cuenta por el entrenador Martino para los partidos del torneo clasificatorio.

Foto Twitter @LAGalaxy

En la temporada de 2021, ya finalizada para el Galaxy al no clasificarse a las finales, Chicharito Hernández se consolidó como el goleador del equipo con 17 dianas conseguidas. Sin embargo, su ausencia en el Tri no responde a su rendimiento dentro de la cancha, sino a temas fuera de ella. Su última participación con México se remonta a septiembre de 2019.

Respecto a Efraín Álvarez, el Tata sí lo ha convocado en diversas ocasiones de forma más reciente. El futbolista de apenas 19 años de edad formó parte del combinado que se presentó en la Copa de Oro 2021 y que perdió ante Estados Unidos en la Final. Participó en dos partidos. Además ha sido recurrente en los llamados para juegos amistosos.

El tercero de los implicados, Julián Araujo, es un caso novedoso pues el juvenil aún no ha tenido participación alguno con México. Con 20 años y doble nacionalidad, su carrera profesional se ha desarrollado en el fútbol estadounidense abriéndose la puerta para representar la casaca de las Barras y las Estrellas.

No obstante, con la atención de directivos de ambos países, Julián ha declarado que se decanta por representar a la Selección Mexicana: “crecer viendo a la selección nacional de México jugar la Copa Mundial fue un momento unificador para mi familia. Verlos jugar fue una inspiración para perseguir mi sueño de jugar fútbol profesional”, expresó Araujo.

Finalmente, destaca que en el texto compartido por el club angelino no se haya mencionado al cuarto mexicano que en él juega: Jonathan Dos Santos. No hay razón alguna para no fuera integrado en el grupo de sugerencias. El menor de los hermanos Dos Santos ha participado de forma regular el la liga estadounidense.

SEGUIR LEYENDO: