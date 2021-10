“El gol es algo que terminó con lo del golpe en la cabeza”: Raúl Jiménez

Raúl Jiménez Foto: Twitter @premierleague

Para Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana y del Wolverhampton, el gol conseguido ante el Southampton en la jornada seis de la Premier League de Inglaterra dio fin a un largo proceso de recuperación ante la lesión en el cráneo que sufrió a finales del 2020. El mexicano confesó su sentir sobre volver a anotar tras lo vivido y aseguró que siempre lo recordará por lo que significa.

En entrevista con su propio club, Jiménez charló sobre su regresó a las canchas después del proceso de recuperación que lo alejó casi nueve meses del fútbol. Agradeció el apoyo recibido, hizo un balance de la temporada con los Wolves y también se dio el tiempo para hablar sobre la Selección Mexicana.

“Desde el momento en que inició la Premier League este año, el ya estar ahí jugando de nuevo era un logro increíble para mí, y luego meter gol en ese partido, fue muy bonito, voy a recordarlo siempre por ser el primero después de lo que pasó. Al final es algo que terminó con lo del golpe en la cabeza. Fue un proceso largo, una etapa difícil, pero supe salir adelante. El apoyo de mi familia, con Dani, pensar en mi hija Arya, todo el apoyo que me brindó también la gente fue una motivación extra para salir adelante.”, expresó el atacante.

Raul Jimenez en una foto de archivo. EFE/EPA/TIM KEETON

El futbolista de 30 años de edad registra un gol y dos asistencias en lo que va de la temporada 2021-22 y ha participado en todos los encuentros que los Wolves han disputado. En la clasificación marchan en la decimoprimera posición con trece puntos luego de cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas.

“Cada vez me siento mejor, ayudando cada vez más al equipo. Me siento bien, me siento contento con lo que he hecho para el equipo, para lo que he ayudado y quiero seguir así y vamos empezando, apenas llevamos la primera parte de lo que va del torneo entonces falta mucho camino todavía. Un balance bueno con sabor un poco amargo en los primeros tres partidos donde creo que merecíamos más”, mencionó.

Finalmente, Jiménez tocó el tema de la Selección Mexicana con la que volvió a jugar para la segunda jornada de partidos ante Canadá, Honduras y El Salvador por las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022. Ante el equipo salvadoreño, el delantero se reencontró con el gol en los últimos minutos de juego a través del cobro de penal.

“Muy contento de regresar, creo que es algo que también me hacía falta, por una u otra cosa no se había podido. En septiembre por el COVID la Premier League no nos dejó viajar. Ahora en octubre ya se pudo, pude regresar y jugar dos partidos. Me sentí muy bien también de cambiar de aires porque hace falta, a pesar de que la paso muy bien acá y la paso muy bien con el equipo siempre es bueno cambiar un poco para cambiar el chip”, sostuvo y agregó sobre la situación de México en la clasificación: “es bueno, tenemos 14 puntos y una jornada complicada en la próxima fecha FIFA, pero sabemos que haciendo puntos ahí tenemos un boleto prácticamente amarrado”.

